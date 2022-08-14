نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف وزارة الصحة التشغيل الذاتي إلكترونيًا في المقال التالي
عمر شويل - جدة وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية فعلت رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة التشغيل الذاتي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وذالك حتي يتمكن الجميع التقديم على وظائف التشغيل الذاتي بوزارة الصحة وذلك وفقا للشروط العامة للوظائف، حيث يمكن لجميع العديد من التخصصات المختلفة التسجيل بشكل الكتروني من خلال الرابط الإلكتروني الموضح لكم اسفل هذه التدوينة فرجاءً تابعونا.
أوضحت وزارة الصحة السعودي شروط التوظيف في التشغيل الذاتي بان يكون من ضمن تلك الشروط بان يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة، كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل التعليمي بالتخصص الذي يقوم بالتقديم فيه، بالإضافة من ضمن شروط القبول في وظائف التشغيل الذاتي انه يجب على المتقدم أن يكون قد أتم مدة الامتياز بجانب العديد من الشروط الأخري ولمن يرغب في التقديم على تلك الوظائف يرجي الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف لمعرفة شروط القبول في برنامج التشغيل الذاتي.
التقديم على وظائف وزارة الصحة التشغيل الذاتي
إشارة وزارة الصحة السعودية بان موعد التقديم مستمر وسوف يقفل موعد التسجيل في نهاية الشهر الجاري، حيث دعت الوزارة جميع الراغبين بسرعة التسجيل قبل نهاية المدة المحددة، ولمن يرغب من الخريجين والخريجات في التقديم يرجي الدخول على الرابط التالي وظائف برنامج التشغيل الذاتي البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة علي شبكة الإنترنت ،عن طريق اتباع الخطوات التالية.
- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.
- إدخال اسم المستخدم، ثم كلمة المرور داخل الحقول المخصصة لذالك.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- سيصل إليك رمز تفعيل الهاتف الخاص بك، قم بإدخال رمز التفعيل في الخانة المخصصة لذالك.
- الانتقال إلي خدمات الوظائف.
- اختيار بدء الخدمة.
- ستجد في البوابة التوظيف الخاصة بوزارة الصحة الإعلانات وظيفية أمامك قم بتحديد الوظيفة المطلوب التقديم فيها.
- قم بإدخال البيانات الشخصية والتواصل والمتعلقة بالمؤهل العلمي.
- الضغط على خيار “حفظ”.
- يتم إضافة المرفقات
- الانتقال إلى صفحة الإقرار بصحة البيانات للموافقة علي مربع صغير من ثم.
- سوف يتم عرض بيانات طلب التقديم قم بالضغط علي تقديم الطلب.
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