نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب “وظائف مراقبين قياس 1443” ورابط التقديم etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث زاد البحث من قبل الباحثين والباحثات عن الوظائف في المملكة عنها في الساعات القليلة الماضية، وهذا بعدما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح بابا التقديم على وظائف مراقبين قياس، وسنتعرف معكم أعزائنا القراء في هذا المقال كافة التفاصيل بخصوص تلك الوظائف وطبيعتها، وكيفية التقديم عليها عبر الرابط الرسمي الخاص بها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن فتح باب التقديم لوظائف مراقبة اختبارات قياس المحوسبة منذ العديد من الأيام، وهي عبارة عن ظائف بدوام جزئي تستمر حتى نهاية اختبارات قياس المحوسبة، وقد أعلنت الهيئة عن تلك الوظائف في عدة مناطق والتي منها:

عرعر.

حائل.

الجوف.

الدوادمي.

تبوك.

الحناكية.

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين كافة التفاصيل التي تهمكم بخصوص هذا الخبر، فتابع معنا.

موعد التقديم على وظائف مراقبين قياس

وقد تم الإعلان أن التقديم سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022 ميلاديا، أي الموافق يوم 14 جمادى الآخرة 1443، ولم يتم تحديد موعد نهائي لانتهاء التقديم، ولكنه سينتهى عند الانتهاء من العدد المطلوب، ويفضل أن تسارعوا بالتقديم قبل انتهاء العدد، أو على الأقل التقديم قبل يوم 20 يناير القادم.

وقد تعرفنا معكم على كيفية معرفة نتائج قياس في مقال رابط معرفة نتائج قياس Qiyas، فتابع معنا.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

يحبذ امتلاك شهادة بكالريوس في الحاسب الآلى أو الإدارة.

طبيعة وظائف قياس مراقبات

أما بالنسبة لطبيعة تلك الوظائف فإن تلك الوظائف مسؤلياتها كالآتي:

مراقبة الطلاب والطالبات المختبرين الاختبار المحوسب (قياس).

تسجيل الطلاب المختبرين قبل دخولهم مكان الاختبار والتأكد من هوياتهم ومعلوماتهم الشخصية.

إرشاد الطلاب والطالبات وتنظيم عمليات دخولهم مقر الاختبار.

مساعدة الطلاب في حال واجهتهم أية مشاكل تقنية أثناء الاختبار المحوسب.

رابط التقديم على وظائف مراقبين قياس

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين كيفية التقديم بكل سهولة وهذا عبر الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم، ويمكنكم عمل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: