تقديم الحرس الوطني للوظائف الشاغرة 1444 لحملة الثانوية فأعلي

تقديم الحرس الوطني، حيث قامت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السُّعُودية، بالإعلان الرسمي من خلال منصتها الإلكترونية، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية التي يمكن التقديم بها وفق التخصص الوظيفي المطلوب من جانب الوزارة، ويتم التقديم في الوظائف المطلوبة لحملة الثانوية فأعلى، وسوف يكون العمل بعدد من المناطق والمدن السُّعُودية التي يتم تحديدها من جانب الوزارة، وقد أوضحت الوزارة أن التقديم يتطلب بعض الشروط العامة الواجب توافرها في أي متقدم يرغب بالتسجيل بالوظائف، علي أن يتم التقديم في الوظائف الخالية عبر البوابة الإلكترونية التي تتبع الوزارة، وسوف نوفر لكم رابط تقديم الحرس الوطني.

تقديم الحرس الوطني للوظائف الشاغرة 1444

كشفت وزارة الحرس الوطني عن طريقة تقديم الحرس الوطني للوظائف الحالية المطلوب التقديم بها، علي أن يتم التقديم بالخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية التالية: منصة الحرس الوطني الإلكترونية.

الدخول إلى بوابة التوظيف لعرض الوظائف المتاحة.

التعرف علي شروط التقديم في الوظائف والموافقة عليها.

تحديد التخصص الوظيفي المناسب لكل شخص وفق المؤهل الحاصل عليه.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة مع رفع السيرة الذاتية والمرفقات المطلوبة من جانب المنصة.

التأكد من صحة البيانات المسجلة.

الضغط علي تأكيد التقديم، حتي تقوم الوزارة بمراجعة طلب التوظيف المقدم من جانب كل مرشح للوظائف، وإبلاغه بمدي القبول أو الرفض من خلال وسائل التواصل التي سوف يتم تسجيلها في طلب التوظيف.

ما هي وظائف الحرس الوطني المطلوبة؟

حددت بوابة التوظيف بوزارة الحرس الوطني عدد من المسميات الوظيفية المتاح التقديم بها لجميع الأفراد، ومنها ما يلي:

مفتش سلامة.

ممرض.

فني حاسب آلي أول.

مهندس معالجة مياه.

مسؤول نظم إدارية.

أخصائي دعم فني.

مسؤول شبكات.

أخصائي سلامة.

فني صوتيات ومرئيات ثاني.

وغيرها من الفرص الوظيفية التى توفرها الوزارة التي يمكن التعرف عليها عبر منصة التوظيف، حيث سيكون مكان العمل في: الرياض، جدة، مدينة الطائف، المدينة المنورة، مدينة الأحساء، الدمام.

وقد أكدت الوزارة أن التقديم في الوظائف الخالية يتوقف علي تحقق بعض الشروط علي كل متقدم التي من أهمها، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتوافر المؤهل المطلوب للتخصص الوظيفي الذي سيتم التقديم عليه، وشروط أخري يجب توافرها خلال التقديم.