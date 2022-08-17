نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الأمن الدبلوماسي 1444 رجال منصة أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج الأمن الدبلوماسي 1444 بعد أن تم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً بوظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للتعيين على الرتب التالية (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني اليوم الأربعاء بتاريخ 17 أغسطس 2022م، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي تعليمات هامة يجب التقيد بها، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بالتحضير للدورة التدريبية، كما أوضحت أيضاً المستندات الواجب إحضارها، ومن خلال المقال نوفر رابط الاستعلام عن أبشر نتائج قبول الأمن الدبلوماسي عبر موقع ابشر توظيف الرسمي.

رابط نتائج الأمن الدبلوماسي 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بتاريخ السابع عشر من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ التاسع عشر من شهر محرم 1444هـ عن إتاحة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

حيث أتاحت إدارة القبول إمكانية التقديم على الوظائف العسكرية التابعة للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الحاصلين على شهادة البكالوريوس للتعيين على الرتبة المناسبة في مختلف المناطق بالمملكة.

ويتاح استعلام نتائج قبول الأمن الدبلوماسي رجال 1444 الآن من خلال النقر على إشعارات القبول، ثم إدخال البيانات المطلوبة للمرشح أو المقبول مبدئياً على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بعد تسجيل دخول منصة ابشر توظيف عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط استعلام نتائج الأمن الدبلوماسي 1444 رجال (jobs.sa).

المستندات المطلوبة للمقبولين في الأمن الدبلوماسي

بعد أن يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً بقطاع الأمن الدبلوماسي، وفي حال وجدت اسمك ضمن الأسماء المقبولة التي يمكن الإطلاع عليها عن طريق منصة ابشر التوظيف التابعة لوزارة الداخلية، فيجب عليك إحضار بعض المستندات والوثائق والتي تتمثل في التالي:

أصل الهوية الوطنية للمقبول نهائياً + 2 صور منها. نموذج موعد المراجعة المطبوع من منصة ابشر توظيف. أصل أو صورة مصدقة من شهادة المؤهل التعليمي “الثانوية العامة أو ما يعادلها”. عند الحصول على الشهادة من خارج المملكة، فيجب إحضار أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم، مع إحضار صورة مصدقة منها. إحضار أصل الشهادات الإضافية مثل البكالوريوس أو الدبلوم أو الدورات المسجلة في منصة أبشر عند التقديم، مع مراعاة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها. نتيجة اختبار قياس القدرات العامة. إحضار عدد 4 صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة ذات خلفية بيضاء، وكتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة. قلم أزرق جاف. ملف يوضع به كافة المتطلبات الموضحة.

متطلبات الأمن الدبلوماسي للمقبولين مبدئياً