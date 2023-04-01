هل زيت الاطفال مفيد لنمو الشعر؟ وازاي تستخدميه

زيت الاطفال تركيبته معمولة مخصوص للاطفال ، وبالتالي استخدامه آمن ، لكن هل زيت الاطفال مفيد لشعرك؟ اكيد هو بيقدم فوايد كتير للشعر ، هو زيت خفيف الوزن ولطيف جدا على كل انواع الشعر والبشرة ، وتقدري تستخدميه استخدامات تانية كتير ، كمزيل للمكياج, علاج قضمة الصقيع الشتوية ، ويعتبر زيت الاطفال اختيار جيد للحصول على شعر صحي، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد زيت الاطفال للشعر ، وازاي تستخدميه.

ازاي زيت الاطفال بيساعد على نمو الشعر بشكل اسرع؟

المكونات الاساسية لزيت الاطفال:

زيت الاطفال هو في الاساس زيت معدني او زيت نباتي ، ومع ذلك بعض الانواع ممكن تحتوي على مكونات مضافة زي زيت فيتامين E, جل الصبار, زيت الجوجوبا, زيت اللوز, او زيت الافوكادو.

ازاي زيت الاطفال بيشتغل على شعرك؟

معروف ان شعرنا بيتكون من من عنصر غني بالبروتين وهو الكيراتين ، ولو انتي شعرك متضرر وجاف ده هيعطل نمو الشعر ، وهنا يجي دور زيت الاطفال ، اللي بيساعد على ترطيب الشعر, تنعيم الشعر الجاف الهايش ، وبالتالي ده بيساعد على تقليل التكسر اللي بينتج من جفاف الشعر.

بالاضافة ان الخصائص الموجودة في الزيوت المعدنية بتخليه يدوم لفترة اطول على سطح الشعر الجاف الهايش ، وبالتالي الزيوت المعدنية اللي زيت الاطفال بتدي لمعان لخصلات الشعر.

للعناية البسيطة للشعر الجاف باستخدام زيت الاطفال استخدمي الروتين ده:

– خدي من 4 – 5 نقط من زيت الاطفال على راحة ايدك.

– وزعيه على الشعر كله وفروة الراس ودلكيه لمدة 5 – 10 دقايق.

– واشطفي الشعر بعد كام ساعة.

وممكن تستخدميه كزيت تصفيف بعد غسل الشعر ، ادهني بيه اطراف الشعر بس (من غير فروة الراس) ، ده هيحافظ على ترطيب شعرك.

استخدام زيت الاطفال كزيت لتدليك فروة الراس:

تدليك الزيت على فروة الراس بيحفز انتاج الزيوت الطبيعية ، واللي بتحافظ على رطوبة الشعر الجاف ، وبتساعد ان الدم الغني بالمغذيات يتدفق للبصيلات ، وبالتالي ده هيساعد الشعر ينمو بشكل اسرع واكتر كثافة.

بالاضافة لدهن اطراف الشعر بالزيت هيضمن لك منع تقصف الاطراف ، وبيزيل اي تكسر في الشعر.

اهم فوايد زيت الاطفال للشعر:

1- ترطيب الشعر:

زيت الاطفال بيحبس الرطوبة في فروة الراس ، والزيت بيعمل حاجز لمنع فقدان الرطوبة من فروة راسك.

2- بيخفف من جفاف فروة الراس ونهايات الشعر الجافة وغيرها من المشاكل المتعلقة بفروة الراس:

فروة الراس الصحية بتأدي لشعر صحي ، لان فروة الراس هي الاساس اللي بينمو عليها شعرك ، ومن ناحية تانية فروة الراس الجافة والمتقشرة تعبر مشكلة مقلقة وبداية لظهور قشرة الراس وغيرها من مشاكل الشعر ، بالاضافة ان فروة الراس الجافة بتأدي لابطاء نمو الشعر وتلف جذور الشعر.

ومن فوايد استخدام زيت الاطفال للشعر هو ترطيب فروة الراس ، كل اللي هتعمليه دلكي فروة راسك بكام نقطة من زيت الاطفال قبل غسل شعرك ، الطريقة دي هتساعد على التخلص من الجفاف وفروة الراس المتقشرة.

