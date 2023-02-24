الست والراجل هما الاتنين بيكملوا بعض في العلاقة ، وكل واحد بيعبر عنن نفسه بشكل مختلف ، وعلى الرغم ان بعض التصرفات ممكن تزعج الطرف التاني او تضايقه ، الا ان في تصرفات كتير الطرف التاني بيقدرها لما بتعمليها ، وبيتبعت عن طريقها رسايل حب وشعورك ناحية الطرف التاني ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 تصرفات انثوية شريكك بيحبها اكتر من اي حاجة تانية ، حتى لو مش بيقول ده بشكل صريح وواضح.
تصرفات انثوية شريكك بيحبها:
1- قولي كلام حلو لشريكك:
مش الستات بس اللي بيحبوا يسمعوا كلام حلو ، حتى لو شريكك ما طلبش منك كلمة حلوة بشكل صريح ، فهو بيكون محتاج يسمعها منك وهيتبسط وهيحس انك بتحبيه وتقدريه ، الراجل كمان محتاج يطمن انه عنده القدرة على اشباع رغبات شريكته ، وبالتالي لما تقولي له ده بشكل واضح ده هيزود احترامه وتقديره لنفسه ، وهيديه قوة انه يبذل مجهود اكبر عشان يسعدك اكتر.
2- حسسيه بالاهتمام وانتي بتسمعيه:
الاستماع هي علامة على الاحترام والحب ، والرجالة عادة مش دايما يحكوا اللي جواهم ، الا لو جواه حاجة تقيلة وكبيرة ومش قادر يتحملها وعايز يخرجها ، بالتالي عشان تتجنبي قلق شريكك من انه يفضفض معاكي ، فهو محتاج انك تحسسيه انك مهتمة تسمعيه ، من غير ما تحكمي عليه ، او تبصي له بنظره مش حلوة ، ولكن تقبليه زي ما هو بكل حب ، ده هيديه ثقة ويخليه يجي يحكي معاكي اي حاجة.
3- مداعبة الراس والرقبة:
الرجالة بيعتبروا النوع ده من المداعبة علامة على الحب والعاطفة ، والحقيقة كمان ان المداعبة على الرقبة بتخلي الجسم يفرز هرمون السعادة المسمى الاوكسيتوسين ، وبالتالي الراجل هيحس انه محبوب ومطلوب جسديا من زوجته.
4- بتعبري عن حبك ليه حتى في الاماكن العامة:
الرجالة عادة بيحسوا بالاحراج لما بيستقبلوا اي مداعبة بسيطة على الخد او اي حركة بتظهر الحب في الاماكن العامة ، ولكن الحقيقة ان الحاجات الصغيرة دي بتبسطه ، لان ايماءات الحب اللي بيتم التعبير عنها الاماكن العامة بتبين له انك فخوة بيه وانك مش مكسوفة تبيني ده قدام الناس ، ده بيعلي ثقته في نفسه جدا وتخليه يبقى عايز يواجه اي تحديات عشانك.
5- تبعتي رسالة او تتصلي في عز انشغالك:
لما شريكك يبقى عارف ان يومك مشحون على اخره ومشغولة وعندك مية حاجة تعمليها ومع ذلك اخدتي من وقتك للاتصال بيه خلال اليوم وهو في شغله او بره البيت ، ده هيحسسه انه مهم جدا بالنسبة لك ، وهيحس بالفخر والحب وانك مفضلاه على اي حاجة تانية ، وهيشوف انك بتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تبيني له انك مهتمة بيه.
6- تحطي راسك على صدر شريكك:
لما تحطي راسك على صدر شريكك ، ده معناه انك محتاجة للراحة والشعور بالامان ، وده هيبين له ان هو مصدر الامان بالنسبه لك ، وهتخليه يبذل اقصى جهده عشان يخليكي تحسي بالامان والحماية طول ما انتي معاه.
12 طريقة عملية للتعامل مع الزوج الغاضب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 تصرفات انثوية شريكك بيحبها اكتر من اي حاجة تانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.