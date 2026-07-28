فوائد الاستحمام في مياه البحر.. لا تفوتيها هذا الصيف

يقدم الاستحمام في مياه البحر فوائد متعددة للجسم والبشرة والحالة النفسية، بفضل غناها بالمعادن الطبيعية كالماغنيسيوم، الصوديوم، الكالسيوم، والبوتاسيوم.

​إليك أبرز هذه الفوائد:

​1. العناية بالبشرة والجلد

​- تنظيف وتطهير البشرة: تعمل الأملاح المعدنية كمطهر طبيعي يساعد على تنظيف المسام وتخليص الجلد من الخلية الميتة والزيوت الزائدة.

​- المساعدة في علاج المشاكل الجلدية: يُساهم الماغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى في تخفيف أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، الإكزيما، حب الشباب، وحساسية الجلد، حيث يساعد على تقليل التهيج وترطيب الجلد.

- ​تسريع التئام الجروح: تمتلك مياه البحر خصائص مطهرة تسرع من التئام الجروح والخدوش السطحية (مع الشعور بلسعة خفيفة في البداية).

​2. تحسين الدورة الدموية والصحة الجسدية

- ​نشاط الدورة الدموية: السباحة أو مجرد الوقوف في المياه (خاصة إذا كانت باردة قليلاً) يحفز تدفق الدم في الجسم ويزيد من مستويات الأكسجين للأنسجة.

- ​تخفيف آلام العضلات والمفاصل: يساعد الطفو في الماء على تخفيف الضغط عن المفاصل والفقرات، كما يقلل الماغنيسيوم من التشنجات العضلية وآلام التهاب المفاصل.

- ​تعزيز جهاز المناعة: المكونات الطبيعية والميكروبات النافعة بنسب بسيطة في البحر، بالإضافة إلى عنصر اليود، تساهم في نشاط الجهاز المناعي وتحسين وظائف الغدة الدرقية.

​3. دعم الجهاز التنفسي

- ​فتح الشعب الهوائية: يساهم استنشاق رذاذ ماء البحر المحمل برذاذ الملح واليود في تنظيف المجاري التنفسية، وتخفيف احتقان الأنف، والحد من أعراض الحساسية والربو.

​4. تحسين الصحة النفسية والمزاج

- ​تقليل التوتر والقلق: يساعد تركيز الماغنيسيوم وصوت الأمواج المنتظم في تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر).

- ​تحسين جودة النوم: المجهود البدني مع التأثير الاسترخائي لليود والماغنيسيوم يتيح للجسم نومًا أعمق وأكثر راحة.

​نصائح للحصول على أفضل فائدة:

- ​الشطف بالماء العذب: يُفضل الاستحمام بماء عذب بعد الخروج من البحر حتى لا يتسبب الملح المتبقي في جفاف البشرة أو الشعر عند التعرض للشمس.

- ​الحماية من الشمس: احرص على استخدام واقي الشمس لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

- ​الترطيب: استخدام كريم مرطب للجلد وسيروم أو كريم مرطب للشعر بعد الغسيل لتعويض الرطوبة التي قد يفقدها بسبب الملح.