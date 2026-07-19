الصحة النفسية الجيدة تبدأ من الداخل.. 8 علامات لا تتجاهليها

الحالة النفسية الجيدة لا تعني الشعور الحياة بسعادة طوال الوقت. الحقيقة مختلفة تمامًا، فحتى أكثر الأشخاص اتزانًا يمرون بلحظات ضعف، ويشعرون بالإحباط والخوف، ويواجهون ضغوط الحياة اليومية. الفرق الحقيقي لا يكمن في غياب هذه المشاعر، وإنما في طريقة التعامل معها، والقدرة على استعادة التوازن بعد المرور بالمواقف الصعبة التي تعترضنا خلال مسيرة الحياة.

فالصحة النفسية الجيدة لا تعني حياة مثالية خالية من المشكلات، بل تعني أن تمتلكي المرونة النفسية التي تساعدك على تجاوز الأزمات، وأن تعيشي في سلام مع نفسك، وتستمتعي بعلاقات صحية، وتشعري بأن لحياتك معنى وقيمة. فما العلامات التي قد تخبرك بأنك تتمتعين بصحة نفسية جيدة؟

علامات الصحة النفسية الجيدة

الصحة النفسية الجيدة

تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بأنها حالة من الرفاه النفسي تمكن الإنسان من التعامل مع ضغوط الحياة الطبيعية، والعمل بصورة منتجة، وبناء علاقات صحية، والمساهمة في مجتمعه. لذلك فإن الصحة النفسية ليست مجرد غياب الاضطرابات النفسية، وإنما دوت الخليج قدرة الإنسان على التفكير بصورة متوازنة، وإدارة مشاعره، والتكيف مع التحديات المختلفة دون أن يفقد إحساسه بقيمة نفسه أو جودة حياته.

علامات تخبركِ أنكِ تتمتعين بصحة نفسية جيدة

أنتِ بحالة نفسية جيدة إذا لاحظتِ العلامات التالية:

تستطيعين التعبير عن مشاعركِ دون خوف

لا تحاولين إنكار مشاعرك أو الهروب منها، بل تدركين أن الحزن والخوف والقلق والغضب جميعها مشاعر إنسانية طبيعية. لذلك تمنحين نفسك الحق في الشعور بها، ثم تبحثين عن الطريقة المناسبة للتعامل معها بدلًا من كبتها أو تجاهلها. تؤكد الدكتورة أميرة داوود دكتوراه صحة نفسية جامعة سيلينس إنجلترا-علاج شعورى وعلاج بالطاقة الحيوية، على أن التعبير الصحي عن المشاعر، سواء بالحوار أو الكتابة أو طلب الدعم، يعد من أهم المؤشرات على التوازن النفسي والتمتع بصحة نفسية جيدة.

تتعاملين مع الضغوط بمرونة

الحياة لا تخلو من الضغوط، لكن الأشخاص الذين يتمتعون بصحة نفسية جيدة لا يسمحون للمشكلات بأن تسيطر على حياتهم بالكامل. فعند التعرض لموقف صعب، يحاولون التفكير في الحلول الممكنة، ويطلبون المساعدة عند الحاجة، ويؤمنون بأن الأزمات مهما طالت فإنها ستمر. ولا يعني ذلك أنهم لا يحزنون، وإنما يعرفون كيف ينهضون من جديد بعد كل عثرة.

تمتلكين علاقات صحية

العلاقات الصحية من أقوى مؤشرات الصحة النفسية الجيدة، لأنها تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والدعم، ووضع الحدود الصحية. كما أنك لا تشعرين بالحاجة إلى إرضاء الجميع على حساب راحتك النفسية، ولا تخشين قول "لا" عندما يتطلب الأمر ذلك، مع الحفاظ على الاحترام والتقدير للآخرين.

تتقبلين نفسك كما أنتِ

من الطبيعي أن تسعي إلى تطوير نفسك، لكن دون أن يتحول ذلك إلى جلد للذات أو مقارنة مستمرة بالآخرين. فالشخص الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة يدرك نقاط قوته ويعترف بجوانب ضعفه، ويتعامل معها برفق، ويؤمن أن الكمال ليس شرطًا ليستحق الحب أو النجاح.

تستمتعين بالأشياء البسيطة

قد لا تحتاجين إلى أحداث استثنائية حتى تشعري بالسعادة، بل تجدين متعة في تفاصيل الحياة اليومية، مثل احتساء فنجان قهوة، أو قضاء وقت مع العائلة، أو المشي في الهواء الطلق، أو إنجاز مهمة كنتِ تؤجلينها. فبحسب د.أميرة، فمجرد إمتلاك القدرة على الاستمتاع باللحظات الصغيرة من علامات الصحة النفسية الجيدة، لأنها تعكس شعورًا بالرضا والامتنان، بعيدًا عن السعي الدائم وراء السعادة المؤقتة.

