هل شرب القهوة على معدة فارغة آمن؟

تعتبر القهوة جزءًا أساسيًا من الروتين الصباحي لملايين الأشخاص حول العالم، إذ تمنح الشعور باليقظة وتساعد على بدء اليوم بنشاط.

فما الذي يحدث داخل الجسم عند شرب القهوة على معدة فارغة؟ وهل هذه العادة آمنة للجميع؟

كيف يؤثر شرب القهوة على معدة فارغة؟

عند تناول القهوة على معدة خالية، يبدأ الكافيين والمركّبات النشطة الأخرى بالامتصاص بسرعة، ما يؤدي إلى تأثير أسرع على الجهاز العصبي.

كما يمكن أن تحفّز القهوة إفراز أحماض المعدة، وهو ما قد يكون طبيعيًا لدى البعض، لكنه قد يسبّب انزعاجًا لدى أشخاص آخرين.

- تزيد القهوة من حموضة المعدة

القهوة قد تحفز المعدة على إنتاج المزيد من الحمض. القهوة قد تحفز المعدة على إنتاج المزيد من الحمض، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بـ:

• حرقة المعدة.

• الحموضة أو الارتجاع المريئي.

• الشعور بالغثيان.

• مشاكل في المعدة أو الانزعاج، خاصة لدى من يعانون من التهاب المعدة أو القرحة.

أما الأشخاص الأصحاء فقد لا يلاحظون أي أعراض تُذكر.

- تؤثر على هرمونات التوتر

يحفز الكافيين إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهي هرمونات تساعد الجسم على الاستيقاظ وزيادة التركيز. إلا أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يجعل هذا التأثير أكثر وضوحًا لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى:

• التوتر أو العصبية.

• تسارع ضربات القلب.

• الشعور بالارتجاف.

• القلق، خصوصًا لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

- تؤثر على مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين قد يؤثر مؤقتًا في استجابة الجسم للإنسولين لدى بعض الأشخاص، ما قد يغيّر طريقة تعامل الجسم مع سكر الدم. إلا أن تأثير ذلك يختلف من شخص لآخر، ولا يعني أن القهوة وحدها تسبب ارتفاعًا أو انخفاضًا كبيرًا في مستوى السكر لدى الجميع.

- تسبّب القهوة اضطرابات هضمية

قد تحفز القهوة حركة الأمعاء، لذلك قد يلاحظ البعض الحاجة إلى دخول الحمام بعد شربها مباشرة. كما يمكن أن تسبّب:

• الانتفاخ.

• تقلّصات خفيفة في المعدة.

• الإسهال لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

- تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية

شرب القهوة مباشرة مع الوجبات أو بعدها قد يقلل امتصاص بعض المعادن، مثل الحديد، خاصة الحديد الموجود في المصادر النباتية. لذلك يُفضّل ترك فاصل زمني بين القهوة والوجبات الغنية بالحديد إذا كان الشخص يعاني من نقص فيه.