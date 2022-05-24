رابط التقديم على وظائف البريد السعودي سبل 1443 وما هي شروط التقديم على وظائف البريد السعودي

رابط التقديم على وظائف البريد السعودي سبل 1443 أعلنت مؤسسة البريد السعودي بعد الإعلان عن عدة وظائف شاغره بالبريد السعودي ازدادت عمليات البحث على هذه الوظائف من قبل الراغبين في العديد من الأشخاص لمعرفه وظائف البريد السعودي وقد أعلنت المؤسسة بأن الوظائف تشمل إدارية هندسة تقنية وقانونية ومالية وتعد هذه الوظائف خاصة لحمله البكالوريوس فما فوق للعمل بعده مجالات سوف نلقي الضوء عن وظائف البريد السعودي وكيفية التقديم على تلك الوظائف ومعرفة ما هي الشروط المطلوبة.

ما هي وظائف البريد السعودي السبل 1443

تتمثل الوظائف الشاغرة في البريد السعودي في ما يلي:

مدير تقديم المخاطر.

أخصائي أول ضمان الجودة.

مدير عام التدفق الداخلي.

مدير GevOps.

رئيس المحاسبة General Ledger .

أخصائي الأحداث الخارجية.

مدير تقييم المخاطر.

أخصائي الأحداث الخارجية.

مدير البيانات وشركات المبيعات.

مدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية.

نائب الرئيس للشؤون المالية.

مدير التجارة الإلكترونية المحلية.

خبير لوجستي.

أخصائي أول الامتثال الدولي.

مدير البرنامج.

مدير المرافق.

مستشار قانوني للعقود والاتفاقيات.

مدير التحول.

أخصائي أول ضمان الجودة.

أخصائي الامتثال.

شروط التقديم على وظائف البريد

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة صاحب صورة وهيئة حسنة أي أن يكون حسن المظهر ووسيما. كما يجب أن يكون المتقدم بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية. كما أن يكون لديه رخصة قيادة سارية. أن يمتلك المتقدم للوظيفة سيارة خاصة يشترط أن يكون جيد في المحادثة. ويجب أن يلتزم المتقدم بمواعيد العمل النهائية. أن يمتلك المتقدم للوظيفة هاتف حديث متصل بالأنترنت. يشترط على المتقدم كمندوب توصيل أن يكتب تعهد بشان الأشياء التي سوف يستلمها ويقدمها في حالة جيدة دون أي ضرر أو إتلاف بها.

خطوات التسجيل على وظائف البريد السعودي سبل 2022

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني البريد السعودي الرسمي ادخل بياناتك بالكامل منها الاسم لصاحب طلب الوظيفة.

وبعد إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك حتى تتلقى من خلاله الرسائل.

اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف.

ثم ادخل اسم المدينة التي يسكن بها مقدم الطلب.

قم بالضغط فوق زر إرسال.

انتظر حين وصول رسائل الموافقة.

اخر موعد للتقديم لوظيفة مندوب التوصيل لبريد البريد السعودي

تم فتح باب القبول طلبات التوظيف البريد السعودي من الخامس والعشرين من الشهر الرابع 1443 الموافق 10 ديسمبر22 ميلادية.

يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني.

عند الحصول على الموافقة عن طريق استلام رسالة عبر البريد الإلكتروني أو هاتفك يتوجه الشخص مباشرة إلى الفرع المحدد في نموذج الطلب.