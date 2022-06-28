نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع 1443 رابط تسجيل دخول بوابة القبول والتجنيد الموحد tajnidreg mod في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1443 القبول المبدئي عبر بوابة وزارة الدفاع التجنيد والقبول الموحد الإلكترونية، حيث ينتظر المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف العسكرية لدى الوزارة بالقوات المسلحة وأفرعها الإعلان من جانب العامة للقبول والتجنيد الموحد عن أسماء المقبولين والمقبولات بعد الفرز المبدئي أو نتائج الترشيح الأولي، ويجب العلم أنه قد تم إغلاق باب القبول والتسجيل بوظائف وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة للرجال والنساء للتعيين على رتبة رقيب – وكيل رقيب – عريف أول – عريف – جندي أول – جندي للنساء والرجال بالمملكة اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1443.

نتائج وزارة الدفاع 1443

يترقب كافة المواطنين والمواطنات ممن تقدموا بطلب التحاق لدى القوات المسلحة وأفرعها للتعيين على رتبة جندي حتى رقيب للرجال والنساء إطلاق نتائج القبول المبدئي أو نتائج الترشيح الأولي بعد الانتهاء من عملية الفرز، حيث تم إغلاق باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية بتاريخ الثالث عشر من شهر رمضان الجاري.

وبعد أن تم الانتهاء من فترة التسجيل المحددة من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن إطلاق نتائج وزارة الدفاع القبول المبدئي للتعرف على أسماء المقبولين والمقبولات مبدئياً خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور الإعلان الرسمي عن إتاحة الأسماء المقبولة، يمكنكم الاستعلام عن نتائج ترشيح وزارة الدفاع القبول الموحد للقوات المسلحة.

تحديث 28 يونيه 2022: أطلقت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد نتائج القبول النهائي (الدفاع الجوي – القوات البرية) للمتقدمين على وظائف وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٣، فمن يرغب في استعلام حالة الطلب يمكنه ذلك الآن من خلال بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة.

وقد أكدت الإدارة على كافة المرشحين بضرورة الدخول إلى حسابهم في بوابة التجنيد الموحد لإكمال البيانات المطلوبة، وسيتم الإعلان عن نتائج القبول النهائي لباقي القطاعات خلال الأيام المقبلة، ويتم استعلام نتائج القبول من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

بوابة التجنيد الموحد (tajnidreg.mod.gov.sa) رابط بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

استعلام عن نتائج التجنيد الموحد وزارة الدفاع

تم الإعلان عن إتاحة الإطلاع على نتائج الفرز الأولي للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالخدمة الخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة وأفرعها عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد لوزارة الدفاع، حيث يمكن الآن تسجيل الدخول إلى بوابة التجنيد الموحد للإطلاع على أسماء المقبولين والمقبولات على فترة التجنيد الموحد.

كما تم إرسال رسائل نصية تتضمن نتيجة القبول بالوظائف المعلنة، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الفرز المبدئي في وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد من خلال بوابة القبول مع معاودة الاستعلام عند وجود حالة الطلب فارغة، وتتضمن الرسائل المرسلة إما القبول والترشيح أولياً أو الاعتذار عن القبول هذه الفترة.

نتائج القبول المبدئي لوزارة الدفاع 1443

بعد تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع للإطلاع على نتائج القبول الموحد، وقد تغيرت حالة الطلب من تحت الإجراء إلى تم ترشيحك أولياً، فيجب الضغط على زر إكمال البيانات اللازمة أسفل الصفحة، وسيتم التحويل إلى صفحة التسجيل النهائي لتعبئة النموذج النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية على الوظيف التي قمت باختيارها عند ترتيب الرغبات.

وفي حال عدم وجود اسم للعائلة فيجب كتابة اسم الجد في مكان العائلة وترك القبيلة والفخذ خالياً، ومن ثم تعبئة باقي البيانات بنموذج التسجيل النهائي لوزارة الدفاع والتي تتضمن منطقة ومدينة ومحافظة الميلاد، والمنطقة والمدينة التابع لها المرشح أو المرشحة، وجنسية الطالب وأصل الجنسية، ورقم وتاريخ ومصدر الحفيظة.

