زيت الروزماري او اكليل الجبل معروف من قرون طويلة بانه عشب فعال للشفاء ، وكمان بيستخدم في الطبخ ، ولكن مش هي دي بس فوايده زيت الروزماري ليه فوايد كتير للبشرة والشعر والصحة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طريقة استخدام زيت الروزماري لتقوية ونمو الشعر.
نصايح عند استخدام زيت الروزماري على الشعر:
اول حاجة قبل ما تستخدمي الزيت على الشعر خدي بالك من شوية حاجات.
– ماتحطيش كمية كبيرة من الزيت على فروة الراس لانه ممكن يهيج الجلد.
– ماتحطيش زيت الروزماري مباشرة على الشعر من غير ما تخففيه بزيت ناقل زي (زيت جوز الهند, زيت اللوز, زيت الجوجوبا) ، ولو لمس عينيكي اشطفيه مباشرة.
– لو حصل تهيج في فروة الراس واستمر معاكي ، استشيري دكتور.
– لو حامل او بترضعي استشيري دكتور قبل ما تستخدمي الزيت.
– لو بتعاني من حساسية من مواد معينة ، اعملي اختبار حساسية الاول قبل ما تستخدمي الزيت.
طرق استخدام زيت الروزماري لتقوية ونمو الشعر:
– كمرطب للشعر:
زيت الروزماري يعتبر من افضل مرطبات الشعر ، ممكن تضيفي منه كام نقطة لبلسم الشعر ، ممكن كمان تضيفيه لمستحضرات وكريمات الشعر.
– استخدامه كزيت للشعر:
زي اي زيت اساسي تاني ، زيت الروزماري لازم يتخلط بزيت ناقل قبل استخدامه على الشعر ، ممكن تخلطي معاه زيت جوز الهند او زيت الجوجوبا ، وتستخدميه على الشعر بعد الغسيل.
– استخدامه مع الشامبو:
ممكن تخلطي حوالي 5 نقط من زيت الروزماري لكمية الشامبو اللي هتغسلي بيها شعرك.
فوايد زيت الروزماري للشعر:
– بيعزز نمو الشعر:
لما تستخدمي زيت الروزماي مع الزيوت الحاملة التانية لتدليك الشعر ، هيساعد على تحسين الدورة الدموية وهيعزز نمو الشعر.
– بيغذي فروة الراس:
هل تعرفي ان زيت الروزماري ليه قيمة غذائية عالية؟ معروف عنه انه بيغذي بصيلات الشعر ، وده بيضيف لمعان وصحة اكتر للشعر.
– بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات:
الالتهاب ممكن يأثر على شعرك بشكل سلبي ، لما بتتراكم المواد المسببة للحساسية والملوثات في فروة الراس بتعطل نمو الشعر ، وهنا يجي فايدة استخدام زيت الروزماري لانه يعتبر مضاد للفطريات بشكل طبيعي وبيهدي الالتهاب ، وكمان بيساعد على تقوية بصيلات الشعر.
– التخلص من تقصف اطراف الشعر:
زيت الروزماري يعتبر مفيد بشكل خاص لو بتعاني من اطراف الشعر المقصفة ، لانه بيساعد على علاجها وبيخلصك من كل الاطراف المتقصفة غير الصحية بمرور الوقت.
– بيرطب الشعر:
يعتبر زيت الروزماري من افضل مرطبات الشعر الطبيعية ، وبيدي لمعان الشعر ، وبيخليه سهل التصفيف.
وصفات زيت الروزماري لتغذية الشعر:
1- وصفة زيت الروزماري وزيت النعناع:
الوصفة دي بتساعد على تغذية وتنعيم الشعر ، بالاضافة انها بتنضف فروة الراس وبتخلصك من الزيوت الزيادة.
– خدي 2 معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
– 3 نقط من زيت النعناع.
– ضيفي لهم حوالي 3 نقط من زيت الروزماري.
– امزجي الزيوت مع بعض كويس.
– وزعي الخليط على الشعر ، وسيبيه طول الليل او لمدة ساعة وبعدها اغسليه.
– استخدميه مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
2- زيت الروزماري وزيت الزيتون:
زيت الزيتون غني بمضادات الاكسدة المعروف انها بتساعد على منع الجذور الحرة اللي بتتلف الشعر ، بالاضافة لزيت الروزماري ، اللي بيساعد على زيادة الدورة الدموية في فروة الراس ، وده هيأدي لنمو شعر اكتر كثافة.
– خدي 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.
– ضيفي له 5 – 6 نقط من زيت الروزماري.
– امزجيهم مع بعض كويس ، ووزعي الخليط على فروة الراس والشعر كله.
– سيبيه لمدة ساعة او طول الليل واغسليه الصبح.
– استخدميه مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
3- زيت الروزماري والصبار:
الصبار يعتبر مقشر رائع بيخلص فروة الراس من الخلايا الميتة وبيمتص الدهون الزيادة ، ومع زيت الروماري يعتبر مرطب رائع للشعر.
– خدي حوالي 3 معالق كبيرة من الصبار.
– ضيفي لهم حوالي 10 نقط من زيت الروزماري.
– امزجي الاتنين مع بعض كويس.
– وزعي الخليط على الشعر ، وسيبيه طول الليل او لمدة ساعة واغسليه.
– استخدميه مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
4- زيت الروزماري وزيت الخروع:
زيت الخروع غني بحمض الريسينوليك والمكون ده مفيد في زيادة الدورة الدموية ، وبالتالي تحفيز نمو الشعر ، وزيت الخروع مع زيت الروزماري بيعملوا مزيج قوي وفعال في علاج قشرة الراس والالتهابات ، وبيخلي الشعر اكتر نعومة واقوى.
ولكن مع ذلك زيت الروزماري وزيت الخروع لما هيتم مزجهم مع بعض هيكونوا قوام كثيف ، ممكن تخففيهم بزيت تاني ، ممكن تستخدمي زيت جوز الهند.
– خدي حوالي 1 معلقة كبيرة من زيت الخروع.
– ضيفي له حوالي 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
– ضيفي لهم حوالي 10 نقط من زيت الروزماري.
– امزجي الزيوت مع بعض كويس.
– وزعي الخليط على الشعر ، وسيبيه طول الليل او لمدة ساعة بس على راحتك وحسب وقتك.
– استخدميه مرتين في الاسبوع لافضل النتايج.
زيت النعناع لعلاج الحكة, فروة الشعر المتقشرة وتساقط الشعر وزيادة نمو الشعر
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