تستطيعين اتخاذ قراراتك بثقة

التردد في بعض المواقف أمر طبيعي، لكن إذا كنتِ تتمتعين بصحة نفسية جيدة، فإنك تستطيعين اتخاذ قراراتك بعد التفكير فيها، ثم تتحملين مسؤوليتها دون أن تظلي أسيرة الندم أو لوم نفسك باستمرار. كما أنك تتقبلين فكرة أن الخطأ جزء من الحياة، وأن كل تجربة تمنحك فرصة للتعلم والنمو.

تحافظين على التوازن بين مسؤولياتك وراحتك

العمل والاجتهاد أمران مهمان، لكنهما لا يعنيان إهمال صحتك أو احتياجاتك النفسية والجسدية. فعندما تتمتعين بصحة نفسية جيدة، تدركين أهمية التوازن، فتخصصين وقتًا للراحة، وللهوايات، وللأشخاص الذين تحبينهم، دون أن تشعري بالذنب. هذا التوازن يساعدك على تجديد طاقتك ويقلل من خطر الإرهاق النفسي والاحتراق الوظيفي.

تطلبين المساعدة عندما تحتاجين إليها

من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا أن طلب المساعدة دليل على الضعف، بينما الحقيقة أنه قد يكون علامة على النضج والقوة .فالشخص الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة لا يخجل من اللجوء إلى شخص يثق به أو إلى مختص نفسي عندما يشعر أن الضغوط أصبحت أكبر من قدرته على التعامل معها. لأن الاعتراف بالحاجة إلى الدعم خطوة شجاعة تسهم في حماية الصحة النفسية. وهنا تشدد د.أميرة على أهمية طلب مساعدة المختص النفسي عند الحاجة.

الصحة النفسية الجيدة تعني مواجهة الصعوبات والقدرة على النهوض من جديد

متى تحتاجين إلى استشارة مختص نفسي؟

رغم أن المرور بفترات من الحزن أو التوتر أمر طبيعي، فإن هناك بعض العلامات التي تستدعي طلب المساعدة من مختص، ومنها:

استمرار الحزن أو القلق لأسابيع دون تحسن.

فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة التي كنتِ تستمتعين بها.

صعوبة أداء المهام اليومية أو الذهاب إلى العمل.

الشعور بالعزلة أو فقدان الأمل.

اضطرابات شديدة في النوم أو الشهية.

التفكير في إيذاء النفس أو تمني الموت، وهنا يجب طلب المساعدة فورًا.

هل يمكن تحسين الصحة النفسية؟

بحسب د.أميرة لا توجد وصفة سحرية للصحة النفسية، لكنها تتأثر بعادات يومية بسيطة، مثل:

الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم.

تناول غذاء متوازن.

تخصيص وقت للراحة والهوايات.

تقوية العلاقات الاجتماعية الداعمة.

التقليل من التعرض المستمر للأخبار السلبية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ممارسة تمارين الاسترخاء أو التأمل.

ممارسة الرياضة بانتظام

عدم التردد في طلب الدعم عند الحاجة.

هل تتمتعين بصحة نفسية جيدة إذا شعرتِ بالحزن أحيانًا؟

نعم، فالحزن والقلق والغضب مشاعر إنسانية طبيعية. المهم هو أن تكون مؤقتة وألا تمنعك من ممارسة حياتك بصورة طبيعية.

الصحة النفسية الجيدة لا تعني الشعور بالسعادة طوال الوقت

هل الصحة النفسية تعني السعادة طوال الوقت؟

لا، فالصحة النفسية تعني القدرة على التكيف مع ظروف الحياة المختلفة وإدارة المشاعر بصورة صحية، وليس الشعور بالسعادة بشكل دائم.

كيف أعرف أن صحتي النفسية تحتاج إلى اهتمام؟

إذا لاحظتِ أن مشاعرك السلبية مستمرة لفترة طويلة، أو أثرت في نومك، أو عملك، أو علاقاتك، فمن الأفضل استشارة مختص نفسي.

ختامًا، إذا كنتِ تتساءلين: هل تتمتعين بصحة نفسية جيدة؟ فتذكري أن الإجابة لا تتوقف على عدد الأيام السعيدة التي تعيشينها، بل على قدرتك على النهوض بعد التعثر، والتعامل مع مشاعرك بوعي، والمحافظة على التوازن في حياتك. امنحي نفسك قدرًا أكبر من اللطف والاهتمام، فالعناية بصحتك النفسية ليست رفاهية، وإنما أساس لحياة أكثر هدوءًا واستقرارًا وجودة.

شاركينا: أي من هذه العلامات تشعرين أنها تنطبق عليكِ أكثر؟ وهل هناك عادة يومية تساعدك على الحفاظ على صحتك النفسية؟