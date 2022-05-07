انت الان تتابع خبر يعقوب بوشهري متهم بقضية تهريب خمور بيخته وهكذا علق لأول مرة على ذلك اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - ضبطت السلطات الكويتية يوم أمس الجمعة كمية كبيرة من الخمر على متن يخت الناشط الكويتي ​يعقوب بوشهري​ خلال محاولة ادخاله الى البلاد من إحدى الدول الخليجية.

وعلق بوشهري على الموضوع عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وطالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين النتيجة مؤكداً انه يثق بالقضاء من جهات أمنية وتحقيق خصوصا انه هو متواجد في لندن ولم يكن على متن اليخت حين ضبطت هذه الكمية.بالنهاية صدم الكل !! زهرة الخرجي تكشف عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها شاهد

وقال ان "الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقاً، وأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر"، لافتاً إلى أنه "واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدا".

وأشار الى انه "لن يتنازل عن حقه تجاه أي شخص يسيء إليه، مشدداً على ضرورة عدم الخوض في القضية حتى تتبين ملابساتها وحقيقتها"