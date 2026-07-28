الصداع النصفي: ألم عصري يُولد من الشاشات والضغوط اليومية

الحياة العصرية ليست مجرد نمط عيش… إنها مزاجٌ يومي يتشكلَ من التكنولوجيا، الإيقاع السريع، والرغبة العميقة في أن نعيش بوعي رغم كل الضجيج. وفي خضم هذه الحياة؛ الصداع النصفي لم يعد مجرد حالةٍ طبية؛ بل أصبح مرآةً دقيقة لهذه الحياة: سرعتها، شاشاتها، ضغوطها، واختلال إيقاعها الداخلي. فالحياة الحديثة تُضاعف مُحفزات الصداع النصفي عبر ثلاثة محاور: التوتر المزمن، اضطراب النوم، والحمولة الحسية العالية.

للوقوف أكثر على مُسببات الصداع النصفي في حاضرنا اليوم، علاجاته التقليدية والحديثة، والأهم، طرق الوقاية منه ومن نوباته المتكررة؛ كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور أوجين العشّي، استشاري في طب الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

إلى أي مدى تُسهم أنماط الحياة الحديثة، مثل الضغط النفسي اليومي، الاستخدام المطوّل للشاشات الإلكترونية، واضطرابات النوم، في زيادة معدلات الصداع والصداع النصفي؟

تُعدَ أنماط الحياة الحديثة من العوامل المهمة التي قد تزيد أعباء الصداع العادي والصداع النصفي لدى كثيرٍ من المرضى؛ ولا سيما عندما تجتمع عدة عوامل معًا، مثل الضغط النفسي المستمر، قلة النوم أو اضطرابه، وساعات العمل الطويلة أمام الشاشات.

وعند تقييم حالة مريضٍ يعاني من الصداع، لا نكتفي بوصف الألم نفسه، بل ننظرُ بعناية إلى نمط حياته اليومي: ساعات النوم، طبيعة العمل، مستويات التوتر، استخدام الأجهزة الإلكترونية، النظام الغذائي، شرب الماء، والنشاط البدني. فكثيرًا ما تكون هذه التفاصيل مفتاحًا لفهم المُحفزات التي تؤدي إلى تكرار النوبات أو زيادة شدتها.

الدكتور أوجين العشّي استشاري في طب الأعصاب في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

يُعتبر الضغط النفسي مُحفزًا لنوبات الصداع النصفي، وفق أقوى الأدلة العلمية. فقد تحدث النوبة في اليوم نفسه الذي يتعرضُ فيه الشخص لضغطٍ نفسي واضح، أو في اليوم التالي. وفي بعض الحالات، قد يؤدي الضغط الشديد أو المستمر، إلى زيادة وتيرة النوبات، بحيث ينتقلُ المريض من الصداع النصفي العرضي أو المتقطع، إلى الصداع النصفي المزمن، ويُقصد به عادةً تكرار الصداع خلال 15 يومًا أو أكثر شهريًا.

أما الاستخدام المطوّل للشاشات، فقد يرتبطُ بالصداع من خلال أكثر من آلية، حسب الدراسات؛ منها إجهاد العين الرقمي، والتعرض المستمر للضوء الساطع أو الضوء الأزرق، إضافة إلى وضعية الرأس والرقبة غير الصحيحة أثناء استخدام الهاتف أو الحاسوب لفتراتٍ طويلة، وهي عوامل قد تُسهم في الصداع المرتبط بالتوتر أو تفاقم الصداع النصفي لدى الأشخاص المُعرضين لذلك.

وتبقى اضطرابات النوم من أكثر العوامل وضوحًا في تحفيز الصداع النصفي. فقلة النوم، أو النوم المتقطع، أو تغيَر موعد النوم والاستيقاظ، كلها عوامل قد تزيد من احتمال حدوث نوبةٍ في اليوم التالي. كما أن الإفراط في النوم أحيانًا، خصوصًا في عطلة نهاية الأسبوع، قد يكون مُحفزًا للصداع النصفي لدى بعض المرضى.

