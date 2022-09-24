نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الخارجية السعودية للرجال والنساء.. رابط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الخارجية السعودية, أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن فتح باب التقديم في العديد من الوظائف المتاحة حيث يمكن للرجال والنساء التقديم على هذه الوظائف ويتم ذلك في مقرات الهيئة التابعة للوزارة المتواجدة في جميع أنحاء السعودية كما أعلنت أن عدد الوظائف المتاحة هو 210 وظيفة كما حددت المؤهلات المطلوبة لشغر هذه الوظائف وقامت بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين, سوف يبدأ التقديم يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 في الساعة 12 صباحا وسوف يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 في الساعة 12 صباحا وسوف نقوم فيما يلي بعرض التفاصيل الخاصة بطريقة التقديم وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة للتقديم.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية

على الراغبين التقديم في وظائف الخارجية السعودية اتباع الخطوات الأتية من اجل التسجيل وهى:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة جدارة.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” من الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ثم النقر على “وظائف وزارة الخارجية”.

النقر على “ملف التحكم” من القائمة.

تحديد الوظيفة المناسبة لك التي ترغب في التقديم عليها.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

رفع وتحميل الأوراق المطلوبة والخاصة بالتحصيل التعليمي ثم الضغط على “تقديم الطلب”.

شروط التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية

حددت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط والتي يجب توافرها في المتقدمين عند التقديم, واهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم ممن يحمل الجنسية السعودية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفية بنجاح.

يجب أن تكون نسبة المجموع الكلى للمتقدم لا تقل عن 50%.

أن يكون المتقدم حديث التخرج.

إذا تم الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج السعودية فيجب إلى المتقدم معادلتها في وزارة التربية والتعليم السعودية.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية عن بعض التخصصات المحددة والمطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية وهى:

(تخصص التعاون الدولي – تخصص الترجمة – تخصص الهندسة – تخصص الوثائق والمكتبات – تخصص الأعلام – تخصص القانون – تخصص المالية – تخصص علاقات عامة – تخصص الفنية – تخصص التقنية).