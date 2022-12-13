نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة (رجال / نساء) في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف شاغرة للجنسين رجال ونساء على بند التشغيل والصيانة في العديد من التخصصات وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم كافة المسميات الوظيفية المتاحة وشروط التقديم علي وظائف وزارة الحرس الوطني وموعد التقديم عليها.

المسميات الوظيفية الشاغرة في وظائف وزارة الحرس الوطني

وفرت وزارة الحرس الوطني المسميات الوظيفية الشاغرة المتوفرة حاليا للرجال والنساء وجاءت كالتالي:

مهندس صناعي مساعد للرجال والنساء.

مهندس مدني مساعد بشرط الحصول علي مؤهل دراسي بكالوريوس في الهندسة المدنية.

مهندس ميكانيكي مساعد يشترط الحصول علي بكالوريوس في هندسة الميكانيا.

مهندس صحة وسلامة بيئية مساعد بشرط الحصول علي درجة البكالوريوس في هندسة أمن وسلامة.

فني تشغيل خط تجميع الي بشرط الحصول علي شهادة الدبلوم لا تقل عن عامان بعد الثانوية العامة.

فني تدفئة وتهوية وتكييف بشرط الحصول علي دبلوم لا يقل عن سنتين بعد الثانوية تخصص انتاج ميكانيكي او تبريد وتكييف.

فني صيانة ميكانيكية يشترط الحصول علي دبلوم عامان علي الأقل بعد الثانوية العامة مع تخصص انشاءات.

فني صيانة ميكانيكا بشرط الحصول علي الدبلوم في تخصص ميكانيكا.

فني هندسة كهربائية.

فني زراعي.

سباك. دهان.

عامل زراعي.

لحام.

نجار.

بناء.

مصم جرافيك.

توفر وزارة الحرس الوطني عدد من المسميات الوظيفية المختلفة الأخرى ضمن جدول وظائف شهر ديسمبر الذي أعلنت عنة اليوم ويمكنك الاطلاع علي كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف من خلال رابط التقديم.

شروط التقديم علي وظائف وزارة الحرس الوطني

وضعت وزارة الحرس الوطني عدة شروط لازمة للقبول في الوظائف وجاءت كالتالي:

ان يكون المتقدم أو المتقدمة علي وظائف وزارة الحرس الوطني سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم علي وظائف وزارة الحرس الوطني عن 18 سنة.

ان يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسمعة ولا يوجد أي قضايا تخل بالشرف.

ان يتوفر المؤهل العلمي المطلوب بحسب الوظيفة.

طريقة التقديم علي وظائف وزارة الحرس الوطني

التقديم علي الوظائف متاح بداية من يوم الأحد الموافق 1444/05/24 ويستمر باب التقديم متاح حتي نهاية الأسبوع الجاري الموافق يوم الخميس 1444/05/28 ويمكنك التقديم علي الوظائف عبر موقع الحرس الوطني.