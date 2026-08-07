سر قوام هايلي بيبر.. هل الأنظمة الغذائية قليلة الالتهاب مفيدة فعلًا للبشرة والجسم؟

خلال السنوات الأخيرة زادت شعبية الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الأطعمة قليلة الالتهاب، ليس فقط بهدف الحفاظ على الوزن، ولكن أيضًا لدعم الصحة العامة وتحسين مظهر البشرة. وذلك لأن النظام الغذائي لا ينعكس على أرقام الميزان فقط، بل يظهر أثره بوضوح على نضارة الوجه، ومرونة الجلد، وحتى مستوى النشاط اليومي.

ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة قد يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات المزمنة التي ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية. لذلك لم يعد غريبًا أن يعتمد كثير من المشاهير على هذا النمط الغذائي، ومن بينهم هايلي بيبر، التي تشتهر ببشرتها الصافية وقوامها الرشيق، ما يدفع الكثيرين للتساؤل: هل السر في هذا النظام الغذائي فعلًا؟ وهل يمكن أن يستمتع الجميع بالفوائد نفسها؟

هايلي بيبر والنظام الغذائي

تهتم هايلي بيبر بنظام غذائي قليل الالتهابات

تعتمد هايلي بيبر على نظام غذائي يعتمد في الأساس على تناول الأطعمة الطبيعية قليلة الالتهاب، مع تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات والمشروبات المحلاة. كما تحرص على تناول كميات مناسبة من الخضروات الطازجة، والفواكه، والبروتينات الخالية من الدهون، إلى جانب الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو، والمكسرات، وزيت الزيتون.

ويضم نظامها أيضًا الأسماك الدهنية مثل السلمون، التي تعتبر مصدر غني بأحماض أوميجا 3، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة، والبذور، وشرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. كما تتجنب الإفراط في تناول الوجبات السريعة والمقليات، لأنها قد تزيد من الالتهابات داخل الجسم وتؤثر في صحة البشرة مع الوقت.

ولا تعتمد هايلي على هذا النظام بهدف خسارة الوزن فقط، بل تعتبره أسلوب حياة يساعدها على الحفاظ على النشاط، وتحسين جودة النوم، والحصول على بشرة أكثر إشراقًا، وهو ما جعل هذا النظام يحظى باهتمام واسع بين محبي الصحة والجمال من النساء.

كيف تقل الالتهابات بالجسم؟

وعن الطريقة التي يؤثر بها هذا النظام على الجسم توضح أخصائية التغذية العلاجية شهد محمود أن الالتهابات ليست دائما دليل على مشكلة صحية، لأنها في الأساس دوت الخليج جزء طبيعي من دفاعات الجسم ضد العدوى والإصابات، لكن المشكلة تبدأ عندما تستمر بصورة مزمنة نتيجة العادات الغذائية غير الصحية، أو قلة الحركة، أو التوتر المستمر.

وأوضحت أن النظام الغذائي قليل الالتهاب لا يعتمد على نوع واحد من الطعام، وإنما يقوم على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الطبيعية الغنية بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، مع تقليل الأطعمة التي قد تزيد من الالتهابات مثل السكريات المضافة، والمخبوزات المصنعة، والدهون المتحولة، والوجبات السريعة.

وأكدت أن هذا التوازن يساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل أفضل، ويقلل من الإجهاد الداخلي الذي قد ينعكس على الصحة والبشرة مع مرور الوقت.

ينعكس النظام الغذائي الصحي على بشرة هايلي بيبر)

أفضل الأطعمة المفيدة للبشرة

وهنا قدمت أخصائية التغدية العلاجية مجموعة من الأطعمة التي يفضل أن تكون جزء أساسي من النظام الغذائي قليل الالتهاب، لأنها تمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، ومن أبرزها:

- الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والكرنب.

- الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والفراولة والبرتقال.

- الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين.

- المكسرات غير المملحة مثل اللوز والجوز.

- زيت الزيتون البكر.

- الأفوكادو.

- الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

- البقوليات مثل العدس والفاصوليا.

- الزبادي الطبيعي الغني بالبكتيريا النافعة.

- الشاي الأخضر.

وأكدت أن أفضل طريقة للاستفادة من هذه الأطعمة دوت الخليج تناولها بانتظام ضمن وجبات متوازنة، مع تنويع المصادر الغذائية وعدم الاعتماد على صنف واحد فقط، لأن الجسم يحتاج إلى مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية حتى يحصل على الفائدة الكاملة.

فوائد كثيرة تمتد لسنوات

ومع الالتزام بهذا النمط الغذائي لفترة طويلة، تبدأ فوائده في الظهور تدريجيا، ليس فقط على الوزن. فوفقا لرأي شهد محمود، يساعد النظام قليل الالتهاب على تحسين صحة القلب، ودعم الجهاز المناعي، والمساهمة في الحفاظ على مستويات طبيعية للسكر في الدم، إلى جانب تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة.

كما يساهم هذا النظام في تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على كميات جيدة من الألياف، ويمنح الجسم طاقة مستقرة طوال اليوم بدلًا من الشعور بالخمول بعد تناول الوجبات الغنية بالسكريات والدهون المصنعة.

وتؤكد أن هذه النتائج لا تتحقق خلال أيام، وإنما تحتاج إلى الاستمرار على العادات الصحية، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام والحصول على قسط كافي من النوم.

إشراقة تبدأ من الداخل

أما بالنسبة للبشرة، فتشير شهد محمود إلى أن التغذية الصحية تلعب دور أساسي في الحفاظ على نضارتها، لأن الجلد يتأثر بما يحصل عليه الجسم من عناصر غذائية بشكل يومي.

وتوضح أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية يساعد في دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي، ويحافظ على ترطيب البشرة، ويقلل من تأثير الجذور الحرة التي تسرع ظهور علامات التقدم في العمر. كما أن تقليل السكريات والأطعمة المصنعة قد يساهم في الحد من بعض مشكلات البشرة لدى بعض الأشخاص، مثل زيادة الحبوب أو بهتان اللون، خاصة إذا كان ذلك جزءًا من نمط حياة صحي متكامل.

تهتم هايلي بيبر بنظام غذائي قليل الالتهابات

خلاصة القول

النظام الغذائي قليل الالتهاب ليس نظامًا مؤقتًا لخسارة الوزن أو تحسين مظهر البشرة فقط، بل هو أسلوب حياة يعتمد على الاختيارات الغذائية الذكية. ومع الالتزام به بشكل متوازن، إلى جانب ممارسة الرياضة وشرب الماء والنوم الجيد، يمكن للجسم والبشرة أن يحصلا على فوائد حقيقية تدوم لسنوات، وهو ما يفسر إقبال كثير من المشاهير، مثل هايلي بيبر، على اتباع هذا النمط الغذائي للحفاظ على صحتهم ومظهرهم في الوقت نفسه.