ما دوت الخليج أكثر أسباب ومُحفزات الصداع والصداع النصفي شيوعًا، وما الأعراض التي يجب أن تدعو الأفراد لاستشارة متخصص؟

كما أسلفنا سابقًا، تشمل مُحفزات الصداع النصفي الأكثر شيوعًا الضغط النفسي، اضطراب النوم، عدم انتظام الوجبات، الجفاف، التغيَرات الهرمونية، وبعض الأطعمة والمشروبات مثل الكافيين، إضافةً إلى التعرض للأضواء الساطعة أو الأصوات العالية أو الروائح القوية.

وتُعدَ التغيَرات الهرمونية والدورة الشهرية من المُحفزات الشائعة جدًا لدى النساء المصابات بالصداع النصفي؛ إذ قد تحدث النوبات قبل الدورة الشهرية أو خلالها، وأحيانًا في فترة الإباضة. ولهذا نسألُ المريضات عادةً عما إذا كانت نوبات الصداع تحدث في توقيتٍ متكرر أو يمكن توقعه، لأن ذلك يساعد في وضع خطةٍ علاجية أكثر دقة.

معرفة المحفزات الشخصية للصداع النصفي يُساعد في علاجه وتقليل نوباته

كما أن بعض المرضى يكونون أكثر حساسية لمُحفزات معينة، مثل الضوء الساطع، أو الضوضاء، أو العطور والروائح القوية. وقد يؤدي تناول الكحول إلى تحفيز نوبة صداعٍ نصفي لدى الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب. أما الكافيين فله علاقةٌ معقدة بالصداع النصفي؛ فقد يساعد أحيانًا في تخفيف النوبة عند استخدامه بشكلٍ محدود، لكن الإفراط فيه أو الانقطاع المفاجئ عنه لدى من يستهلكونه بكمياتٍ كبيرة، قد يؤدي إلى الصداع.

وهناك أيضًا أطعمة أو إضافات غذائية قد تُحفز الصداع النصفي لدى بعض المرضى، مع تفاوتٍ كبير من شخصٍ إلى آخر؛ ومنها الجبن المُعتق، الشوكولاتة، اللحوم المُصنعة، المحليات الصناعية، وغلوتامات أحادية الصوديوم، وهي مادةٌ تُستخدم أحيانًا كمُحسّن للنكهة في بعض الأطعمة.

أما مراجعة الطبيب أو أخصائي الأعصاب فتكون مهمةً إذا أصبح الصداع متكررًا، أو شديدًا، أو مؤثرًا في الدراسة أو العمل أو الحياة اليومية، أو إذا احتاج الشخص إلى تناول المُسكنات بشكلٍ متكرر. وينبغي طلب تقييمٍ طبي عاجل إذا ظهر الصداع فجأةً وبشدة غير معتادة، أو ترافق مع ضعفٍ أو تنميل في أحد الأطراف، أو اضطرابٍ في الكلام أو الرؤية، أو فقدانٍ للوعي، أو حمى وتيبَس في الرقبة، أو إذا بدأ الصداع بعد إصابةٍ في الرأس، أو ظهر بنمطٍ جديدٍ ومختلف عن المعتاد.

كيف تؤثر عادات قلة النوم، الضغط النفسي، قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، والأنماط الغذائية غير المنتظمة، في تكرار نوبات الصداع وشدتها؟

اضطرابات النوم أحد أبرز محفزات الصداع النصفي في عصرنا الحالي

يمكن لهذه العادات أن تزيد قابلية الدماغ للدخول في نوبة صداعٍ نصفي، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم استعدادٌ مسبق للإصابة به. فالصداع النصفي ليس مجرد ألمٍ عابر في الرأس، بل هو اضطرابٌ عصبي يتأثر بعوامل داخلية وخارجية، منها النوم، التوتر، التغذية، الحركة، والتعرض للمُحفزات الحسية.

ويُعدَ اضطراب النوم من أبرز العوامل المرتبطة بصداع اليوم التالي. فقصر مدة النوم أو ضعف جودته قد يزيد احتمال حدوث نوبة، كما أن تغيَر مواعيد النوم بشكلٍ مفاجئ قد يؤدي إلى النتيجة نفسها. لذلك نؤكد دائمًا على أهمية الانتظام، لا عدد ساعات النوم فقط.

