نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 تسجيل ابشر للتوظيف jobs.sa وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري jobs.sa الإلكتروني، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل بالكلية من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 للعمل بعد التخرج بإحدى القطاعات الأمنية، وتُعد الإدارة العامة للقبول هي المسؤولة بشكل مباشر عن كافة الإجراءات الخاصة بالقبول والتسجيل التي تتعلق بقبول الطلاب في الكلية، إلى جانب حفظ الملفات على غرار عمادات القبول بالجامعات بالمملكة.

وقد تم الإعلان من جانب الإدارة عبر بوابة ابشر توظيف العسكرية عن موعد بدء التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية ونهايته، والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم بالكلية، والمؤهل الدراسي اللازم لشغل الرتبة المتاحة لدى الكلية، ومن خلال موقع ثقفني نوفر كافة التفاصيل التي تتعلق بعملية التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1443، وطريقة تعبئة نموذج التسجيل بالفيديو.

موعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري عن البدء في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة والمعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:

يبدأ تقديم كلية الملك فهد الأمنية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 18 يونيه 2022م الموافق لتاريخ 19 ذو القعدة 1443هـ.

ينتهي تسجيل كلية الملك فهد للجامعيين 1443 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 23 يونيه 2022م الموافق لتاريخ 24 ذو القعدة 1443هـ.

ويجب العلم أنه لن يتم قبول أي طلب للالتحاق بالعمل في إحدى القطاعات الأمنية بالمملكة العربية السعودية إلا من خلال بوابة ابشر للتوظيف في المواعيد المحددة من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل كلية الملك فهد للجامعيين، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة ابشر توظيف الرسمي (jobs.sa).

شروط التسجيل في الكلية الأمنية 1443 للجامعيين

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها في من يرغب في التقديم على الكلية الأمنية أو التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 52 للعمل بالقطاعات الأمنية بالمملكة، حيث تتمثل شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً.

يستثنى من شرط الجنسية السعودية من كانت نشأته مع والده أثناء أداء خدمته للمملكة في خارجها.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

عدم سبق الحكم على المتقدم بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

توفر اللياقة الطبية، مع مراعاة أن يكون سليماً من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسدية.

ألا يزيد السن بموجب الهوية الوطنية عن 27 عام لجميع التخصصات، ويستثنى من ذلك الأطباء، حيث يجب ألا يزيد السن للمتقدم منهم عن 30 عام.

تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

الحصول على المؤهلات النظامية للتخصصات المعلن عنها بتقدير لا يقل عن جيد.

عند الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم.

الحصول على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، ويجب ألا يكون قد مر على ترجه أكثر من عام دراسي واحد فقط.

عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.

ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد لأي سببٍ كان.

لا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية “غير سعودية”.

أداء الاختبارات التي سوف يعقدها المركز الوطني للقياس.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية.

اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول الشاملة واللياقة البدنية.

لا يتم قبول أي كشف طبي سوى الكشف الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للإدارة العامة للقبول المركزي.

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية ثانوي

يتم تعبئة نموذج التسجيل الأولي في كلية الملك فهد الأمنية 1443هـ من خلال اتباع بعض الخطوات العامة للتسجيل وتعبئة النموذج، حيث يتم اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع ابشر توظيف الإلكتروني أولاً، ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على الوظائف المتاحة أو الدخول إلى الإعلان الوظيفي الخاص بالكلية ثم النقر على رابط اضغط هنا “أسفل الصفحة” ليتم البدء في تعبئة نموذج التقديم.

قم بالنقر على الوظيفة المتاحة ويجب التأكد من اختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاتك وخبراتك العلمية، وذلك لعدم القدرة فيما بعد على التغيير في حال تم التقديم على الوظيفة.

تتيح منصة أبشر في الوقت الحالي فقط إمكانية التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65.

قراءة شروط التقديم ثم النقر على أوافق على جميع الشروط والقواعد المذكورة، ثم النقر على تقديم الطلب.

تعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – اختيار الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب) ثم النقر على “موافق”.

قم بتعبئة البيانات الشخصية ، ويجب تحري الدقة عند تعبئة البيانات، ثم النقر على أيقونة “التالي”.

القيام بتعبئة بيانات المؤهل العملي، ثم النقر على أيقونة (حفظ بيانات المؤهل)، وبعد ذلك النقر على أيقونة “عرض والتحقق”.

تأكد من صحة البيانات ثم النقر على “تقديم الطلب”.

وسوف يظهر أمامك رقم الطلب المقدم ورقم الوظيفة على منصة ابشر توظيف الإلكترونية، كما سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل عند تعبئة النموذج، عليك الاحتفاظ برقم الطلب، ومن يرغب في التعرف على طريقة تقديم كلية الملك فهد الأمنية بشكل مفصل يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

التقديم في الكلية الأمنية 1443

بعد الانتهاء من فترة استقبال طلبات التسجيل المحددة من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فمن المقرر يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي عبر بوابة التوظيف الإلكتروني ابشر، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل بالبوابة.

ويجب العلم أنه سيتم الربط بشكل إلكتروني مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو المركز الوطني للقياس، وذلك من أجل الحصول على الدرجات الخاصة باختباري قياس التحصيلي والقدرات العامة.

ويجب تحري الدقة عند إدخال الدرجة الحاصل عليها المتقدم حتى لا يتم استبعاده، ويجب على كافة الراغبين في التقديم قراءة شروط كلية الملك فهد الأمنية أولاً، والالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل أو تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443.

وقد أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي المختصة باستقبال طلبات التسجيل في الكلية الأمنية للثانوية عبر منصة ابشر التوظيف على ضرورة تعبئة الحقول التي يتضمنها نموذج التسجيل بمنتهى الدقة.

وذلك لأنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط، حيث يجب على المتقدم الحرص على تعبئة كافة البيانات في منصة ابشر توظيف بكل دقة، ويتحمل المتقدم المسؤولية كاملة عن صحة تلك البيانات المسجلة.

التخصصات المطلوبة للقبول

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه على الطالب اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلن عنها بكل دقة وبما يتوافق مع مسمى التخصص المنصوص عليه في وثيقة التخرج للمتقدم، وتتمثل قوائم التخصصات المطلوبة في وزارة الداخلية دورة الضباط الجامعيين رقم 52 لمن يرغب في تقديم كلية الملك فهد الأمنية في التالي: