رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 شروط تقديم أبشر توظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وذلك من أجل الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 للحاصلين على شهادة البكالوريوس للعمل بعد الانتهاء من فترة الدراسة والتخرج في إحدى قطاعات المملكة الأمنية “ضباط”، حيث تم إيضاح موعد فتح باب القبول والتسجيل لاستقبال طلبات تسجيل الكلية الأمنية للثانوية عبر منصة أبشر التوظيف الإلكترونية، كما حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتسجيل في الكلية الأمنية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تقديم الكلية الأمنية وشروط التسجيل، كما يمكنكم الإطلاع على خطوات التقديم على كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة ابشر للتوظيف من خلال المقال.

رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في الكلية الأمنية بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات المعلنة للعمل بإحدى القطاعات الأمنية “ضباط” بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر وظائف العسكرية.

حيث تختص منصة ابشر للتوظيف باستقبال طلبات التوظيف للقطاعات المستفيدة من الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية، لذلك يتاح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية من خلال ابشر للتوظيف وليس عن طريق موقع الكلية الإلكتروني، ومن المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل للمتقدمين المتوفر لديهم شروط القبول بكلية الملك فهد من أجل القيام بتعبئة نموذج التقديم الأولي “طلب التوظيف” خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 18 يونيه 2022م الموافق لتاريخ 19 ذو القعدة 1443هـ.

ينتهي تسجيل كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 23 يونيه 2022م الموافق لتاريخ 24 ذو القعدة 1443هـ.

ومن يرغب في تقديم كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين، يمكنه ذلك من خلال التوجه مباشرةً إلى منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية، ومن ثم اتباع الخطوات العامة للتقديم، حيث لا تحتاج المنصة إلى وجود حساب مسبق على البوابة حتى تتمكن من التسجيل في الكلية الأمنية، ولكن يتم التقديم بتعبئة البيانات المطلوبة فقط، ويمكن الحصول على الرابط من خلال التالي:

رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية ابشر توظيف (jobs.sa).

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم الخاص بكلية الملك فهد الأمنية، يجب قراءة شروط التقديم بعناية للتعرف على مدى مطابقة الشروط من عدمه، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده أثناء أداء خدمته للمملكة في خارجها، إلى جانب توفير الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

توفر اللياقة الطبية، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسدية.

تناسب الوزن مع طول المتقدم وفق اللائحة الطبية، ولن يتم قبول كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة الطبية.

الحصول على المؤهلات النظامية للتخصصات المعلن عنها بتقدير لا يقل عن جيد.

حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، ويجب ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من عام دراسي واحد فقط.

في حال الحصول على شهادة الثانوية من خارج المملكة، يتم معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

ألا يزيد السن عن 27 عام لكافة التخصصات، ولا يزيد عن 30 عام بالنسبة للأطباء بموجب الهوية الوطنية.

عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد لأي سببٍ كان.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

أداء اختبارات المركز الوطني للقياس.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية، وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين كافة المتقدمين.

يتاح تقديم الكلية الأمنية من خلال بوابة التوظيف أبشر باتباع رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين الرسمي المرفق فور حلول الموعد المقرر للتسجيل.

خطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية

يتم تعبئة نموذج التقديم كطالب ضابط في كلية الملك فهد الأمنية من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة للتسجيل، حيث يتم اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع ابشر توظيف الإلكتروني أولاً، ثم النقر على الصفحة الرئيسية بالقائمة الرئيسية للمنصة، وسيتم عرض كافة الإعلانات الوظيفية المتاحة على منصة أبشر للتوظيف، قم بالنقر على الإعلان الوظيفي الخاص بكلية الملك فهد الأمنية.