3- بيخلي الشعر اقوى:

المسامات الموجودة في الشعر بتأدي لامتصاص الشعر لكمية كبيرة من الماية ، وبطبيعة الحال ، كترة الماية هتأدي لانتفاخ خصلات الشعر ، وده هيخليها هشة وضعيفة وتالفة ، بالاضافة للعلاجات الكيميائية القاسية والمنتجات اللي بتأثر على شعرك بشكل سلبي.

وهيجي الحل هنا باستخدام زيت الاطفال كعلاج قبل غسل الشعر بالشامبو ، لان زيت الاطفال من الزيوت المعدنية فهو مش بيخترق جذع الشعر ، ولانه مش شديد الامتصاص ، فوضع زيت الاطفال على الشعر ممكن يمنع الماية منه ، وخصائص التشحيم في زيت الاطفال ممكن تمنع التقصف وتفك تشابك الشعر بشكل طبيعي وبتقلل التجعد والهيشان.

4- بينعم شعرك:

اضافة من 2 – 3 نقط من زيت الاطفال على الشعر المغسول ممكن يساعد على تنعيم الشعر ، وده بدوره هيعمل حماية طبيعية للشعر من التجفيف بالسيشوار او غيرها من ادوات التصفيف بالحرارة ، يعني يعتبر حامي طبيعي من الحرارة ، بكل بساطة استخدمي زيت الاطفال بعد غسل الشعر كسيروم.

5- حامي طبيعي للشعر:

لو شعرك معرض للشمس, التلوث, المواد الكيميائية الخاصة بحمام السباحة بانتظام ، زيت الاطفال يعتبر حامي ممتاز للشعر ، لانه بيمنع الملوثات الضارة من اتلاف الشعر عن طريق اضافة طبقة واقية ليه.

6- ممكن يساعد في التخلص من حشرات الشعر:

زيت الاطفال يعتبر علاج منزلي معروف للتخلص من حشرات الشعر (القمل) وبيض القمل عند البالغين والاطفال.

طريقة استخدام زيت الاطفال على فروة الراس للتخلص من القمل:

– ببساطة وزعي زيت الاطفال على شعرك وفروة راسك ، واتنقلي من الجذور للاطراف.

– سيبيه طول الليل على الشعر ، واغسليه تاني يوم.

– ولو عندك مشكلة حشرات الشعر صعبة تقدري تستخدمي زيت الاطفال مع علاج طبي.

نصايح عند استخدام زيت الاطفال على الشعر:

1- ما تستخدميش منه كمية كبيرة لانه ممكن يسد فروة الراس ويسبب تهيجها.

2- لو بشرتك معرضة لحب الشباب اتجنبي تحطي الزيت عند خط الشعر ، لان ده ممكن يسبب ظهور البثور على خط الشعر والجبهة.

3- استخدمي منه كمية قليلة ، لان الكمية الكبيرة منه ممكن تخلي الشعر دهني.

4- لو شعرك دهني ، حطي الزيت على اطراف الشعر بس لمنعه من التكسر ، بالطريقة دي مش هتضيفي تقل على الشعر ومش هتخليه يبقى دهني بشكل زيادة.

5- زيت الاطفال ممكن يسيب بقع على الفرش ، فلو ناوية تسيبيه على شعرك طول الليل ، حطي فوطة على مخدتك.

6- زيت الاطفال زي اي زيت تاني ممكن تأثيره يختلف من شخص للتاني على حسب استجابة شعرك للزيت بشكل عام.

7- على الرغم من ان زيت الاطفال مش بيسبب مشاكل ، الا انه ممكن يتسبب في تفاعل حساسية الجلد للاشخاص اللي فروة راسهم حساسة ، عشان كده قبل ما تستخدميه اعملي اختبار حساسية بسيط ، خدي كمية صغيرة من زيت الاطفال وحطيها عند منطقة الكوع ، سيبيه لمدة 24 ساعة ، لو لاحظتي اي احمرار او حكة او تهيج ، اتوقفي عن استخدامه فورا.

8- زيت الاطفال ممكن يسبب تهيج للعين ، عشان كده اتجنبي استخدامه على الحواجب والرموش.

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