طرق طبيعية لزيادة هرمون الانوثة في الجسم

هرمون الاستروجين “هرمون الانوثة” وهرمون البروجسترون هما نوعين من الهرمونات الجنسية الرئيسية في الجسم ، هرمون الاستروجين هو الهرمون المسؤول عن الخصائص الجنسية والقدرات الانجابية عند النساء ، والبروجسترون هو الهرمون اللي بيلعب دور داعم في الدورة الشهرية والحمل ، ولما يكون عندك مستويات منخفضة من هرمون الاستروجين والبروجسترون ، زي ما بيحصل في فترة انقطاع الدورة الشهرية ، ده ممكن يأثر بشكل سلبي على مزاجك, رغبتك الجنسية, وصحة العضم وغيرها من المشاكل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طرق طبيعية لزيادة هرمون الانوثة او المعروف بهرمون الاستروجين.

طرق طبيعية لزيادة هرمون الانوثة:

– الاطعمة:

1- فول الصويا:

فول الصويا والمنتجات المشتقة منه زي التوفو والميسو ، تعتبر مصدر قوي لهرمون الفيتويستروجنز ، اللي بيحاكي هرمون الاستروجين الطبيعي في الجسم.

واظهرت الدراسات ان اكل كمية كبيرة من فول الصويا مرتبط بانخفاض خطر الاصابة بسرطان الثدي.

2- بذور الكتان:

بذورالكتان بتحتوي على نسبة عالية من الفيتويستروجنز ، ومركبات الاستروجين النباتية الاولية في بذور الكتان بتتسمى بالقشور ، وهي مفيدة في استقلاب الاستروجين.

واثبتت الابحاث ان النظام الغذائي الغني ببذور الكتان ، بيساعد على تقليل شدة السرطان المبيض ، وتقليل مخاطر الاصابة بسرطان الثدي ، خصوصا عند النساء بعد سن اليأس.

3- بذور السمسم:

بذور السمسم هي مصدر غذائي تاني غني كمان بالفيتويستروجنز ، واثبتت الابحاث ان الانتظام على نظام غذائي لمدة شهرين غني ببذور السمسم ليه قدرة على تحسين صحة العضم, وزيادة نشاط هرمون الاستروجين, ومش كده بس كمان ادى لتحسين مستويات الكوليسترول في الدم ، والابحاث دي اثبتت وجود تأثير ايجابي لبذور السمسم والصويا شبه الاستروجين.

4- الفواكه المجففة:

الفواكه المجففة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة ، وتعتبر مصدر قوي للفيتويستروجنز ، التمر, الخوخ, المشمش المجفف هي بعض الفواكه المجففة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الاستروجين النباتي ، بالاضافة ان الفواكه المجففة غنية بالالياف والعناصر الغذائية المهمة اللي بتخليها وجبة خفيفة صحية.

5- الثوم:

بعض الابحاث اظهرت ان الثوم ممكن يأثر على مستويات هرمون الاستروجين في الدم لانه غني بالفيتويستروجنز ، بالاضافة ان بعض الدراسات اثبتت ان النساء اللي منتظمين على اكل الثوم بعد سن اليأس عانوا بشكل اقل من الالتهاب.

والتأثير المضاد للالتهاب ده هيوفر للجسم الحماية من هشاشة العظام المرتبط بنقص هرمون الاستروجين.

6- الخوخ:

الخوخ مش بس غني بالفيتامينات والمعادن ، ولكن كمان غني بالفيتويستروجنز المعروف باسم القشور “الاستروجين النباتي” ، واثبتت بعض الابحاث ان الانظمة الغذائية الغنية بالليجنان الموجود في الخوخ ممكن تقلل خطر الاصابة بسرطان الثدي بنسبة 15%.

7- التوت:

التوت غني بالفيتامينات والمعادن والالياف والمركبات النباتية المفيدة ، بما فيهم الاستروجين النباتي ، ويعتبر التوت البري, الفراولة من المصادر الغنية بالاستروجين.

8- نخالة القمح:

نخالة القمح هي مصدر تاني مركز للفيتويستروجنز ، واثبتت الابحاث ان طحن نخالة القمح لجزيئات صغيرة جدا ممكن انها تتسبب في رفع مستويات هرمون الاستروجين في الدم بشكل اكتر فعالية عند اكله.

9- الخضروات الصليبية:

الخضروات الصليبية زي البروكلي, الكرنب, براعم بروكسل غنية بالفيتويستروجنز ، والبالكوميستيرول ، واللي هو نوع من انواع المغذيات النباتية اللي بتساعد على زيادة نشاط هرمون الاستروجين.

