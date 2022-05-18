بسبب فقدان المشتركين.. نتفلكس تتخلى عن 150 موظفًا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، أن عمليات التسريح التى أعلنتها شركة الترفية العملاقة ستؤثر بشكل أساسى على مكتبها في كاليفورنيا فى الولايات المتحدة حيث يمثل العاملون به حوالى 2٪ من قوتها العاملة فى أمريكا الشمالية.
وقالت «Netflix»، إن التخلى عن تلك الوظائف يرجع إلى تراجع إيرادات الشركة.
ولم يتم الكشف عن أى أجزاء من الشركة ستشهد فقدان الوظائف، لكن صحيفة /لوس أنجلوس تايمز/، ذكرت أن التوظيف والاتصالات وكذلك قسم المحتوى قد تأثرت جميعها.
وكشف بعض الأشخاص أيضًا عن فقدان وظائفهم عبر الإنترنت.
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