وفي حال كان المرشح يعمل، فينقر على المربع بجانب خيار “هل تعمل حالياً”، ومن ثم تعبئة الخانات، ويتم إلغاء علامة صح في حال كان المرشح لا يعمل، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة المعلومات الدراسية التي تعتبر مجرد معلومات عن مراحلك الدراسية، والفرز سيتم عبر المؤهل التعليمي الذي قمت بإدخاله عند بداية التسجيل ويمكنكم الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع 1443 من خلال الرابط الرسمي.

رسائل قبول وزارة الدفاع المبدئي 1443

هناك العديد من المتقدمين والمتقدمات لا تزال حالة الطلب فارغة في حسابهم الشخصي عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة، حيث يتم الإعلان عن نتائج القبول بشكل تدريجي على دفعات لحين الانتهاء من إعلان نتائج الترشيح لكافة المتقدمين، وفي حال تم استلام رسالة نصية على الجوال الخاص بالمرشح، أو الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي عبر بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد، فسوف تجد هاتين الرسالتين الموضحتين بالتالي:

استعلام نتائج وزارة الدفاع القبول المبدئي

عند التأكد من أنه قد تم ترشيحك أولياً بوزارة الدفاع السعودية وقبولك مبدئياً على الوظيفة المتقدم عليها، فعليك إكمال البيانات من خلال حسابك في بوابة القبول والتجنيد الموحد، ثم القيام بحجز موعد في أقرب مركز تجنيد لك، ويتم حجز موعد وزارة الدفاع من خلال القيام بالتالي:

تعبئة كافة البيانات والضغط على أيقونة” “حفظ”، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد ثم أخذ موعد من خلال النقر على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة، ويمكنك تغيير الموعد عن طريق بوابة نتائج وزارة الدفاع 1443 بشرط أن يكون قبل الموعد بـ24 ساعة.

ومن يرغب في تغيير موعد المقابلة الشخصية من المرشحين مبدئياً على وظائف القوات المسلحة، فيتاح إمكانية تغيير الموعد عن طريق تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد، ثم النقر على أيقونة حجز موعد، ويجب أن يكون قبل الموعد المحدد سابقاً بـ24 ساعة، كما يجب طباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية، إلى جانب التأكد من تحميل تطبيق توكلنا وأن تكون حالة المتقدم “محصن”.

القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443

بعد إطلاع المرشح أو المرشحة على نتيجة الترشيح عبر موقع بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكتروني، فيجب إكمال وتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، حيث في حال اختلاف البيانات المسجلة في البوابة مع الوثائق، سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة، وفي النهاية يتم الضغط على حفظ والانتقال للصفحة التالية.

وفي حال تم إبلاغك أنه تم حفظ البيانات فيجب الذهاب إلى الصفحة الرئيسية من خلال النقر عليها أعلى الصفحة، وسيجد المرشح الرسالة التالية (عزيزي المتقدم الرجاء طباعة الأوراق ملونة وترتيبها حسب المرفقات بالترتيب الصحيح كما بالتالي:

غلاف الطلب. الإرشادات العامة. الوثائق المطلوبة. معلومات عن طالب الالتحاق وعائلته. الأصل والمنشأ للطالب ووالده وجده لأبيه ووالدته وجده لأمه. تعهد على الطلب. معلومات شخصية. بيان خدمات سابقة.

نتائج وزارة الدفاع القبول الموحد 1443

أعلنت وزارة الدفاع عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمواطنين المتقدمين ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة، حيث يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً عن طريق دخول بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية أو بوابة وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

وبعد اتباع رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443 الرسمي، قم بتعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم والرقم السري، ثم كتابة رمز التحقق المرئي، وأخيراً النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، ويمكنكم التعرف على الوثائق المطلوبة للمتقدمين إلى وزارة الدفاع ثانوي الآن.

نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق نتائج قبول الدفعة الأولى، حيث تم إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة المسجلة لدى النظام من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة تبارك للمقبولين شرف الانضمام للقوات المسلحة السعودية، كما أوضحت القوة العسكرية المقبول عليها المتقدم مثل القوات البرية الملكية السعودية.

وأوضحت الإدارة أيضاً أنه سيتم التواصل مع المقبول لاحقاً من جانب القوة المقبول عليها، كما يمكن الاستعلام عن نتائج القبول لوزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد الإلكترونية، ومن ثم الدخول على حالة الطلب، وسوف تجد إحدى الرسالتين:

الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية تبارك لك شرف الانضمام لقواتها علماً بأن القوة المقبول عليها هي (القوات البرية الملكية).