أما الضغط النفسي؛ فهو من أكثر المُحفزات شيوعًا، وقد لا يظهر أثره في لحظة التوتر نفسها فقط، بل أحيانًا بعد انتهاء الضغط، عندما يبدأ الجسم في الاسترخاء. ولهذا يصف بعض المرضى نوباتٍ تحدث بعد أسبوع عملٍ مرهق أو بعد إنجاز مهمة صعبة.

وفيما يتعلق بالشاشات، تشير الأدلة إلى أن زيادة وقت استخدامها قد يرتبط بارتفاع احتمال الإصابة بالصداع المتكرر. وقد يعود ذلك إلى إجهاد العين، أو التعرض للضوء الساطع، أو قلة الرمش وجفاف العينين، أو وضعية الجلوس غير المناسبة. كما أن انحناء الرأس إلى الأمام لفتراتٍ طويلة قد يُسبَب شدًا في عضلات الرقبة، وقد يُفاقم حالاتٍ مثل ألم العصب القذالي، وهو ألمٌ ينشئ من الأعصاب الموجودة في مؤخرة الرأس والرقبة، وقد يتداخل أحيانًا مع نوبات الصداع النصفي أو يزيد حدتها.

أما تخطي الوجبات أو الصيام لفتراتٍ طويلة، فهما من المُحفزات المعروفة للصداع النصفي. وقد يرتبط ذلك بانخفاض مستوى الجلوكوز، وهو مصدر الطاقة الأساسي للدماغ، أو بالجفاف، وهو مُحفزٌ آخر شائع. لذلك تساعد الوجبات المنتظمة، شرب الماء، وتجنَب الانقطاعات الكبيرة في الروتين اليومي، في تقليل احتمال حدوث النوبات لدى كثيرٍ من المرضى.

القاعدة العامة دوت الخليج أن الدماغ المصاب بالصداع النصفي يُفضّل الانتظام. فأي اضطرابٍ مفاجئ في النوم، أو الطعام، أو مستوى التوتر، أو النشاط البدني، قد يكون كافيًا لتحفيز نوبةٍ لدى بعض الأشخاص.

كيف يتمَ تشخيص الصداع المزمن والصداع النصفي، وما أهمية التشخيص المبكر في تحسين نتائج العلاج؟

الصداع النصفي والحياة العصرية

يظل تشخيص الصداع النصفي في المقام الأول تشخيصًا سريريًا، أي أن الطبيب يصل إلى التشخيص بالاعتماد على القصة المرضية والفحص السريري والعصبي، وليس بناءً على فحصٍ واحد فقط.

عادةً، نبدأ بسؤال المريض عن بداية الصداع، مكان الألم، طبيعته، مدته، وعدد مرات تكراره، وما إذا كان نابضًا أو ضاغطًا أو مصحوبًا بأعراضٍ أخرى، وما العوامل التي تُحفزه أو تُخففه. كما نسألُ عن الأعراض المصاحبة مثل الغثيان، أو القيء، أو الحساسية للضوء أو الصوت أو الروائح، أو وجود هالة، وهي أعراضٌ عصبية مؤقتة قد تسبق نوبة الصداع النصفي أو تُرافقها، مثل اضطراباتٍ بصرية أو حسية أو صعوبة مؤقتة في الكلام.

ويجري الطبيب فحصًا بدنيًا وعصبيًا للبحث عن أي علامات غير معتادة. وفي بعض الحالات، قد نطلبُ فحوصات تصوير للدماغ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي، ليس لأن كل مريض يعاني من الصداع يحتاجُ إليها؛ بل لاستبعاد ما يُعرف باسم الصداع الثانوي، وهو الصداع الناتج عن سببٍ آخر يحتاج إلى تشخيصٍ مختلف، مثل التهاب أو نزيف أو مشكلة في بنية الدماغ.

تكمن أهمية التشخيص المبكر في أنه يمنع تأخر العلاج وتفاقم الحالة. فكلما تمَ تشخيص الصداع النصفي مبكرًا ووضع خطة علاجية مناسبة، زادت فرص السيطرة على النوبات، تقليل الاعتماد المتكرر على المسكنات، والحدَ من تحول الصداع النصفي من نمطٍ عرضي متقطع إلى صداع مزمن يؤثر في جودة الحياة.

ما دوت الخليج أحدث خيارات العلاج المتقدمة المتاحة للمرضى الذين يعانون من صداع متكرر أو صداع نصفي، بما في ذلك العلاجات الوقائية والعلاجات المبتكرة المتوفرة في كليفلاند كلينك أبوظبي؟ وكيف تساعد هذه الخيارات في تقليل تكرار النوبات وتحسين جودة حياة المرضى؟

في كليفلاند كلينك أبوظبي، نعتمدُ نهجًا علاجيًا متكاملًا ومخصصًا لكل مريض، لأن الصداع النصفي لا يظهر بالطريقة نفسها لدى الجميع. وتشمل الخيارات العلاجية أدويةً تُستخدم عند حدوث النوبة، وأدوية وقائية تُستخدم لتقليل تكرار النوبات وشدتها، إضافةً إلى إجراءاتٍ علاجية متقدمة لبعض الحالات.

النوع الأول هو أدوية علاج النوبة أو أدوية الإنقاذ، وهي أدوية تؤخذ عند بداية النوبة أو خلالها بهدف إيقافها أو تخفيف حدتها. وقد تكون على شكل أقراص فموية، أو بخاخات أنفية، أو حقن، بحسب شدة النوبة، سرعة تطورها، وحالة المريض.

أما النوع الثاني فهو الأدوية الوقائية، وهي لا تؤخذ لعلاج النوبة بعد حدوثها، بل لتقليل عدد النوبات مستقبلًا وتقليل شدتها ومدتها. وتُستخدم عادةً لدى المرضى الذين يعانون من نوباتٍ متكررة أو شديدة أو مؤثرة في حياتهم اليومية.

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت علاجاتٌ أكثر تخصصًا طُورت تحديدًا لاضطرابات الصداع النصفي، بعدما كانت بعض العلاجات الوقائية القديمة مُستخدمة في الأصل لأمراضٍ أخرى، ثم ثبتت فائدتها في الصداع النصفي. من أبرز هذه العلاجات، الأجسام المضادة وحيدة النسيلة للببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين CGRP، وهي مادةٌ كيميائية عصبية تؤدي دورًا مهمًا في مسارات الألم المرتبطة بالصداع النصفي. تعمل هذه الأدوية على تثبيط هذا المسار، بما يساعد على تقليل تكرار النوبات لدى بعض المرضى. وقد بدأ كليفلاند كلينك أبوظبي باستخدام هذه الفئات العلاجية خلال السنوات الأخيرة ضمن خططٍ علاجية مُخصصة للمرضى المناسبين.

وإلى جانب الأدوية، نُوفر خياراتٍ علاجية إجرائية، منها علاج الصداع النصفي بالبوتوكس أو حقن توكسين البوتولينوم، وتُستخدم للوقاية من الصداع النصفي المزمن لدى فئةٍ محددة من المرضى. كما يمكن استخدام حصارات الأعصاب، وهي حقن تُعطى حول أعصابٍ معينة للمساعدة في تهدئة مسارات الألم؛ إضافةً إلى التعديل العصبي، وهو استخدام وسائل أو أجهزة علاجية للتأثير في نشاط الأعصاب ومسارات الألم.

لا يقتصر الهدف من هذه الخيارات على تخفيف الألم فحسب، بل تقليل عدد أيام الصداع، الحد من الحاجة المتكررة إلى المُسكنات، ومساعدة المريضة على العودة إلى عملها، نومها ونشاطها اليومي بصورة أفضل.

وعي جيل زد بالصحة لا يعني أن الصداع النصفي مُشخَصٌ بشكلٍ كافٍ

ما النصيحة التي تقدمها للأفراد للوقاية من الصداع المرتبط بأنماط الحياة الحديثة وتحسين جودة حياتهم على المدى الطويل؟

النصيحة الأهم دوت الخليج التعامل مع الصداع النصفي على أنه رسالة من الجسم، لا مجرد ألمٍ يجب تجاهله أو تخفيفه مؤقتًا بالمُسكنات. فكثيرًا ما يظهر الصداع عندما يكون الجسم أو الدماغ تحت ضغطٍ زائد: قلة نوم، جفاف، وجبات غير منتظمة، توتر مستمر، جلوس طويل، أو ساعات ممتدة أمام الشاشة.

