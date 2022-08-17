نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف الأمن الصحي | الأكاديمية الصحية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف الأمن الصحي, قامت وزارة الصحة في السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإنشاء برنامج تدريبي يسعى إلى تطوير مهارات المتدربين لإتقان عملهم في مجال الأمن الصحي, كما حددت وزارة الصحة مدة التدريب وهو 3 اشهر وهو تدريب عملي ونظري كما يقوموا بإضافة أسبوعيين للتدريب الميداني في قطاع صحي لاكتساب المهارات العملية وبعد دراسة البرنامج والانتهاء منه يستطيع المتدرب العمل في الوظائف الصحية, أعلنت وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف في القطاع الصحي, سوف نقوم بتوضيح كافة الشروط اللازم توفرها وكافة التفاصيل الأخري بهذا المقال.

خطوات التقديم في وظائف الأمن الصحي 1444

هناك بعض الخطوات التي يجب توافرها من اجل التسجيل في وظائف الأمن الصحي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للتسجيل.

اختيار أيقونة إنشاء “حساب جديد”.

نقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهى الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور ورمز التحقق.

الضغط على “تسجيل الدخول”.

أدخال البيانات الأساسية في صفحة المعلومات الشخصية وهى الهوية الوطنية وبلد ومدينة الإقامة ومكان وتاريخ الميلاد ومكان إصدار الهوية.

تحميل برنت التأمينات ثم اختيار اللغات التي تريدها ثم الضغط على “التالي”.

سيتم ظهور بعض الأسئلة يجب الإجابة عنهم.

الضغط على المؤهل العلمي.

كتابة بيانات الشهادة التي حصل عليها المتقدم وهى اسم الدولة التي تم الحصول على الشهادة منها واسم الجامعة والمدينة والمؤهل العلمي والتخصص والدرجات وسنة التخرج ونسخة من الشهادة الجامعية pdf ثم الضغط على “التالي”.

أرفاق المعلومات المهنية للمتقدم والخبرات العلمية إذا وجدت ثم الضغط على “التالي”.

رفع صورة شخصية للمتقدم وفيديو تعريفي ثم النقر على “تم”.

الذهاب إلى الوظائف المتاحة واختيار الرغبات ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على “تقديم الطلب” وانتظار رسالة تؤكد نجاح التسجيل.

شروط التسجيل في وظائف الأمن الصحي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل التسجيل في وظائف الأمن الصحي وهى: