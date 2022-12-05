طريقة كيكة الرواني الاقتصادية أو كيكة السميد بقوامها المضبوط هشه وخفيفه وطري

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من احلى انواع الكيك التي يبحث عنها الكثيرين هي طريقة كيكة الرواني الاقتصادية وهذا لأن الكيك العادي أصبح غير محبب ابدا عند الأطفال والشباب لذلك أصبحت الأمهات تبحث دائما عن طرق جديدة لعمل الكيك وظهرت حديثا كيكة الرواني أو يطلق عليها اسم أخر وهو كيكة السميد نظرا لأنها تحضر بدقيق السميد كما أنها أسهل من البسبوسة خطوات تحضيرها بسيطة يمكن للكبير والصغير عملها بكل سهولة، وتتميز بقوامها الطري والهش كما أنها خفيفة جداً على المعدة. طريقة كيكة الرواني سنبدأ في البداية بمكونات كيكة الرواني وهي: كوب دقيق بسبوسة.

نصف كوب من السكر.

كوب دقيق فاخر.

2 حبه من البيض.

¾ كوب زيت نباتي.

باكيت من الفانيليا.

كوب من الزبادي.

باكيت من البيكنج بودر.

ملعقة خل.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

¼ كوب جوز الهند ناعم (إختياري). الشربات كوب ونصف من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من السكر. طريقة عمل القراقيش السادة المقرمشة والهشة مثل الأفران خطوات تحضير كيكة الرواني في البداية نقوم بوضع السكر والزيت في وعاء عميق ونقوم بضربهم جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجا يضرب لمدة دقيقتين على الأقل.

بعد ذلك يضاف البيض والفانيليا وملعقة خل على خليط الزبت ونستمر في الضرب لكى يتمزجا المكونات مع بعضهم ويتغير لون البيض.

يضاف الزبادي على الخليط ونستمر في ضرب خليط كيكة الرواني.

ثم نقوم بوضع دقيق السميد وجوز الهند ونقلبه مع الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والملح بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط.

إذا كان القوام ثقيل قومي بإضافة القليل من الحليب أو بالماء.

نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ورشة من الدقيق بداخلها لكى لا تلتصق كيكة الرواني به.

نسكب خليط الكيك في القالب وندخلها في الفرن على درجه حراره 180 درجة لمدة 40 دقيقة.

بعد ذلك نقوم باختبار الكيك بوضع خله خشبية في منتصف القالب إذا خرجت بدون بقايا إذا تم تسويتها الكيك إذا كان هناك بقايا في الخله نطفئ النار ونتركها حتى تهدأ قليلاً.

ثم نخرجها من الفرن ونوزع عليها الشربات ونتركها حتى تبرد ثم تقطع وتزين يجوز الهند و تقدم للطعام بالصحة والهنا. طريقة تحضير شربات كيكة الرواني نأتي بإناء ونقوم بوضع كوب من السكر الأبيض ونضيف عليهم كوب ونصف من الماء.

بعد ذلك نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة حتى يغلي الشربات.

عندما يغلي يضاف عصير الليمون ونتركه على نار متوسطة لمدة 5 دقائق يغلى.

ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه حتى يبرد. صوص الكراميل لتزيين كيكة الرواني سنقدم لكم طريقة عمل صوص الكراميل لتزيين الكيك، المكونات هي: كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الحليب.

رشه من الملح.

نصف كوب من الماء. طريقة تحضير صوص الكراميل نضع في إناء السكر والماء ونضعهم على نار متوسطة حتى يغلي ونتركه حتى يتغير لون ويصبح لونه بني.

بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونضيف الزبدة ونقلبها مع السكر، ثم نضيف الحليب ورشة الملح.

ثم نضع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات ويثقل قوام صوص الكراميل.

نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. عمر شويل - جدة طريقة كيكة الرواني الاقتصادية أو كيكة السميد بقوامها المضبوط هشه وخفيفه وطري - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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