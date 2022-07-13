رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1443 شروط التسجيل في الكليات العسكرية afca.mod

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1443 لخريجي الثانوية العامة من المواطنين بالمملكة، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالعام الحالي للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1444هـ.

حيث يتم التقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع السعودية بإحدى كلياتها العسكرية، ومن المقرر أن تبدأ بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة في استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع للثانوي أو لطلبة الكليات العسكرية، ومن خلال المقال نوفر رابط بوابة وزارة الدفاع تسجيل دخول الرسمي، بالإضافة إلى توضيح شروط القبول في وزارة الدفاع لخريجي الثانوي 1443.

رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية لخريجي الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي اعتباراً من الموعد الموضح بالتالي:

بداية التسجيل: من الخميس بتاريخ 14 يوليو 2022م الموافق لتاريخ 15 ذي الحجة 1443هـ.

وقد أوضحت اللجنة إجراءات القبول للكليات العسكرية وشروط القبول ومتى يفتح التسجيل في وزارة الدفاع للثانوي 1443، كما أكدت على أنه يتم بشكل سنوي استقبال طلبات تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، وذلك بعد أن يتم الإعلان عن ذلك في الصحف الرسمية المحلية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر موقع وزارة الدفاع الإلكتروني.

حيث تتاح إمكانية تعبئة طلب الالتحاق الأولي عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عن طريق النت إلكترونياً، ثم تقوم اللجنة بفرز المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق درجات الثانوية العامة أو درجات قياس القدرات العامة أو التحصيلي المعتمدة بالمركز، ومن ثم إعلان نتائج الترشيح المبدئي، ويمكن الحصول على رابط التقديم على وزارة الدفاع من خلال التالي:

رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي (afca.mod.gov.sa).

شروط القبول في وزارة الدفاع ثانوي 1443

تم إيضاح شروط القبول الواجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بكليات وزارة الدفاع ضمن طلاب الكليات العسكرية من جانب اللجنة المركزية للقبول والتسجيل، وأكدت على ضرورة الإطلاع على شروط التقديم في القوات المسلحة أولاً لخريجي الثانوي قبل بدء عملية التسجيل في البوابة الإلكترونية، ويمكنكم التعرف على شروط التسجيل من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً ومولداً. يتم استثناء من كانت نشأته مع والده المتواجد خارج المملكة لظروف الدراسة أو العمل أو الإجازة من شرط الجنسية، ولكن يشترط لذلك عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك. أن لا يكون محكوماً على المتقدم بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. الحصول على شهادة مؤهل الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم “انتظام نهاري” تخصص علوم طبيعية فقط لكافة الكليات. يكون المتقدم من خريجي هذا العام 1442هـ، ولن يتم قبول المتقدمين من خريجي الأعوام السابقة. ألا تقل النسبة المئوية بشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العملي. تأدية اختبار القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 60%. اجتياز اختبار قياس التحصيلي وحصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60%. أداء اختبار الكفايات. لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة، ولا يزيد عن 22 سنة. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية. يجب أن يكون المتقدم غير متزوجاً. ضرورة تناسب الوزن مع الطول (الحد الأدنى > 165سم – 52 كجم)، (الحد الأقصى > 188سم – 95كجم). اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول الشامل واللياقة البدنية، واختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك. لن يتم قبول أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية. تعتبر نتائج الفحص نهائية، ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادتها أو معرفة أسباب عدم القبول.

رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

تستقبل وزارة الدفاع طلبات التسجيل من خلال بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، فمن يرغب في الحصول على رابط دخول بوابة القبول الموحد لتعبئة نموذج الالتحاق الأولي أو المبدئي الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع ضباط ثانوي الرسمي المرفق بالتالي:

رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول (mod.gov.sa).