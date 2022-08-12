دراسة عن القطب الشمالى تثير مخاوف بيئية كبيرة (صور)

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جدة - نرمين السيد - ورصدت الدراسة، أن القطب الشمالى يسخن أسرع بنحو 4 مرات من متوسط الأرض، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأشارت الدراسات إلى أن القطب الشمالى يسخن إما مرتين أو 3 مرات من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية فى المتوسط.
وتتسبب ارتفاع درجات حرارة القطب الشمالى، إلى ذوبان الجليد البحرى مما يؤدى إلى تغييرات بيئية ومناخية على الكرة الرضية، وبحلول نهاية القرن ستكون هناك مواسم خالية من الجليد تماما فى الصيف.
موعد اختفاء الثلوج من القطب الشمالى (صور)
وسجلت الأقمار الصناعية أن الاحتباس الحرارى تسبب فى إذابة الثلج، ويتقلص الجليد بنحو 13% كل عام عن العام الذى سبقه.
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