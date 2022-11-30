طرق للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة هتخليكي ماتحتاجيش للمكياج

مافيش بنت مش نفسها بشرتها تكون حلوة وصحية وشكلها نضر على طول ، وماتحتاجش للمكياج في يومها عشان تداري اي عيوب في بشرتها ، وتخرج بكل ثقة من غيره ، ده عشان يحصل انتي محتاجة تهتمي بالعناية ببشرتك بشوية حاجات بسيطة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة.

طرق للحصول على بشرة نضرة:

1- اتأكدي من رطوبة بشرتك:

البشرة لما بيكون فيها حاجز ترطيب صحي ، ده بيديها اضاءة طبيعية ونضارة وبيبقى شكلها مش باهت ، لو انتي بشرتك جافة او حمرا او متقشرة ده معناه ان حاجز الرطوبة في بشرتك تالف ، وده لما بيحصل البشرة بيحصلها شقوق صغيرة غير مرئية بتسمح للرطوبة تهرب من البشرة وده بيكون نتيجته بهتان البشرة.

ولكن لحسن الحظ ان العناية الصحيحة بالبشرة تقدر تستعيد حاجز الرطوبة التالف وتجدد بشرتك ، اول حاجة لو بتستخدمي اي منتج من منتجات الريتنويدات او اي منتج بيحتوي على مكونات مقشرة وقفي استخدامه لحد ما بشرتك تهدا من اي جفاف او تهيج ، دخلي في روتينك النهاري اليومي مرطب بيحتوي على حمض الهيالورونيك للحصول على اقصى ترطيب ، بالليل استخدمي كريم يكون بيحتوي على السيراميد ، وهو مكون اساسي في حاجز الرطوبة هيساعد على تجديدها داخل بشرتك.

2- استخدمي سيروم فيتامين سي:

تقريبا كل دكاترة الجلدية بينصحوا باستخدام سيروم فيتامين سي بشكل يومي ، وده لانه واحد من مضادات الاكسدة القوية ، وهو واحد من افضل المكونات لتعزيز الاشراق وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الغامقة ، دوري على سيروم فيتامين سي يكون بيحتوي على حمض الاسكوربيك, او رباعي هكسيل ديسيل اسكوربات.

وللحصول على اضاءة طبيعية للوش ، بننصح انك ممكن تمزجي الفيتامين سي مع سيروم مرطب او كريم مرطب مضيء.

3- اضافة اضاءة للوش:

المستحضرات اليومية للعناية بالبشرة ممكن تستخدميها كهايلايتر ، وكمان ممكن تلاقيها بتديكي نتيجة افضل من مستحضرات التجميل ، ممكن تستخدمي مرطب شفايف, او زيت للوجه للمهمة دي ، هتعمل تسليط ضوء طبيعي بدل اللمعان ، حطي على النقط العالية من عضم الخدين.

حطي في اعتبارك كمان استخدام برايمر المكياج لوحده حتى لو مش هتحطي مكياج ، لانه بيملى المسام وبيخليها تبان اكتر نعومة ، ومعظمها بيحتوي على مكونات مغذية للعناية بالبشرة مع جزيئات مشرقة عشان تديكي اضاءة طبيعية.

4- بردي مستحضرات العناية:

لو بشرتك بتميل للاحمرار والبقع او عندك هالات سودا تحت العين ، حطي معلقتين معدن في التلاجة كحل سريع للبشرة ، لما تسقع حطي ضهر المعلقة تحت العين وابدأي اعملي مساج خفيف وحركي المعلقة رايح جاي تحت العين لمدة دقايق ، المعدن البارد بيساعد على تضييق الاوعية الدموية تحت العين وده هيقلل الاحمرار وظهور الهالات السودا ، بالاضافة انه بيقلل الانتفاخ.

كمان خبراء العناية بالبشرة ، بينصحواانك تحتفظي بمستحضرات العناية بتاعتك كلها في التلاجة لنفس السبب ، الغسول, التونر, والمرطب ، لان المنتجات دي لما تكون درجة حرارتها باردة هتساعد على تضييق الشعيرات الدموية لتهدئة احمرار وتهيج البشرة.

5- تقشير البشرة:

حافظي على بشرتك ناعمة ونقية عن طريق التقشير ، اللي هيخلصك من خلايا الجلد الميت وهضمن لك بشرتك ناعمة ، كرريه من مرة لمرتين في الاسبوع.

6- تناول البيتا كاروتين:

اظهرت دراسات كتير مختلفة ان النظام الغذائي بالبيتا كاروتين ، ممكن انه يعيد توهج البشرة اللي اتعرضت للشمس من الداخل ، وافضل المصادر الطبيعية للبيتا كاروتين هي البطاطا, المشمش, المانجا, والجزر بشكل خاص ، عشان كده اتأكدي ان تدخلي في نظامك الغذائي الفاكهة والخضروات اللي لونها برتقاني.

7- اقطعي السموم:

اعملي تغييرات صغيرة وايجابية على نظامك الغذائي واسلوب حياتك ، كل تغيير بسيط هيساعد على صحة ونضارة البشرة ، ابدأي بالتخلص التدريجي من الكافيين والاطعمة عالية السكر ، ممكن يكون صعب في البداية ولكن النتيجة في النهاية تستحق ، ابدأي يومك كل يوم بماية سخنة مع ليمون ، المشروب ده هيحفز عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، واشربي ماية كتير طول اليوم ، الاتنين هيساعدوا في التخلص من سموم البشرة.

8- التمارين:

ممارسة الرياضة مفيدة للبشرة زي الجسم وده لانها بتزود الدورة الدموية ، وده معناه وصول اكسجين ومواد غذائية اكتر لخلايا الجلد ، والتخلص من السموم بشكل اكبر.

9- عصير الديتوكس:

عصير الديتوكس ليه تأثير كبير على الجلد عن طريق ازالة السموم من الجسم ، اضافة العصاير الخضرا لنظام غذائي صحي مفيد لبشرتك لان الجسم هيمتص بسهولة العناصر الغذائية من غير ما يحتاج لهضم الالياف.

جربي عمل عصير من 2 ثمرة تفاح, 3 اوراق كالي او ممكن تستبدليه لاي خضار ورقي تفضليه, 1 حبة خيار, 1 حبة ليمون, جنزبيل ونعناع طازة ، اضربيهم مع بعض في الخلاط واشربيه.

10- مكمل جلدي:

استخدمي مكمل او فيتامين للبشرة لانه بيشتغل بعمق جوه طبقة الجلد اللي مش بتوصلها الكريمات التقليدية ، هيساعد على زيادة مستويات الكولاجين المزيل للتجاعيد ، وهيساعد في تحسين توازن الرطوبة والحفاظ على اشراقة البشرة ، ممكن تستخدموا مكمل Imedeen Derma One.

11- اعملي مساج للبشرة:

تخصيص وقت بسيط يوميا لعمل تدليك للبشرة هيزود من الدورة الدموية وهيساعد على تصريف السوائل الزيادة ، وده هيخلي بشرتك تبان مشدودة اكتر ولونها وردي طبيعي ، قبل ما تبداي المساج ادهني البشرة بسيروم او زيت للوجه ، عشان المساج يبقى اسهل ممكن تستخدمي اداه مساج للوجه او ايديكي ، واعملي دايما التدليك لفوق مش لتحت عشان تعملي رفع للوش ، واعملي ضغط متوسط على البشرة اثناء التدليك عشان تحركي الدم.

– اول حاجة باستخدام الصوباعين السبابة من الجنب ، اضغطي من اول جوانب الانف وحركيهم بطول عضمة الخدين لحد ما توصلي للصدغين، كرري من 5 – 10 مرات.

– ثبتي الصوباعين السبابة والوسطى مع بعض ، واضغطي وحركي لفوق على طول كل خد ، مرة كمان ناحية الصدغين ، كرري من 5 – 10 مرات.

– باستخدام نفس الصوباع دلكي على طول خط الفك ، بداية من دقنك لحد تحت الاذنين ، كرري من 5 – 10 مرات.

– انهي التدليك باستخدام نفس الصوابع لتدليك الجبهة من الحاجبين لحد خط الشعر ، كرري من 5 – 10 مرات.

روتين تدليك الوجه لبشرة نضرة وصحية