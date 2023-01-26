علاجات طبيعية هتساعدك على منع تساقط شعرك

تقريبا 55% من النساء بيعانوا من مشكلة تساقط الشعر ، وحوالي 40% بيعانوا من التساقط بشكل دائم ، وفي حين ان الجينات بتلعب دور كبير في المشكلة دي ، ولكن في أسباب تانية وعادات يومية ممكن تخلي شعرك يتساقط ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم علاجات طبيعية لمنع تساقط الشعر ، وهتساعد بصيلات الشعر على استعادة صحتها مرة تانية.
علاجات طبيعية لمنع تساقط الشعر:
1- الشاي الأخضر:
في دراسة اثبتت ان الشاي الأخضر بيساعد على إعادة نمو الشعر ، وبعد 4 أيام من استخدام الشاي الأخضر كان من الواضح نشاط نمو الشعر زاد بشكل كبير ، بالإضافة ان الشاي الخضر بيحمي جلد فروة الراس مع تحسين بصيلات الشعر ، وده بينطبق كمان على الأشخاص اللي بياخدوا الشاي الأخضر كمكملات.
2- عصير البصل:
البصل بيساعد على تعزيز نمو الشعر ، وفعال جدا في علاج الثعلبة بشكل خاص ، واللي هي حالة تساقط الشعر في مناطق معينة بس من الراس ، عصير البصل بيساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الراس واي جزء تاني من الجسم كمان ، كل اللي هتعمليه ابشري البصل واستخرجي العصير بتاعه ، وحطيه على فروة الراس لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.
3- صفار البيض:
صفار البيض بيحتوي على مادة الكبريت ، وهو عنصر حيوي للشعر ونموه ، اخلطي من 2 – 3 صفار بيض مع 2 – 3 نقط من عصير الليمون ، وزعي الخليط على فروة راسك ، وغطي شعرك بقبعة استحمام او كيس بلاستيك وسيبي الماسك لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه.
4- الجينيسنج:
الجينسينج ليه فوايد كتير ، بما فيهم تأثيرة الإيجابي على نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر ، والطريقة اللي تقدري تستهلكي بيها الجينسنج انك تاخديه كمكمل غذائي.
5- زيت بذور القرع:
اثبتت دراسات ان الأشخاص اللي استهلكوا 400 مل من زيت بذور القرع لمدة 6 شهور كان عندهم زيادة بنسبة 40% في عدد نمو الشعر ، وعشان تستفادي من الزيت ، سخني منه كمية مناسبة لكثافة وطول شعرك ودلكيه على فروة راسك ، وغطي شعرك بكيس بلاستيك وسيبيه على الشعر لمدة 20 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك بالطريقة العادية.
6- العرق سوس:
العرق سوس بيحتوي على مركبات الفلافونويد والاستروجين النباتية والزيوت الأساسية المفيدة لنمو الشعر ، ممكن تستخدمي منقوع العرق سوس وتضيفه للحنة لحد ما تعملي معجون تقدري تفرديه على الشعر ، العرق سوس بيساعد كمان على علاج الشعر الباهت, قشرة الراس, الأطراف المتقصفة.
7- الفلفل الحار:
معروف ان الفلفل الحار بيساعد على تحسين الدورة الدموية ، وبالتالي هيكون مفيد تجربته ضد تساقط الشعر ، ممكن تمزجي الفلفل الحار المطحون مع زيت الزيتون وسيبيه يتخمر لمدة 10 – 15 يوم قبل استخدامه في مكان ضلمة بعيد عن الشمس ، بعدها تقدري تستخدميه حطيه على فروة الراس بنفس طريقة استخدام أي زيت تاني ، او تعملي معجون من الفلفل الحار المطحون مع الزيت وتدلكي بيه فروة راسك.
نصايح لمنع تساقط الشعر:
– اتوقفي عن استخدام اكسسوارات الشعر ، زي التوك المطاطية, دبابيس الشعر, الكلبسات.
– قللي من استخدام أدوات تصفيف الشعر بالحرارة.
– قللي من استخدام صبغات الشعر.
– اتجنبي تمشيط الشعر وهو مبلول.
– قللي من عمل الشعر ديل حصان وكحكة بشكل دائم.
– استخدمي شامبو خفيف مناسب لشعرك.
– استخدمي فرشة بشعيرات لطيفة على الشعر واتجنبي استخدام الفرش الخشنة.
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