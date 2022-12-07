امزجي 3 منتجات للحصول على حل فوري لانتفاخ العيون

انتفاخ العيون ليه اسباب كتير منها قلة النوم, التعب, الاجهاد, الجفاف, الشيخوخة ، ويمكن تندهشوا من سبب ان معظمنا بيقوم من النوم عيونه منتفخة هي ان العين مش بترمش اثناء النوم ، لان الرمش للجفون زي المشي للرجلين ، عشان كده بتلاحظي ان التورم والانتفاخ بيقل خلال ساعة بعد الصحيان من النوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على حيلة باستخدام 3 منتجات للتخلص من انتفاخ العيون.
منتجات للتخلص من انتفاخ العيون:
المنتج اللي دايما بنلجأ له للتخلص من الانتفاخ والهالات السودا تحت العين هو الكونسيلر ، لانه بيساعد على اخفاء الانتفاخات والهالات واي عيوب في منطقة تحت العين ، ولكن مع ذلك ، ممكن يكون الكونسيلر لوحده مش كفاية للمهمة دي ، ولكن تأثيره هيبقى اقوى لو عملتي حيلة بسيطة ومزجتيه مع منتجين تانيين وهما كريم العين والهايلايتر ، المزيج ده يعتبر حل فوريو فعال لاخفاء الانتفاخات وكمان تفتيح منطقة تحت العين.
طريقة استخدام حيلة التخلص من انتفاخ العيون:
زي ما قولنا الحيلة دي بنستخدم فيها 3 منتجات هما الكونسيلر, كريم العين, الهايلايتر ، كل اللي هتعمليه هتاخدي كام نقطة من كل منتج على ضهر ايدك وتخلطيهم مع بعض ، وزعي المزيج تحت العيون باستخدام صوابعك ، ومن بره جنب الصدغين ، وفوق عضمة الحاجب ، المزيج ده مش بس هيأدي لاخفاء انتفاخ العيون ، ولكن كمان هيفتح منطقة تحت العين وينورها.
تقدري تستخدمي للحيلة دي اي نوع كونسيلر, كريم عين, وهايلايتر انتي بتستخدميه.
سيروم القهوة للعين لعلاج الهالات السودا والانتفاخات
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