نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال للشؤون العسكرية عبر منصة ابشر الإلكترونية 1443- 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال للشؤون العسكرية عبر منصة ابشر الإلكترونية 1443- 1444 حيث قامت وزاره الداخلية بدعوة المقبولين إلى حضور المقابلة الشخصية لاستكمال اجراءات القبول النهائي وأيضا استكمال متطلبات القبول المطلوبة في وقت سابق قد تم الإعلان عن وظائف القبول في الأمن الدبلوماسي على رتبة وكيل رقيب وعريف جندي أول و جندي للرجال للتعيين عليها في مختلف مناطق ألمملكة وكان التقديم يوم السبت الساعة العاشرة صباحا الموافق 20/10/1443 هجرية وظل باب القبول مفتوحا حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 20/10/1443 هجرية وقد أوضخت الإدارة العامة للقبول أن الاستعلام عن النتائج عبر منصة ابشر للتوظيف والمعروف عنها أنها منصة خدمية توظيفية بطريقة إلكترونية بدلا من الذهاب أو النزول من المنزل والتقديم على الوظائف العسكرية والاستعلام عن النتائج الخاصة بها عبر منصة ابشر الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن أسماء نتائج الأمن الدبلوماسي j0bs.sa

يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عبر شبكة الأنترنت من خلال النقاط الأتية:

الانتقال إلى رابط ابشر توظيف الأمن الدبلوماسي j0bs.sa. عليك الضغط على أيقونة أشعار القبول من الصفحة الرئيسية للوظائف المتاحة. ومن ثم اختر منها أيقونة نتائج وظائف الأمن الدبلوماسي. تدوين جميع البيانات المطلوبة رقم الهوية تاريخ الميلاد الجنس الحالة الاجتماعية. ثم الضغط على استعلام نتائج الأمن الدبلوماسي.

ما هي متطلبات مستندات القبول لوظائف الأمن الدبلوماسي رجال

بعد الإعلان عن نتائج الأمن الدبلوماسي دعت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية المتقدمين الذين تم قبول أسماؤهم مبدئيا أحضار بعض المستندات الأتي ذكرها.

أولا يجب أحضار النموذج الذي تم تحميلة إلكترونيا وطبعه عبر منصة ابشر للتوظيف.

أستحاب اربع صور شمسية ملونة بخلفية بيضاء مقاس 6 × 4 مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة.

صوره مصدقة من المؤهل العلمي الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يلزم أحضار صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم في حال اذا كان الحصول على الشهادة من خارج المملكة وأصل شهادة المعادلة.

تقديم نسختين من صورة البطاقة الهوية الوطنية مع أحضار أصل البطاقة.

تقديم نتيجة درجة اختبار المركز الوطني للقدرات العامه “قياس”.

يلزم أحضار صورة للشهادات الإضافية مع أحضار الأصل والمصادقة على الشهادات التدريبية والمؤهلات.

نسخة من العنوان الوطني.

يلزم أحضار ملف الوضع جميع المتطلبات المطلوبة في هذا الملف.

اهم تعليمات القبول النهائي للأمن الدبلوماسي

قد أوضحت الإدارة العامة لقبول المركزي بضرورة التزام في مبدئيا في نتائج الأمن الدبلوماسي من خلال بعض التعليمات التي سوف نطالعكم عليها عبر النقاط التالية وهي:

يشترط الحضور بالزي الرياضي في مظهر لائق. ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل متقدم. يجب مطابقة صحة البيانات المسجلة على الموقع حسب شروط القبول المحددة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي وفي حال أن وجد اختلافات في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة سوف يتم استبعاد المتقدم.

شروط القبول للتقديم في الأمن الدبلوماسي

وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي عدة شروط على من يرغب التقديم على الرتب العسكرية في الأمن الدبلوماسي والتي يجب توافرها في كل متقدم وتتمثل الشروط في الأتي: