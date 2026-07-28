فوائد الاستحمام في مياه البحر.. لا تفوتيها هذا الصيف

يقدم الاستحمام في مياه البحر فوائد متعددة للجسم والبشرة والحالة النفسية، بفضل غناها بالمعادن الطبيعية كالماغنيسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، والبوتاسيوم.
إليك أبرز هذه الفوائد:
1. العناية بالبشرة والجلد
- تنظيف وتطهير البشرة: تعمل الأملاح المعدنية كمطهر طبيعي يساعد على تنظيف المسام وتخليص الجلد من الخلية الميتة والزيوت الزائدة.
- المساعدة في علاج المشاكل الجلدية: يُساهم الماغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى في تخفيف أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، الإكزيما، حب الشباب، وحساسية الجلد، حيث يساعد على تقليل التهيج وترطيب الجلد.
- تسريع التئام الجروح: تمتلك مياه البحر خصائص مطهرة تسرع من التئام الجروح والخدوش السطحية (مع الشعور بلسعة خفيفة في البداية).
2. تحسين الدورة الدموية والصحة الجسدية
- نشاط الدورة الدموية: السباحة أو مجرد الوقوف في المياه (خاصة إذا كانت باردة قليلاً) يحفز تدفق الدم في الجسم ويزيد من مستويات الأكسجين للأنسجة.
- تخفيف آلام العضلات والمفاصل: يساعد الطفو في الماء على تخفيف الضغط عن المفاصل والفقرات، كما يقلل الماغنيسيوم من التشنجات العضلية وآلام التهاب المفاصل.
- تعزيز جهاز المناعة: المكونات الطبيعية والميكروبات النافعة بنسب بسيطة في البحر، بالإضافة إلى عنصر اليود، تساهم في نشاط الجهاز المناعي وتحسين وظائف الغدة الدرقية.
3. دعم الجهاز التنفسي
- فتح الشعب الهوائية: يساهم استنشاق رذاذ ماء البحر المحمل برذاذ الملح واليود في تنظيف المجاري التنفسية، وتخفيف احتقان الأنف، والحد من أعراض الحساسية والربو.
4. تحسين الصحة النفسية والمزاج
- تقليل التوتر والقلق: يساعد تركيز الماغنيسيوم وصوت الأمواج المنتظم في تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر).
- تحسين جودة النوم: المجهود البدني مع التأثير الاسترخائي لليود والماغنيسيوم يتيح للجسم نومًا أعمق وأكثر راحة.
نصائح للحصول على أفضل فائدة:
- الشطف بالماء العذب: يُفضل الاستحمام بماء عذب بعد الخروج من البحر حتى لا يتسبب الملح المتبقي في جفاف البشرة أو الشعر عند التعرض للشمس.
- الحماية من الشمس: احرص على استخدام واقي الشمس لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.
- الترطيب: استخدام كريم مرطب للجلد وسيروم أو كريم مرطب للشعر بعد الغسيل لتعويض الرطوبة التي قد يفقدها بسبب الملح.
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