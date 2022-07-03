بأربعة ألوان.. هواوى تطلق هاتفها Nova Y90 رسميًا

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد بخامات خارجية مصنوعة من البلاستيك الكامل ويدعم تركيب شريحتين اتصال 4G ولا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.7 بوصة ودقة 1080 2388 بيكسل، وجودة عرض FHD+ مع كثافة بيكسلات 391 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز، وشاشة بها ثقب للكاميرا الأمامية. ويحتوى الهاتف على معالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثمانى النواة، الأربعة الأقوى من نوع Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز، ودقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومى هو Adreno 610 ويشمل الهاتف مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة عالية. ويتضمن Nova Y90 كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهى ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 والمخصصة للعزل، كما تدعم الكاميرا فلاش LED وتدعم HDR و Panorama. وتتيح الكاميرا تصوير مقاطع فيديو بجودة عالية، ويحتوى الهاتف على بطارية ليثيوم بحجم 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة وات ويتم الشحن من خلال USB Type C. ويتوفر الهاتف بألوان الأبيض والأسود والأزرق والأخضر.

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