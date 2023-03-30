طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن و لا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة !!

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رياض - احمد صلاح - هناك أنواع كثيرة من المخبوزات، والتي تختلف تحضيرها من مكان إلى آخر، وكل مكان لها نوع خاص من المخبوزات يختلف به عن غيره .

ويعد خبز الصاج من أكثر المخبوزات شهرة، و تفضله كاة ربات البيوت لأنه سهل التحضير إضافة إلى أن كل المكونات متوافرة في أي منزل.

لذلك يسهل عليها تحضيره في أي وقت، وأيضا يمكن تناول خبز الصاج مع جميع الوجبات فهو ذات طعم رائع وخفيف، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لك أسهل طريقة يمكن من خلالها إعداد خبز الصاج في المنزل.

كيفية تحضير خبز الصاج في المنزل بمكونات اقتصادية

يعتبر خبز الصاج من المخبوزات الطيبة الذي لا يختلف أحد على حبها، وأيضا تنتشر في كثير من البلاد وتقدم مع جميع الوجبات المختلفة :

المكونات

ثلاث فناجين من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح حسب الذوق.

فنجان ونصف من الماء الفاتر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

طريقة تحضير خبز الصاج

سوف نعرض لك أفضل وأسهل طريقة يمكن من خلالها أن تقوم بإعداد خبز الصاج :

أولا يجب عليك إحضار فنجان ووضع كمية قليلة بداخله من الماء وإضافة الخميرة والسكر وتقليبهم جيدا ثم تركهم خمسة دقائق لاختبار نتيجة الخميرة.

بعد ذلك ضع الدقيق في إناء مناسب للعجن وأضاف عليه الملح وأيضا السكر.

بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بوضع الماء مع الخميرة عليه بالتدريج ونعجنها جيدا.

ثم بعد ذلك نترك العجينة حتى ترتاح ثم نقوم بتقطيع العجينة وفردها.

بعد ذلك نتركها حتى تختمر وبعد ذلك نضعها في طاسة على نار متوسطة.

نقوم بتدويرها على الجانب الآخر حين تنضج وعندما تنضج تماما نقوم برفعها من على النار.

بهذه الطريقة نكون قد احضرنا خبز الصاج في أسرع وقت.

فوائد الخبز للجسم

يمكن أن يساعد تناول خبز القمح في التحكم في الوزن والسمنة ، واتضح أن النساء اللواتي يأكلن خبز القمح يتحكمن في الوزن بشكل أفضل من النساء اللواتي يأكلن أنواعًا أخرى من الخبز ، ومن الجدير بالذكر هنا أن خبز القمح الكامل يمكن أن يوفر هذه الميزة ، وهي غير مكررة من خبز القمح.

كما يحتوي الخبز البني على حوالي 28 جرامًا من الحبوب الكاملة لكل وجبة والتي وفقًا للأبحاث يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وفقًا لإحدى الدراسات فإن تناول حبوب القمح باعتدال يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية .