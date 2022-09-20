نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الاختبارات التحريرية ورابط الاستعلام لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2022 الخاصة بالاختبارات التحريرية، وذلك للأشخاص الذين تقدموا لوظائف الشركة الخاصة بالوظائف رقم 2 لعام 2020، ووظائف رقم 1 لعام 2022 بشركة مياه سوهاج بكلية التجارة جامعة سوهاج، ولمعرفة النتيجة يتم الدخول على الموقع الالكتروني والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة بالرقم القومي.

ظهرت الآن نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لعام 2022 رقم 1 ورقم 2

ظهرت الآن نتيجة الاختبارات التحريرية لوظائف شركة مياه الشرب والصرف بسوهاج لعام 2022، وذلك لوظائف الخاصة بأخصائي موارد بشرية ثالث، ووظيفة محاسب ثالث، ووظيفة أمين خزينة رابع، ووظيفة كاتب ومدخل بيانات رابع، ووظيفة سائق خامس، ووظيفة سائق معدات ثقيلة خامس، ووظيفة عامل تشغيل سادس، ووظيفة حرفي سادس، ووظيفة مراقب أمن، حيث يمكن الاستعلام عن هذه النتيجة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لعام 2022، وأيضاً متابعة الموقع الالكتروني على مدار ظهور النتيجة سواء للناجحين او الراسبين والمتقدمين للتظلمات وذلك لمعرفة باقي الإجراءات، كما نقدم إليكم رابط الاستعلام وكيفية الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحريرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة وظيفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2022

يمكن الاستعلام عن نتيجة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2022 من خلال الدخول على الرابط https://www.scww.com.eg/Jobs/pages/Default.aspx، وكتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم للمسابقة، ثم الضغط على كلمة بحث والانتظار حتى تظهر بيانات النتيجة الخاصة بالمتقدم.

كما أنه يجب على الناجحين في هذه المسابقة في الاختبارات التحريرية متابعة الموقع الالكتروني الخاص بالشركة لمعرفة باقي إجراءات المسابقة.

أما بالنسبة للراسبين في مسابقة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الاختبارات التحريرية، فسوف يتم فتح باب التظلمات بكلية التجارة بجامعة الكوامل في سوهاج الجديدة، وذلك يكون في فترة محددة وهي من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر لعام 2022 حتى يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر لعام 2022، وذلك حسب الإجراءات المتبعة بجامعة سوهاج، وتنويه هام بضرورة متابعة كل جديد من خلال الموقع الرسمي للشركة الخاصة بوظائف مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.