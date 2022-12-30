مشروب طبيعي لتكبير المؤخرة والارداف في اسبوع

كل البنات في حالة بحث دايما عن الحاجات اللي ممكن تساعدها على ابراز مناطق الانوثة في الجسم ، واحنا شاركنا معاكم في موضوعات قبل كده تمارين ووصفات توصلك لشكل الجسم اللي بتتمنيه ، وزي ما عودناكم دايما نجيبلكم كل الوسايل والطرق السهلة اللي تساعدكم ، النهاردة هنقولك على مشروب طبيعي لتكبير المؤخرة والارداف في وقت قصير. مشروب طبيعي لتكبير المؤخرة والارداف: المكونات: – 3 موزات بحجم متوسط. – 2 معلقة كبيرة كاكاو بودر. – 2 معلقة كبيرة بروتين بودر (هتلاقيه في الصيدلية). – عسل للتحلية (اختياري). – 2 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني. – 1 معلقة كبيرة من بذور الشيا. – بيضة مسلوقة (اختياري). طريقة التحضير: 1- قشري الموز وقطعيه وحطيه في الخلاط. 2- ضيفي له البروتين البودر, الكاكاو, زبدة الفول السوداني, وبذور الشيا بعد غسلها. 3- ضيفي لهم كمية من الماية واضربي كل المكونات مع بعض كويس. 4- كده المشروب يبقى جاهز ، صبيه في كوباية واشربيه. – اشربي كوباية كبيرة مليانة يوميا قبل الفطار. وممكن بدل الماية مع المشروب تضيفي لبن كامل الدسم. لو هتضيفي البيضة المسلوقة قشريها وقطعيها واضربيها في الخلاط مع باقي المكونات. الطريقة بالفيديو: طريقة عمل مشروب لتكبير الصدر في اسبوعين بس

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