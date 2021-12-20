توفير 150 وظائف شاغرة جدة في مجموعة من التخصصات في إطار البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف

صرحت محافظة جدة والتي تتمثل في البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف عن توفير 150 وظائف شاغرة جدة وتلك الوظائف مخصصة للرجال والنساء، بشرط أن يكونوا خريجين ، ليعملوا في شركة تعمل في مجال النقل الجوي، ولكن تم وضع بعض الشروط التي يتم بناء عليها قبول المتقدمين للقبول في تلك الوظائف ، ومن أهم الشروط أن يكون من المواطنين.

توفير 150 وظائف شاغرة جدة

وتم توضيح الوظائف المتوفرة التي تم الإعلان عنها في جدة للخريجين من النساء والرجال، وجاءت تلك الوظائف المتاحة ممثل خدمات عفش، ومأمور خدمات عملاء للسيدات، وظيفة مشغل ومساعد تشغيل، وسائق، كما لابد من وجود بعض التعليمات الخاصة بأسس التقديم على تلك الوظائف يتم بناء عليها قبول الطلاب، وجاءت تلك التعليمات للتقديم في الوظيفة كالتالي:

تقديم السيرة الذاتية.

تقديم الهوية الوطنية.

ضرورة إتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس.

الحضور لمن تم تسجيل بياناتهم من قبل.

كما تم التأكيد بضرورة الحضور لمن تم التأكيد عليهم واختيارهم من قبل المتقدمين للالتحاق بالوظيفة عن طريق إرسال رسالة أو من خلال تبليغهم عن طريق البريد الإلكتروني.

رابط التقديم في وظائف محافظة جدة

توفير 150 وظائف شاغرة جدة التي تم الإعلان عنها في ملتقى التوظيف السابع الخاص ببرنامج التدريبي لتوطين الوظائف لمحافظة جدة وذلك لعام 1443ه، وقد تم توفير رابط يتمكن المقدمين من التقديم والتسجيل الإلكتروني لبياتنهم عبر الرابط الرسمي.

بعد القيام بملء النموذج الموجود في الرابط يتم الحصول على نتيجة الترشيح وتحديد مواعيد المقابلات، بحيث يتم كتابة اسم المتقدم رباعي ورقم السجل المدني الخاص بالمتقدم، ورقم الهاتف الذي يتم المراسلة عليه لتحديد موعد المقابلة، والبريد الإلكتروني مع تحديد نوع الجنس لوضعه في الوظيفة التي تتناسب معه.

ويوضح النموذج أن كل البيانات التي يتم طرحها مخصصة للذكور ما عدا وظيفة مأمور خدمة عملاء فهي يتم تخصيصها للسيدات، كما لابد من تحديد المؤهل العلمي في النموذج واختيار الوظيفة المرشح لها، وكتابة المؤهل الحاصل عليه المتقدم مع توضيح سنة التخرج والجامعة التي حصل منها شهادة التخرج، كما لابد أن يكون المتقدم محصن ضد فيروس كورونا بعد تسجيل كل البيانات يتم اختيار إرسال لتحديد موعد المقابلة.