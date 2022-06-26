رابط تقديم وظائف الأمن البيئي 1443 عبر ابشر أعرف شروط التسجيل وموعد التقديم

رابط تقديم وظائف الأمن البيئي 1443 التابعة لوزارة الداخلية في السعودية أعلنت عنه القوات الخاصة بالأمن البيئي عن فتح باب القبول والتسجيل بالوظائف العسكرية للقوات الخاصة بالنسبة للرجال وذلك عبر منصة ابشر الإلكترونية ويتطلب الإعلان رتبة رقيب وكيل رقيب عريف للتوظيف للرجال الأمن البيئي ومن المقرر أن يتم توزيع الأفراد بجميع مناطق المملكة السعودية في السواحل والمدن والمحميات والمنتزهات والمجتمعات الحضرية والغابات والمنتزهات البرية من حيث التقديم والقبول قد وضعت القوات الخاصة بعض من الشروط اللازمة التي يجب استقاؤها في راغبي التسجيل.

رابط التسجيل في الأمن البيئي لعام 1443

الذهاب إلى منصة ابشر الإلكترونية والضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

على المتقدم الضغط على الوظيفة المناسبة له.

مراعاة الدقة عند قراءة الشروط والأحكام لكي يتم الضغط بالموافقة عليها.

ثم النقر على خيار تقديم الطلب.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من:

الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

الجنس.

حالة المتقدم الاجتماعية.

هوية الأب.

الوظيفة.

عند الانتهاء من البيانات المطلوبة النقر على أيقونة “الموافقة”.

هنا يذهب المتقدم إلى صفحة النموذج الخاصة بالتوظيف.

ثم يقوم بإرفاق كافة المعلومات المطلوبة.

يقوم المتقدم بعد ذلك باختيار التالي ويليه مباشرة الضغط على “حفظ”.

الخطوة الأخيرة يقوم المتقدم بالضغط على تبويب تأكيد الطلب.

شروط التسجيل في وظائف الأمن البيئي 1443

منذ الإعلان عن فتح باب القبول والتوظيف لقوات الأمن البيئي في المملكة قد تضمن هذا الإعلان عدد من الشروط والضوابط التي سوف يتم استقاؤها في راغبي التقديم لتلك الوظائف وتتمثل في الشروط الأتية:

أولي الشروط أن يكون المتقدم حاملي الجنسية السعودية للحصول على وظائف الأمن البيئي. أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم 17 عاما والحد الأقصى للسن 30 عاما. أن يكون حامل الشهادات التي يجب توافرها عند التقديم مثل شهادة الثانوية العامة وما فوق ذلك. أن يكون المتقدم صاحب سمعه طيبه وحسن السير والسلوك ويعد هذا من احد الشروط التي يجب توافرها. ألا يكون محكوم على المتقدم بقضايا أخلاقية تخل بالشرف والأمانة. يستثنى من هذه الشروط كل المتقدمين الذين نشاوا خارج البلاد مع ابائهم لخدمة البلاد. لا يقبل طلب المتقدم الذي تعرض للفصل من أي وظائف عسكرية. أن يكون لائق بدنيا ولياقته تتماشى مع تلك الوظائف المعلن عنها. يجب أن يكون طول المتقدم متناسب مع الوزن وهو يعد من أحد الشروط الأساسية للقبول. من الضروري اجتياز كافة المقابلات الشخصية بنجاح.

موعد التقديم على وظائف الأمن البيئي لعام 1443

بعد الإعلان عن موعد تقديم وظائف الموارد البشرية الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية والذي أعلنت عنه وزارة الداخلية سوف يتم قبول طلبات المتقدمين بدءا من يوم السبت 25 يونيو 2022 ميلادية الموافق 26 من ذي القعدة 1443 هجرية وسوف يظل باب التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس المقبل 30 يونيو 2022 ميلادية الموافق 1 ذو الحجة 1443 هجرية وقد أوضحت وزارة الداخلية في المملكة انه من الضروري الالتزام بكافه الضوابط والشروط المعلن عنها عند البدء في اجراءات عملية التسجيل لراغبي التقديم من أجل ضمان القبول بنجاح وعدم استبعاد طلبات القبول الغير صحيحة.