نعتذر عن قبولك هذه الفترة، نتمنى لك التوفيق في الفترة القادمة (عدم القبول).

وزارة الدفاع القبول الموحد 1442

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين اليوم عن إطلاق نتائج وزارة الدفاع 1443 أو نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين.

حيث يمكنكم الدخول إلى موقع وزارة الدفاع القبول الموحد للاستعلام عن نتائج القبول والتعرف على التعليمات الواجب اتباعها، بالإضافة إلى الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع الدفعة الأولى عبر بوابة التجنيد الموحد من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

بوابة القبول الموحد للضباط الجامعيين (afca.mod.gov.sa). البوابة الإلكترونية للقبول والتسجيل الموحد للقوات المسلحة (tajnidreg.mod.gov.sa).

الوثائق المطلوبة وزارة الدفاع ثانوي

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية بوزارة الدفاع الوثائق المطلوب تقديمها إلى مكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي للوزارة، حيث يمكنكم التعرف على الوثائق والمستندات المطلوب إحضارها من خلال النقاط التالية:

صورة من شهادة الثانوية العامة للطالب. إحضار صورة من شهادة اختبار قياس (القدرات العامة – اختبار التحصيلي – الكفايات). صورة من الهوية الوطنية، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب المتقدم. إحضار صورة تثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني. صورة من معادلة الشهادة في حال صدور الشهادة من خارج المملكة. إحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب.

تعليمات وزارة الدفاع للمتقدمين الجامعيين

أصدرت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين التعليمات الواجب الالتزام بها من جانب المتقدمين الجامعيين المرشحين مبدئياً، حيث تمثلت التعليمات في التالي:

تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته. تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال كافة الإجراءات المطلوبة. حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة. طباعة بطاقة المراجعة. الالتزام بالزي الرياضي بدون أي شعارات (بنطلون أي لون + قميص باللون الأخضر + حذاء مناسب مفتوح بدون شراب).

إحضار الهوية الوطنية للمتقدم. لن يُسمح بدخول أيٍ من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الهاتف الجوال. ضرورة اتباع الإرشادات الصحية وارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال مدة تواجد المقبول في مقر لجنة القبول والتسجيل للقوات المسلحة.

وزارة الدفاع نتائج القبول 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن قبول 122 متقدم ومتقدمة قد اجتازوا الإجراءات الخاصة بالمقابلة الشخصية للمطابقة، وقد تم الإعلان الوظائف التي تم نشر نتائج قبول المواطنين والمواطنات بها في تاريخ 6 جمادي الأولى 1442هـ.

وقد قدمت وزارة الدفاع دعوتها لكافة المقبولين والمقبولات ممن وردت أسماؤهم بنتائج القبول النهائي لوزارة الدفاع للدخول على منصة جدارة من أجل استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ومراجعة الجهات أو القطاعات العسكرية المقبولة بها.

وقد تم التأكيد من جانب الإدارة العامة للقبول الموحد بوزارة الدفاع السعودية على أنه في حال عدم حضور المقبول أو المقبولة نهائياً، فهذا يعتبر تنازلاً من جانبه عن الحق في الوظيفة المقبول عليها والعدول عنها، ومن يرغب في استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال أو من خلال الصور المرفقة.

بالصور.. أسماء المقبولين في وزارة الدفاع رجال 1442

بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن أسماء المقبولين نهائياً عبر موقعها الإلكتروني، فقد أرفقنا كافة الأسماء المقبولة “74” للرجال، حيث يمكنكم التعرف على الاسم والجهة المقبول بها من خلال الصور التالية:

وزارة الدفاع أسماء المقبولات 1442

أعلنت وزارة الدفاع عن قبول 48 متقدمة ضمن الوظائف المعلن عنها، حيث يمكنكم الإطلاع على اسم المقبولة نهائياً والجهة التي تم القبول بها من خلال الصور التالية:

موعد تقديم وزارة الدفاع للجامعيين

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1443هـ للخريجين الجامعيين ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس من أجل تقديم وزارة الدفاع 1442 للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م، وسوف يتم فتح التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية.