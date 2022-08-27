jobs.sa تسجيل الأمن العام 1444 رابط تقديم وظائف ابشر العسكرية على رتبة جندي

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عمر شويل - جدة ننشر خطوات ورابط تسجيل الأمن العام 1444 للتعرف على طريقة التقديم الواجب اتباعها عند التقديم في الأمن العام لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للوظيفة العسكرية المعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، حيث يبحث العديد عن رابط تسجيل دخول منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية وخطوات تقديم الأمن العام المقرر فتح باب التسجيل والقبول به اعتباراً من اليوم، لذلك قمنا بشرح كيفية تقديم وظائف المديرية العامة للأمن العام 1444، بالإضافة إلى توفير رابط تقديم الأمن العام الرسمي وشروط القبول.

تسجيل الأمن العام 1444

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام للرجال الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ التاسع والعشرون من شهر محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ السابع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022م.

ويستمر باب التسجيل في وظيفة جندي بالأمن العام مفتوحاً حتى يوم الخميس بتاريخ الخامس من شهر صفر لعام 1444هـ الموافق لتاريخ الثاني من شهر سبتمبر لعام 2022م، ووفقاً للتوقيت المحدد لفتح باب القبول بالأمن العام رجال، فمن المقرر إطلاق وتفعيل رابط تقديم الأمن العام في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم.

رابط تقديم الأمن العام رجال 1444

يتاح تعبئة نموذج التقديم المبدئي على وظائف ابشر العسكرية للالتحاق بقطاع المديرية العامة للأمن العام عن طريق منصة ابشر توظيف التي يمكن الولوج إليها من خلال اتباع رابط التقديم على وظائف الأمن العام المرفق بالتالي:

رابط تسجيل الأمن العام 1444 (jobs.sa).

طريقة تقديم الأمن العام

في ظل البحث على كيفية التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام لطريقة صحيحة حتى الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح في الوظائف المعلنة، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في الأمن العام 2022 بالتالي:

دخول موقع ابشر للتوظيف الرسمي.

النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بالمديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي.

أو قم بالنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” أعلى الصفحة الرئيسية.

سيتم عرض كافة الوظائف المتاحة، قم بالنقر على “جندي” بقطاع الأمن العام.

سيتم عرض كافة الشروط المطلوب توفرها، قم بالنقر على الموافقة على الشروط الموضحة، ثم النقر على “تقديم الطلب”.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – اختيار الجنس والحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم النقر على “موافق”.

تعبئة كافة البيانات الخاصة بطلب التوظيف بمنتهى الدقة وهي (رقم الهوية الوطنية – محل الميلاد – تاريخ إصدار البطاقة – محل الإقامة – رقم جوال صاحب الطلب -المدينة – الحي – رقم المبنى – الجنس – المهنة – الحالة الاجتماعية – منطقة السكن – الشارع – الوزن – الطول – حساب تويتر – حساب فيسبوك – البريد الإلكتروني).

تعبئة بيانات المؤهل العلمي وهي (نوع التخصص – التخصص العام – التخصص الدقيق – المعدل التراكمي – التقدير – سنة التخرج – مصدر الشهادة – هل لديك مؤهلا علمي أعلى – هل لديك دورات تدريبية – درج اختبار قياس القدرات العامة)، ثم النقر على حفظ بيانات المؤهل العلمي، ثم النقر على “عرض وحفظ”.

يمكنك طباعة الصفحة، وسيصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب على رقم الجوال المسجل بالنموذج.

شروط التسجيل في الأمن العام 1444

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم التعرف على شروط الأمن العام من خلال التالي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. توفر حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم التي تخل بالأمانة والشرف. أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده خلال تأديته الخدمة للدولة في خارجها. لا يقل الطول عن 168سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول. يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية. اجتياز إجراءات واختبارات القبول للأمن العام. لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. عند حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلة ومصادقة الشهادة من وزارة التعليم.

ومن يرغب في الحصول على رقم الأمن العام يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم التقديم على الأمن العام مباشرةً دون الحاجة لوجود حساب مسبق على بوابة ابشر وظائف من خلال اتباع طريقة تقديم الأمن العام الموضحة بالمقال عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية.

منصة ابشر للتوظيف العسكري

عند اتباع خطوات التسجيل في الأمن العام الموضحة، ستجد أن عملية التسجيل تتكون من ثلاث خطوات وهم (تعبئة البيانات أو المعلومات العامة عن المتقدم – تعبئة بيانات المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم – إكمال عملية التسجيل)، فبعد إتمام الخطوة الأولى ستنتقل إلى خطوة إضافة المؤهل التعليمي، قم بإضافة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويمكنك التعديل على بيانات المؤهل العملي من خلال الدخول إلى منصة ابشر توظيف > الدخول إلى صفحة المؤهل العلمي > النقر على تعديل > تعبئة كافة الحقول المطلوبة > النقر على تعديل المؤهل العلمي لحفظ البيانات المسجلة، ويمكن تسجيل الأمن العام 1444 للتعيين على رتبة جندي من خلال التوجه إلى منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية.