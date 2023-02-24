الست والراجل هما الاتنين بيكملوا بعض في العلاقة ، وكل واحد بيعبر عنن نفسه بشكل مختلف ، وعلى الرغم ان بعض التصرفات ممكن تزعج الطرف التاني او تضايقه ، الا ان في تصرفات كتير الطرف التاني بيقدرها لما بتعمليها ، وبيتبعت عن طريقها رسايل حب وشعورك ناحية الطرف التاني ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 تصرفات انثوية شريكك بيحبها اكتر من اي حاجة تانية ، حتى لو مش بيقول ده بشكل صريح وواضح.

تصرفات انثوية شريكك بيحبها:

1- قولي كلام حلو لشريكك:

مش الستات بس اللي بيحبوا يسمعوا كلام حلو ، حتى لو شريكك ما طلبش منك كلمة حلوة بشكل صريح ، فهو بيكون محتاج يسمعها منك وهيتبسط وهيحس انك بتحبيه وتقدريه ، الراجل كمان محتاج يطمن انه عنده القدرة على اشباع رغبات شريكته ، وبالتالي لما تقولي له ده بشكل واضح ده هيزود احترامه وتقديره لنفسه ، وهيديه قوة انه يبذل مجهود اكبر عشان يسعدك اكتر.

2- حسسيه بالاهتمام وانتي بتسمعيه:

الاستماع هي علامة على الاحترام والحب ، والرجالة عادة مش دايما يحكوا اللي جواهم ، الا لو جواه حاجة تقيلة وكبيرة ومش قادر يتحملها وعايز يخرجها ، بالتالي عشان تتجنبي قلق شريكك من انه يفضفض معاكي ، فهو محتاج انك تحسسيه انك مهتمة تسمعيه ، من غير ما تحكمي عليه ، او تبصي له بنظره مش حلوة ، ولكن تقبليه زي ما هو بكل حب ، ده هيديه ثقة ويخليه يجي يحكي معاكي اي حاجة.

3- مداعبة الراس والرقبة:

الرجالة بيعتبروا النوع ده من المداعبة علامة على الحب والعاطفة ، والحقيقة كمان ان المداعبة على الرقبة بتخلي الجسم يفرز هرمون السعادة المسمى الاوكسيتوسين ، وبالتالي الراجل هيحس انه محبوب ومطلوب جسديا من زوجته.

4- بتعبري عن حبك ليه حتى في الاماكن العامة:

الرجالة عادة بيحسوا بالاحراج لما بيستقبلوا اي مداعبة بسيطة على الخد او اي حركة بتظهر الحب في الاماكن العامة ، ولكن الحقيقة ان الحاجات الصغيرة دي بتبسطه ، لان ايماءات الحب اللي بيتم التعبير عنها الاماكن العامة بتبين له انك فخوة بيه وانك مش مكسوفة تبيني ده قدام الناس ، ده بيعلي ثقته في نفسه جدا وتخليه يبقى عايز يواجه اي تحديات عشانك.

5- تبعتي رسالة او تتصلي في عز انشغالك:

لما شريكك يبقى عارف ان يومك مشحون على اخره ومشغولة وعندك مية حاجة تعمليها ومع ذلك اخدتي من وقتك للاتصال بيه خلال اليوم وهو في شغله او بره البيت ، ده هيحسسه انه مهم جدا بالنسبة لك ، وهيحس بالفخر والحب وانك مفضلاه على اي حاجة تانية ، وهيشوف انك بتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تبيني له انك مهتمة بيه.

6- تحطي راسك على صدر شريكك:

لما تحطي راسك على صدر شريكك ، ده معناه انك محتاجة للراحة والشعور بالامان ، وده هيبين له ان هو مصدر الامان بالنسبه لك ، وهتخليه يبذل اقصى جهده عشان يخليكي تحسي بالامان والحماية طول ما انتي معاه.

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