رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين ابشر للتوظيف jobs.sa وشروط القبول

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكرية، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الأمنية للمواطنين الحاصلين على الشهادة الجامعية “بكالوريوس” للالتحاق بالدورة رقم 52 ضباط جامعيين، وقد تم إيضاح شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين، وموعد فتح باب التقديم على دورة تأهيل الضباط بالكلية الأمنية، ومن خلال المقال نوفر رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية الرسمي، إلى جانب توضيح شروط التقديم المعلنة.
رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443
تم الإعلان من جانب وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل والقبول في كلية الملك فهد الأمنية لحاملي شهادة البكالوريوس من المواطنين المنطبق عليهم شروط التقديم على كلية الملك فهد 1443 خلال الأسبوع المقبل بشهر يونيه الجاري، كما أعلنت التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد للالتحاق بدورة تأهيل الضباط.
وقد حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية موعد فتح تقديم كلية الملك فهد الأمنية، حيث من المقرر أن تبدأ منصة ابشر للتوظيف في استقبال طلبات التسجيل من راغبي الالتحاق بالدورة الثانية والخمسون خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:
- يبدأ التقديم على كلية الملك فهد الأمنية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 18 يونيه 2022م الموافق لتاريخ 19 ذو القعدة 1443هـ.
- تنتهي فترة تسجيل كلية الملك فهد للجامعيين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 23 يونيه 2022م الموافق لتاريخ 24 ذو القعدة 1443هـ.
- يتم التقديم من خلال منصة ابشر للتوظيف (jobs.sa).
فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)
فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/vJYkJGA6ua. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022
شروط التسجيل في الكلية الأمنية 1443
أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي الشروط الواجب توافرها في المتقدم الراغب في الالتحاق بالكلية الأمنية للعام الجاري بدورة تأهيل الضباط رقم 52 للجامعيين، فمن يرغب في الإطلاع عليها يمكنه ذلك من خلال التالي:
- أن يكون المتقدم سعودي أصلاً ومنشأً، ويستثنى من شرط الجنسية السعودية من كانت نشأته مع والده أثناء أداء خدمته للمملكة في خارجها.
- يكون حسن السيرة والسلوك وعدم سبق الحكم عليه بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
- توفر اللياقة الطبية، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية والعاهات العقلية والجسدية.
- تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.
- يجب ألا يزيد السن عن 27 عام لكافة التخصصات، ويستثنى من ذلك الأطباء، حيث يجب ألا يزيد السن للمتقدم منهم عن 30 عام بموجب الهوية الوطنية.
- الحصول على المؤهلات النظامية للتخصصات المعلن عنها بتقدير لا يقل عن جيد.
- معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.
- في حال الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.
- الحصول على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، ويجب ألا يكون قد مر على ترجه أكثر من عام دراسي واحد فقط.
- عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية.
- ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد لأي سببٍ كان.
- لا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية “غير سعودية”.
- اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية.
- لا يتم قبول أي كشف طبي سوى الكشف الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.
- اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول الشاملة واللياقة البدنية.
- أداء الاختبارات التي سوف يعقدها المركز الوطني للقياس.
- الالتزام بمواعيد التسجيل المقررة، ويتم التقديم من خلال رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 المرفق.
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