وسيتم فتح صفحة الإعلان الوظيفي للكلية الأمنية التي تتضمن شروط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية ومواعيد التسجيل والتخصصات المطلوبة، وفي أسفل الصفحة تجد رابط التقديم، قم بالنقر عليه ليتم التحويل للصفحة الخاصة بطلب التوظيف، كما يمكن الدخول إلى الطلب من خلال النقر على الوظائف المتاحة بالقائمة العلوية، ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على “طالب ضابط”، ستظهر شروط الوظيفة المتقدم عليها. قراءة شروط التقديم بشكل دقيق جداً للتعرف على مدى مطابقة الشروط مع مؤهلاتك من عدمه، ثم النقر على أوافق على جميع الشروط والقواعد المذكورة، ثم النقر على أيقونة “تقديم الطلب”. قم بتعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – اختيار الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب) ثم النقر على أيقونة “موافق”. تعبئة البيانات الشخصية كاملةً بشكل دقيق بنموذج التقديم، ثم النقر على “حفظ والتالي”. تعبئة بيانات عن المؤهلات العملية، ثم النقر على حفظ بيانات المؤهل، ثم النقر على “عرض والتحقق”. تأكد من صحة البيانات المسجلة بطلب الالتحاق قبل القيام بالنقر على “تقديم الطلب”. سوف يظهر أمامك رقم الطلب المقدم ورقم الوظيفة، وسيتم إرسال البيانات على الجوال المسجل برسالة نصية، عليك الاحتفاظ برقم الطلب.

ومن يرغب في التعرف على خطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية عبر منصة ابشر بدايةً من الدخول إلى منصة ابشر توظيف الإلكترونية باتباع رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية 1443، وحتى الوصول إلى تقديم الطلب بنجاح أو تم التسجيل بنجاح، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

التقديم على الكلية الأمنية ابشر توظيف 1443

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن إتمام الإعداد والتجهيز للقبول من خلال تطبيق أحدث الإجراءات الآلية التنظيمية، ويتم استقبال الطلبة وفق جدولاً زمنياً محدداً من جانب إدارة القبول والتسجيل المركزي، ويتم إعداد قوائم المقبولين وفق القواعد العامة المنظمة للقبول بكلية الملك فهد الأمنية، ويتم الإعلان عن النتائج عن طريق عبر بوابة التوظيف الإلكتروني ابشر.

أو إعلان نتائج القبول من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة المسجلة بالبوابة، ويجب العلم أنه سيتم الربط بشكل إلكتروني مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو المركز الوطني للقياس من أجل الحصول على الدرجات الخاصة باختباري قياس التحصيلي والقدرات العامة، ومن يرغب في التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

اختبارات كلية الملك فهد التخصصية

تتضح أهمية الاختبارات التخصصية التي تجريها كلية الملك فهد في أنه يُشكل 30% من الدرجة الكلية التي يتوقف عليها قبول الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية، وتكون ورقة الإجابة مصممة على وجهين، يحتوي الوجه الأول على المعلومات الشخصية ورمز الاختبار.

حيث يتم البدء بكتابة الاسم رباعي بشكل مفرق بالمكان المخصص لذلك، ثم يقوم بتسويد الدائرة التي تحتوي على الحرف المطابق والموجود بأسفل العمود من الحرف المطلوب، ويجب ترك مسافة بين كل اسم، ويمثل هذا الجزء رقم الطلب ويبدأ من اليمين إلى اليسار.

أما عن رمز الاختبار فيقصد به نموذج الأسئلة، وذلك لأن هناك أكثر من نموذج لكل تخصص من التخصصات، وسوف يكون رقم التخصص ورقم النموذج مكتوبين على الورقة الخاصة بالأسئلة، وتكون الكتابة من اليمين إلى اليسار بالحقول المخصصة، ويجب العلم أن الحاسب الآلي لا يستطيع إجراء عملية التصحيح لورقة الإجابة إلا بتحديد رقم النموذج ورقم التخصص الخاص بالمتقدم.

التسجيل في الكلية الأمنية للجامعيين 1443

يتاح اليوم التقديم على كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الحاصلين على البكالوريوس في التخصصات المطلوبة عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر، ومن المقرر أن يستمر استقبال طلبات التقديم على مدار الأسبوع الجاري، لتنتهي الفترة المخصصة للتسجيل في الكلية الأمنية في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى، فعلى من يرغب في تعبئة طلب التوظيف المبدئي اتباع رابط تسجيل كلية الملك فهد الأمنية الرسمي المرفق.