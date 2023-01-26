طريقة استخدام اختبار الحمل المنزلي Baby check

اختبار الحمل المنزلي ، هو التحليل اللي بيكشف لو كنتي حامل او لا ، من خلال استخدام جهاز كشف الحمل Baby check ، من غير ما تروحي للدكتور او تعمليه في معمل متخصص ، تعالوا نشوف مع بعض طريقة استخدامه ، وازاي تعرفي النتيجة إيجابية ولا سلبية.

ازاي بيشتغل:

اختبار الحمل بيشتغل من خلال قياس مستوى هرمون الحمل ، اللي بتفرزه الخلايا اللي بتشكل المشيمة لما البويضة المخصبة بلتصق في بطانة الرحم ، في الحالة دي بيبدأ مستوى الهرمون يرتفع في الدم بعد حوالي أسبوع من الاخصاب ، او في البول بعد 10 – 14 يوم ، والمستويات دي بتتضاعف كل يومين لتلات أيام.

امتى تعملي اختبار الحمل:

في بعض العلامات المبكرة اللي لو ظهرت بتقولك انك تعملي اختبار حمل.

1- غياب الدورة الشهرية:

وده تقريبا اقوى السبب لعمل اختبار الحمل ، ورغم ان في حاجات كتير ممكن تكون سبب لغياب الدورة الشهرية ، الا انه في حالة ان المرأة نشطة جنسيا ، فغياب الدورة ممكن يكون دليل للحمل.

2- حدوث تغيرات في الثدي:

التهاب وتورم الثدي كمان من علامات بداية الحمل ، ولكن تورم الثدي عادة بيحصل قبل الدورة الشهرية كمان ، ولكن في علامات تانية زي كبر حجم حلمات الثدي ولونها بيبقى اغمق شوية عن المعتاد والعلامات دي عادة بتحصل في بداية الحمل.

3- وجود نزيف خفيف:

بعض النساء بتعاني من نزيف خفيف لما البويضة بتتغرس في جدار الرحم ، ونزيف انغراس البويضة بيكون اخف واقصر من نزيف الدورة الشهرية.

4- الإحساس بتقلصات في البطن:

تقلصات البطن بتحصل عادة قبل واثناء فترة الدورة الشهرية ، الا انه بعض النساء بتحس بتقلصات عند انغراس البويضة في جدار الرحم ، فلو حصلت لك تقلصات قرب ميعاد الدورة الشهرية او قبلها من غير نزيف للدورة الشهرية ، او مع وجود نزيف اخف من المعتاد ، دي ممكن علامة تقولك انك المفروض تعملي اختبار حمل.

5- الإحساس بالغثيان والتقيؤ:

غثيان الصبح او التقيؤ بيكون مرتبط بالحمل بين الأسبوعين التاني والتامن من الحمل ، والغثيان مش بيحصل الصبح بس ، ولكن في نساء كتير بيحسوا بالغثيان طول اليوم او اثناء الليل.

6- الإحساس بالتعب:

التعب والاحساس بالارهاق يعتبر من علامات الحمل ، وده بيحصل عادة بسبب التغيرات في مستويات هرمون البروجسترون في الجسم ، وغالبا بيخف الإحساس بالتعب وبتزيد طاقة الجسم بداية من التلت التاني من الحمل.

7- النفور من الاكل او الرغبة الشديدة في الاكل:

الرغبة الشديدة في الاكل او العكس النفور من بعض أنواع الاكل علامة شائعة في التلات شهور الاولانية من الحمل ، وفي بعض الأوقات بتستمر فترة الحمل كلها.

8- حدوث تغيرات في الجهاز الهضمي:

زي الإمساك, الاسهال, الانتفاخ والغازات, واحيانا تكرار التبول.

9- تغير الإحساس:

هتحسي ان في حاجة في جسمك مختلفة وهتحسي انك حامل.

طريقة استخدام اختبار الحمل المنزلي:

– اول حاجة استني لمدة 21 يوم تقريبا (3 أسابيع) بعد اخر علاقة زوجية ، عشان تعملي الاختبار ، لان الاباضة بتحصل عند معظم النساء بعد 14 – 15 يوم من اليوم الأول لبداية الدورة الشهرية.

– لو البويضة ماتخصبتش ، الفترة اللي بعدها المفروض تبدأ بعد 14 يوم من الاباضة ، والفترتين دول اللي مدتهم 14 يوم بيشكلوا دورة مدتها 28 يوم.

– اما لو البويضة اتخصبت ، فانغراس البويضة بيحصل عموما في حوالي 9 أيام (متوسط من 6 – 12 يوم) بعد الاباضة ، وبمجرد ما البويضة بتنغرس في جدار الرحم ، هيبدأ الجسم يفرز هرمون الحمل (من 20 – 26 يوم من الدورة الشهرية).

