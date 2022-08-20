نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل في مكافحة المخدرات 1444 رابط تقديم ابشر التوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل في مكافحة المخدرات عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين في التقديم على وظائف المخدرات اعتباراً من اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسيتم التعيين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد إعلان نتائج القبول النهائي على الرتبة المناسبة، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444، بالإضافة إلى معرفة شروط القبول في المخدرات للرجال.

رابط تسجيل في مكافحة المخدرات 1444

تم الإعلان رسمياً عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن توفر وظائف عسكرية شاغرة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة، وذلك للتعيين على عدد من الرتب العسكرية المتاحة وهي (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي).

ويتم تحديد الرتبة المناسبة واختيارها عند التقديم على مكافحة المخدرات فور فتح باب التسجيل وفقاً للمؤهل التعليمي والفني الحاصل عليه المتقدم لشغل وظائف المخدرات 1444، ووفقاً للموعد المحدد لفتح باب التسجيل بالوظائف المعلنة، فسوف يتم تفعيل رابط التسجيل في مكافحة المخدرات بشكل آلي في منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية.

حيث يتيح موقع أبشر المختص بعرض الإعلانات الوظيفية لعدد من القطاعات العسكرية المستفيدة من عرض الإعلانات إمكانية التقديم على كافة الوظائف المتاحة بشكل مباشر دون الحاجة لإنشاء حساباً على أبشر، كما يتم عرض أسماء المقبولين مبدئياً للتعرف على موعد ومكان المقابلة الشخصية إلى جانب المستندات المطلوب إحضارها أثناء المقابلة، ويمكن الحصول على رابط تقديم المخدرات الرسمي من خلال التالي:

رابط تسجيل في مكافحة المخدرات 1444 (https://jobs.sa).

شروط القبول في مكافحة المخدرات 1444

تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم لشغل الوظائف العسكرية المتاحة عبر أبشر لصالح المديرية العامة لمكافحة المخدرات باعتبارها القطاع المستفيد من الإعلان الوظيفي المتاح، وتتمثل شروط القبول في مكافحة المخدرات للرجال في التالي:

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً.

يتم استثناء من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة في خارجها من شرط الجنسية.

أن يتوفر لدى المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.

يجب ألا يكون المتقدم مُداناً في جريمة تخل بالشرف والأمانة.

لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

لا يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان أو موظفاً بأي جهة حكومية.

تناسب طول المتقدم مع وزنه.

لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

اجتياز كافة إجراءات القبول.

حصول المتقدم على المؤهل العلمي والفني المطلوب والمناسب لكل رتبة من الرتب العسكرية المعلنة.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 18, 2022

وعند حصول المتقدم على مؤهله التعليمي من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع مصادقتها، ويتاح رابط تسجيل في مكافحة المخدرات 1444 رجال عبر منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية فور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل في الوظائف المتاحة.