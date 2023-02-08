ماسك الفقاعاتBubble mask: فوايده للبشرة ، وازاي تعمليه بنفسك في البيت بمكونات طبيعية

ماسك الفقاعات Bubble mask من الماسكات الكورية المسيطرة على عالم العناية بالبشرة في الفترة الاخيرة ، بسبب قدرته على تنضيف البشرة بشكل فوري ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طريقة استخدام ماسك الفقاعات ، وفوايده لبشرتك ، وازاي تعمليه بنفسك في البيت بمكونات طبيعية.

ايه هو ماسك الفقاعات Bubble mask:

ماسك الفقاعات هو عبارة عن ماسك تنضيف بيشكل فقاعات او رغوة على البشرة ، بتساعد على ازالة الاوساخ والشوائب من البشرة ، وماسك الفقاعات متوفر باشكال مختلفة ، منه الماسكات الورقية, الكريمات, ماسكات الطين اللي بتحتوي على رغوة ومكونات مرطبة ومكملات كولاجين والفحم المنشط لترطيب وتقشير البشرة.

ماسك الفقاعات بيستخدم عوامل رغوية واكسجين مضغوط لتشكيل فقاعات بتساعد على تقشير الجلد, ازالة انسداد المسام, ازالة الرؤوس السودا والزيوت الزيادة ، بالاضافة انها بتوصل المغذيات لعمق الجلد ، والاكسجين الموجود فيه بيساعد على تجديد خلايا الجلد ، وده السبب اللي بيخليكي تلاحظي توهج واشراقة فورية بعد استخدام الماسك ، والاكسجين بيساعد كمان على تحفيز انتاج الكولاجين اللي بيخلي البشرة تبان ممتلئة ونضرة.

وبيحتوي على مركبات كربونية مشبعة بتساعد على اذابة الاكسجين ، وبالتالي ماسكات الفقاعات تعتبر بديل رخيص او اقل تكلفة من علاجات البشرة بالاكسجين اللي بتضخ مضادات الاكسدة والمواد المغذية لبشرتك.

فوايد ماسك الفقاعات:

– بيقشر الوجه بلطف وبيزيل المكياج.

– بينضف مسام البشرة.

– بيزيل الدهون الزيادة.

– بيساعد في علاج حب الشباب.

– بيزيل الرؤوس السودا.

– بيرطب البشرة.

– بيقلل من ندبات حب الشباب.

– بيحسن الدورة الدموية وبيجدد خلايا الجلد.

– مغذي للبشرة.

طريقة استخدام ماسك الفقاعات:

1- نضفي بشرتك:

نضفي بشرتك كويس باستخدام غسول مناسب لبشرتك ، واستخدمي الماية الدافية لغسل البشرة عشان تفتحي المسام ، وبعدها نشفي بشرتك.

الافضل تختاري غسول بيحتوي على الريتينول او حمض الساليسيليك لو بشرتك دهنية او معرضة لحب الشباب ، ولو بشرتك جافة او حساسة استخدمي غسول بيحتوي على السيراميد او الجلسرين.

2- حطي الماسك:

حطي الماسك على بشرتك ، سيبيه من 10 – 15 دقيقة او زي ما مكتوب على العبوة بتاعته ، واتجنبي المناطق اللي حوالين العين والانف والفم ، وابعدي كمان عن خط الشعر.

3- استني لحد ما تتكون الفقاعات:

هتلاحظي ان الماسك بدأ يعمل فقاعات ، خليه زي ما هو على بشرتك حسب الوقت المحدد على عبوة الماسك ، وماتسيبهوش اكتر من 20 دقيقة لانه ممكن ينشف الجلد.

4- ازالة الماسك:

بعد المدة المحددة ، دلكي باقي الماسك على بشرتك بالراحة في حركات دائرية لتنضيف الشوائب والاوساخ الباقية ، بالاضافة كمان ان التدليك بيريح عضلات الوش ، وبعدها اغسليه بماية دافية.

5- استخدمي مرطب او سيروم:

اخر خطوة ، حطي الكريم المرطب او السيروم المناسب لبشرتك للحفاظ على رطوبة ونضارة البشرة.

امتى تستخدمي ماسك الفقاعات:

تقدري تستخدمي ماسك الفقاعات مرة واحدة في الاسبوع بشكل منتظم للحصول على افضل النتايج ، وافضل وقت يكون بالليل قبل النوم.

طريقة عمل ماسك الفقاعات بمكونات طبيعية في البيت:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 2 معلقة صغيرة من طين البشرة.

– 1 معلقة صغيرة فحم.

– 1 معلقة صغيرة صودا الخبز “كربوناتو”.

– ½ معلقة صغيرة ملح ليمون.

– 1 معلقة صغيرة جلسرين.

– ماية لعجن المكونات ، وممكن تستخدمي ماية ورد بدل الماية العادية.

الطريقة:

1- اخلطي كل المكونات لحد ما تكوني عجينة ناعمة.

2- حطي طبقة رقيقة من الخليط على بشرتك ووزعيها بالتساوي.

3- استني لمدة 10 دقايق ، هتلاحظي تكون الفقاعات او الرغوة.

4- بمجرد ما الماسك ينشف امسحيه بقطعة قماش مبلولة في حركات دائرية لتنضيف بشرتك.

5- اغسليه بماية دافية.

6- نشفي بشرتك واستخدمي الكريم المرطب المناسب.

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