خطوات قبل استخدام الاختبار:

– اتأكدي من تاريخ انتهاء صلاحية الاختبار ، او لو خزنتيه فترة في مكان زي الحمام دافي ورطب ، يبقى يفضل تشتري واحد جديد.

– اقري كل التعليمات اللي على عبوة الاختبار كويس قبل الاستخدام ، لان التعليمات ممكن تختلف من ماركة تجارية للتانية ، ولو عندك أي استفسار بخصوص الاختبار ممكن تكلمي الصيدلي تسأليه.

– هتحتاجي للاختبار كوباية لتجميع البول, ساعة, سطح مستوي.

خطوات اختبار الحمل المنزلي:

– الأفضل انك تعملي الاختبار الصبح ، لان البول بيكون مركز اكتر في الوقت ده ، ولو انتي حامل ، البول هيكون فيه كمية من هرمون الحمل بنسبة اكبر اكتر من باقي اليوم.

– عشان تبدأي اغسلي ايدك بالماية الدافية والصابون ، طلعي اختبار الحمل من الغلاف بتاعه ، واتبولي في كوباية تجميع او بشكل مباشر على عصاية اختبار الحمل.

– لو تعليمات اختبار الحمل مكتوب ان البول ينزل عليه بشكل مباشر ، خلي جنب عصاية الاختبار مع طرف الامتصاص في مجرى البول ، والمكان اللي بيتكتب فيه النتيجة لفوق ، نزلي عليه البول لمدة 5 – 10 ثواني ( او حسب الوقت المكتوب في التعليمات على العبوة).

– لو جمعتي البول في كوباية ، استخدمي القطارة اللي مع اختبار الحمل لوضع كمية صغيرة من البول على الاختبار ، ولو الاختبار جاي من غير قطارة ، استخدمي كوباية تجميع واغمسي طرف اختبار الحمل في الكوباية وثبتيه لمدة 5 – 10 ثواني.

– حطي عصاية اختبار الحمل على سطح مستوي وجاف ، بحيث يكون المكان اللي بيتكتب فيه النتيجة لفوق ، استني شوية لحد ما تظهر النتيجة حسب الوقت المكتوب في التعليمات على العبوة ، والوقت ده ممكن يكون من دقيقة لحد 5 دقايق ، وفي بعض الاختبارات ممكن تاخد 5 دقايق على ما تظهر النتيجة.

– بمجرد مرور الوقت النتيجة هتظهر ، وحطي في اعتبارك ان طريقة ظهور النتيجة ممكن تختلف من اختبار للتاني ، عشان كده اتأكدي من التعليمات المكتوبة على العبوة ، هل النتيجة هتظهرلك في شكل رمز, او خط ، ممكن تظهر على شكل خط بينك او ازرق, علامة زائد او ناقص حمرا, تغير لون مكان النتيجة او في البول اللي على الاختبار, او كلمة حامل او غير حامل.

نتيجة اختبار الحمل:

– لو النتيجة إيجابية: هتظهرلك أي علامة من العلامات اللي قولناها فوق ، وسواء الخط اللي ظهر خفيف او غامق ، في الحالتين ده معناه ان في حمل.

ونتيجة الاختبار الصحيحة هي اللي بتظهر بعد المدة المحددة على العبوة على طول يعني لو مثلا 3 دقايق ، يبقى النتيجة اللي هتظهر بعد الوقت ده هي اللي صح ، اما لو في أي علامة ظهرت بعد المدة المحددة بفترة فنتيجة الحمل في الحالة دي مايعتبرش إيجابي.

– لو النتيجة سلبية: لو ظهرت النتيجة سلبية ودورتك الشهرية لسة مقطوعة ، ممكن تكرري الاختبار مرة تانية خلال3 – 5 أيام ، في حالة ان التبويض ممكن يكون حصل متأخر من دورتك الشهرية او انتي حسبتي تاريخ الاباضة بتاعك غلط ، او عملتي الاختبار بشكل مش صح ، او عملتيه في وقت بدري اوي ، او شرب الماية بكميات كبيرة وده بيأدي لانخفاض تركيز الهرمون في البول ، او تناول بعض الادوية اللي ممكن تأثر على النتيجة.

ولو دورتك الشهرية مستمرة في الانقطاع والاختبار لسه بيظهر معاكي سلبي ، في الحالة دي الأفضل تروحي لدكتور متخصص عشان تعرفي سبب المشكلة.

علامات تقولك انك حامل في بنت في مرحلة مبكرة من الحمل