لذلك تبدأ الوقاية من خطواتٍ بسيطة لكنها مؤثرة: الحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، شرب كميةٍ كافية من الماء، الانتظام في تناول الوجبات، أخذ فواصل راحة قصيرة بعيدًا الشاشة، الحركة بانتظام خلال اليوم، والانتباه إلى وضعية الرأس والرقبة أثناء العمل أو استخدام الهاتف.

كما أن معرفة المُحفزات الشخصية مهمة جدًا. فقد يكون المُحفز لدى شخصٍ ما هو قلة النوم، ولدى آخر الضوء الساطع، أو الصيام الطويل، أو الروائح القوية، أو الضغط النفسي؛ لذلك يساعد تدوين نوبات الصداع، وقت حدوثها، وما سبقها من عوامل، في فهم النمط ووضع خطةٍ أكثر فاعلية للوقاية.

كذلك لا ينبغي الانتظار حتى يصبح الصداع متكررًا أو مُزمنًا. فإذا بدأ الصداع يتكرر، أو أصبح يؤثر في العمل أو الدراسة أو الحياة الاجتماعية، أو احتاج الشخص إلى مُسكنات بشكلٍ متزايد، فمن الأفضل طلب تقييمٍ طبي متخصص. فالعلاج المبكر غالبًا ما يكون أبسط وأكثر فاعلية من التعامل مع صداعٍ مزمن استمر لفترة طويلة.

نلاحظُ أن جيل ما بعد الألفية "جيل زد" أكثر اهتمامًا بصحته الجسدية والنفسية مقارنةً بالأجيال السابقة. هل يترجمُ ذلك إلى وعيٍ أكبر بأعراض الصداع والصداع النصفي وميلٍ أسرع إلى طلب الرعاية الطبية؟

ثمة مؤشرات على أن هذا الجيل أصبح أكثر انفتاحًا في الحديث عن الصحة النفسية والجسدية، وأكثر استعدادًا للبحث عن المعلومات وطلب الدعم مقارنةً بالأجيال السابقة. وتشير دراسةٌ منشورة في مجل JAMA Network Open إلى أن الزيارات الخارجية المرتبطة بالصحة النفسية لدى المراهقين والبالغين اليافعين في الولايات المتحدة، زادت تقريبًا إلى الضعف بين عامي 2006 و2019. لكن من المهم التعامل مع هذه البيانات في سياقها؛ فهي تعكس توجهًا عامًا في طلب الرعاية النفسية لدى الشباب، ولا تعني بالضرورة أن الصداع النصفي أصبح مُشخصًا بشكلٍ كافٍ.

فالصداع النصفي، على وجه الخصوص، لا يزال من الحالات التي لا تُشخَّص بالقدر الكافي عبر مختلف الفئات العمرية. والسبب أن كثيرين ينظرون إلى الصداع باعتباره أمرًا شائعًا أو نتيجةً طبيعية للتعب أو الضغط، لا حالةً عصبية يمكن علاجها وإدارتها طبيًا. كما أن سهولة الحصول على الأدوية المتاحة دون وصفةٍ طبية، قد تجعل بعض المرضى يعتمدون على العلاج الذاتي لفتراتٍ طويلة. وفي بعض الحالات، قد يؤدي الاستخدام المتكرر للمُسكنات إلى مشكلةٍ إضافية تُعرف باسم الصداع الناتج عن الإفراط في استخدام الأدوية، وهي حالةٌ قد تجعل الصداع أكثر تكرارًا وصعوبة في السيطرة عليه.

لذلك، وحتى مع زيادة الوعي الصحي لدى الأجيال الأصغر سنًا، تبقى الرسالة الأساسية دوت الخليج أن الصداع المتكرر لا ينبغي تجاهله. فإذا كان الصداع يتكرر، أو يترافق مع غثيان أو حساسية للضوء أو الصوت، أو يُعيق الدراسة أو العمل أو الحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة طبيبٍ مختص بدلًا من الاكتفاء بالتعايش معه أو علاجه ذاتيًا.