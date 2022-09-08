نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف قيادية في البريد السعودي لحملة البكالوريوس splonline في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف البريد السعودي، فقد أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) في المملكة العربية السعودية، عن طريق موقعها الإلكتروني في بوابة التوظيف الإلكترونية، عن توفير عدد من الوظائف الإدارية الخالية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد السعوديين، علي أن يكون التقديم لكل من يحمل مؤهل البكالوريوس فما فوق، ويتم التقديم بعدد مختلف من التخصصات الوظيفية التي يحتاج إليها البريد السعودي، وذلك وفق المسميات الوظيفية والشروط الموضحة لكل وظيفة علي حدة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في وظائف البريد السعودي.

وظائف البريد السعودي سبل

كشفت هيئة البريد عن عدد من المسميات الوظيفة المتاح التقديم بها لجميع الأفراد في المملكة، علي أن يتم التقديم وفق المسميات التالية:

مطلوب مدير البرنامج: علي أن يتم التقديم وفق عدد من المهارات والشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، التي من أهمها ما يلي: يجب الحصول إلي درجة البكالوريوس أو في مجال ذات صلة. يشترط توافر مهارة التعاون والتركيز على العملاء. العمل علي غرس الثقة في العمل مع جميع العاملين. أن يكون استشاري بجميع خصائص العمل. أن يتوافر بكل متقدم ميزة جمع وتحليل متطلبات العمل. أن يكون قادراً علي مراقبة تقدم حالة المشروع وإعداد التقارير اللازمة. متابعة نتائج محركات الأقراص. القدرة علي إجراء الشراكات الإستراتيجية.

مطلوب قائد عمليات أمن المعلومات: علي أن يكون المتقدم متوافراً به بعض الشروط والخصائص التي من أهمها ما يلي: أن يكون المتقدم حاصلاً علي درجة البكالوريوس في أي مجال ذي صلة. قدرة المتقدم علي إدارة الأنظمة والبرامج الأمنية. القدرة علي توفير المعلومات الخاصة بأمن المعلومات، من أجل تسهيل أمن المعلومات والعمل علي تحسينها. أن يكون لدي المتقدم قدرة علي إدارة الأدوات الخاصة بالبحث وبالبرامج الخاصة بالحماية الأمنية وأنظمة المعلومات. أن يمتلك المتقدم قدرة علي متابعة تجميع المعلومات بدورة المعلومات الخاصة. القدرة علي توفير وجهة نظر خاصة به فيما يخص قضايا الهجرة والعمل علي إصلاحها.



رابط التقديم بوظائف البريد

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة عن طريق الدخول إلى الإلكتروني التالي (بوابة توظيف البريد) واختيار التخصص الوظيفي المناسب بعد التعرف علي الشروط ومدي توافرها في المتقدم، وملء النموذج التوظيفي بشكل صحيح.