ابتكار نظارات تكنولوجية خاصة بضعاف السمع فى دور العرض السينمائية

جدة - نرمين السيد - ابتكار نظارات تكنولوجية خاصة بضعاف السمع

ووفقا لوكالة "البيان" الإماراتية، وقال أحد مسئولى الشركة إنهم يسعوا نحو توفير بيئة ملائمة لكل من يعانى من عاهة تمنع الاستمتاع بمشاهدة الفيلم، مشيرا إلى أن مستخدمى النظارات ينبغى عليهم تنزيل تطبيق ذكى على هواتفهم للاستفادة من هذه النظارات، فضلا عن وجود ميكروفون صغير خاص بأصحاب الصم لعرض الترجمات المصاحبة لمشهد الفيلم.

انتشار نظارات ذكية فى دور العرض اليابانية

وأطلقت الشركة، هذا الاختراع ليكون أحد أبرز الابتكارات فى اليابان خلال عام 2022، خاصة أن الشركة بدأت إعارة نظارات الترجمة لدور السينما فى جميع أنحاء اليابان، فضلا عن وجود النظارات متاحة الآن فى 85 دورا للسينما.