– الفيتامينات والمعادن:

1- فيتامين B:

فيتامينات B بتلعب دور مهم في تكوين هرمون الاستروجين وتنشيطه في الجسم ، انخفاض مستويات الفيتامين ده ممكن تأدي لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

واثبتت الابحاث ان بعض فيتامينات B بتقلل من مخاطر الاصابة بسرطان الثدي ، في واحدة من الدراسات اظهرت ان المستويات المرتفعة من فيتامين B2, B6 ارتبطت بانخفاض خطر الاصابة بسرطان الثدي ، وده ممكن يكون بسبب تأثير الفيتامينات دي على استقلاب الاستروجين.

2- فيتامين D:

الدراسات اثبتت ان فيتامين D والاستروجين بيشتغلوا مع بعض لتقليل خطر الاصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية ، وتخليق الاستروجين في الجسم.

3- البورون:

البورون هو معدن نادر ليه ادوار كتير في الجسم ، والابحاث اظهرت ان ليه فوايد ايجابية في تقليل مخاطر الاصابة بأنواع معينة من السرطان ، والبورون مفيد كمان لعملية التمثيل الغذائي للهرمونات الجنسية التيستوستيرون والاستروجين.

والابحاث اثبتت ان البورون بيأثر على مستقبلات الاستروجين من خلال السماح للجسم باستخدام الاستروجين المتاح بسهولة اكبر.

4- هرمون DHEA:

هو هرمون بيتم انتاجه بشكل طبيعي وممكن تحويله لهرمون الاستروجين داخل الجسم ، بيتم تحويله اولا للاندروجين وبعدها بيتم تحويله لهرمون الاستروجين.

– المكملات العشبية:

1- مكمل عشبة Black cohosh:

الكوهوش الاسود هي عشبة امريكية تم اسخدامه لعلاج كتير من المشاكل ، منها انقطاع الدورة ومشاكل الدورة الشهرية.

والكوهوش الاسود بيحتوي على مركبات معينة بتحفز مستقبلات هرمون الاستروجين.

2- مكمل عشبة ال Chasteberry:

التشاستيبيري هو علاج عشبي تقليدي مشهور باستخدامه في حالات امراض النسا ، زي متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، وبعض الدراسات اثبتت ان ليه قدرة على زيادة هرمون الاستروجين في الجسم.

3- زيت زهرة الربيع المسائية Evening primrose oil:

هو علاج عشبي تقليدي بيحتوي على مستويات عالية من احماض اوميجا 6 الدهنية ، وده بيخليه مكمل شائع استخدامه لحالات زي الدورة الشهرية وانقطاع الدورة ، وزيادة هرمون الاستروجين ، ومفيد للسيطرة على اعراض انخفاض هرمون الاستروجين مع انقطاع الدورة الشهرية.

4- البرسيم الاحمر Red clover:

البرسيم الاحمر هو مكمل عشبي بيحتوي على مركبات نباتية اسمها الايسوفلافون اللي تعتبر زي هرمون الاستروجين في الجسم ، والدراسات اثبتت ان الانتظام على مكمل البرسيم الاحمر بيأدي لزيادة كبيرة في مستويات هرمون الاستروجين.

5- عشبة Dong quai:

هو عشبة صينية تقليدية بيتم استخدامها بشكل شائع لاعراض الدورة الشهرية ، وزي المكملات العشبية اللي قولناها فوق العشبة دي بتحتوي على مركبات بتعمل نفس تأثير الفيتويستروجنز في الجسم.

طرق زيادة هرمون البروجسترون بشكل طبيعي:

في كتير من الحالات ، لو عندك هرمون الاستروجين منخفض ، في الغالب هيكون عندك انخفاض في هرمون البروجسترون ، وده شائع بشكل خاص اثناء فترة انقطاع الدورة الشهرية ، لما بتنخفض معظم الهرمونات الانثوية بشكل كبير.

وواحدة من الطرق الطبيعية لزيادة هرمون البروجسترون هي المكملات الغذائية ، والدراسات اثبتت ان مكمل عشبة ال Chasteberry عنده القدرة على رفع مستويات البروجسترون.

وافضل طريقة لرفع مستويات هرمون البروجسترون بشكل طبيعي هو اتباع نظام غذائي واسلوب حياة صحي ، النظام الغذائي المتنوع هيوفر للجسم العناصر الغذائية اللي محتاجها لعملية التمثيل الغذائي للبروجسترون.

وده يشمل الاطعمة زي الخضروات الصليبية, المكسرات, الحبوب الكاملة ، والحفاظ على وزن صحي, النوم المنتظم, السيطرة على الاجهاد ممكن انها تساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات في الجسم.

لو العلاجات الطبيعية مجابتش نتيجة في علاج انخفاض هرمون الاستروجين او البروجسترون ، هنا يبقى جيه الوقت لزيارة الدكتور ، عشان يكتب لك العلاجات الطبية المناسبة ، زي العلاج بالهرمونات البديلة.

اعراض انخفاض هرمون الاستروجين .. و 8 طرق طبيعية لعلاجه