نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكثيف الشعر طبيعيا ووداعاً للتساقط كنز طبيعي لإنبات شعر مقدمة الرأس والفراغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل من يعاني من الشعر الخفيف نقدم لكم طريقة تكثيف الشعر طبيعيا بعيدًا عن استخدام المنتجات والكريمات العلاجية المكلفة التي قد تسبب نتائج عكسية على المدى البعيد، مع المداومة على تطبيق هذه الوصفات لضمان الحصول على النتيجة المرجوة، لستِ بحاجة إلى إنفاق الأموال الطائلة لتكثيف الشعر بعد اليوم، ولحسن الحظ هناك العديد من الوصفات الطبيعية المجربة.

تكثيف الشعر طبيعيا

يمكنكم الحصول على شعر كثيف قوي لامع والحد من مشكلة تساقط الشعر، بمكونات طبيعية غير مكلفة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

وصفة البيض وزيت الزيتون لتكثيف الشعر

إحدى الوصفات التي أشاد بفعاليتها الكثيرون نظرًا لاحتوائها على البيض وزيت الزيتون اللذان يعملان على تكثيف الشعر ومنحه المظهر القوي الجذاب، وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

صفار بيضتين.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

القليل من الماء.

الطريقة

نضع المكونات السابقة في وعاء عميق ونخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

نبدأ في توزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف، مع مراعاة وضع الخليط على الشعر الجاف لضمان الوصول إلى النتيجة المرجوة.

نترك الخليط لمدة 15 دقيقة، ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب جيدًا لضمان التخلص من بقايا الخليط.

ينصح تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين النتيجة عقب الأسبوع الأول من الاستخدام.

وصفة زيت الزيتون والعسل لتكثيف الشعر

يعمل هذا الثنائي الجبار على تقوية بصيلات الشعر والحفاظ عليه وتكثيفه، لغناه بالمغذيات والأحماض الهامة، يمكن تطبيق هذه الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل.

الطريقة

نخلط مقدار كل من زيت الزيتون والعسل جيدًا.

نطبق الخليط على الشعر، مع مراعاة تدليك فروة الرأس جيدًا لتنشيط الدورة الدموية.

يترك لمدة 45 دقيقة، ثم نغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

وبهذا يكون قد تم التعرف على تكثيف الشعر طبيعيا باستخدام مكونات اقتصادية غير مكلفة تعطي نتائج باهرة، وتمنح الشعر حيوية وقوى ولمعان يجذب الانتباه، سواء بتطبيق وصفة البيض وزيت الزيتون أو بتطبيق وصفة زيت الزيتون والعسل.