السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين إلى المملكة بجميع أنواع التأشيرات

وتتيح منصة "مقام"، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa/.
فيما تُقدم منصة "روح السعودية" تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني: https://www.visitsaudi.com/ar.
كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.
ويستطيع الحاصلون على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا" فى أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم فى المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
ويُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحى الشامل للزائرين الذى يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التى ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور.
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