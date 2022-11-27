طريقة عمل شوربة مينستروني الايطالية

وصفة شوربة مينستروني الايطالية سريعة وصحية ، ومن الوصفات اللذيذة جدا ، وغنية بالنكهة ومغذية لان داخل فيها مجموعة مكونات كتير ، تعالوا نشوف الطريقة بالخطوات.
وصفة شوربة مينستروني الايطالية:
المقادير:
1- 114 جرام بيكون بقري متقطع مكعبات.
– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– ½ معلقة صغيرة شطة.
– 1 بصلة كبيرة متقطعة مكعبات.
– 2 سيقان كرفس متقطع مكعبات.
– 3 حبات جزر كبيرة ، متقطعة مكعبات.
– 1 ½ كوباية فاصوليا خضرا متقطعة قطع صغيرة.
– 6 فصوص ثوم مفرومين.
– 2 معلقة صغيرة توابل ايطالية.
– 5 معالق كبيرة صلصة طماطم.
– 800 جرام طماطم متقطعة.
– 800 جرام طماطم مهروسة.
– 4 كوبايات شوربة فراخ.
– 4 كوبايات شوربة لحمة بقري.
– 850 جرام فاصوليا بيضا او حمرا مسلوقة (وممكن تستخدمي النوعين مع بعض).
– 1 ½ كوباية مكرونة صغيرة.
– 2 كوباية سبانخ طازة.
– ¼ كوباية ريحان طازة مفروم.
– ¼ كوباية عصير ليمون (حوالي 1 ليمونة).
– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.
– ½ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.
طريقة التحضير:
1- في حلة كبيرة على نار متوسطة ، ضيفي معلقة كبيرة زيت وضيفي لها البيكون البقري حمريه لمدة 6 دقايق لحد ما يبقى مقرمش ، طلعي البيكون في طبق وسيبيه على جنب ، ضيفي باقي كمية زيت الزيتون والبصل وقلبيه لحد ما يطرى ولونه يبقى شفاف حوالي 5 دقايق ، ضيفي الكرفس, الجزر, الفاصوليا الخضرا ، وقلبيهم لحد ما يطروا حوالي 8 دقايق ، ضيفي الثوم لحد ما ريحته تطلع حوالي 30 ثانية ، ضيفي صلصة الطماطم والتوابل الايطالية.
2- ضيفي الطماطم المتقطعة والمهروسة, شوربة الفراخ, شوربة اللحمة ، قلبي كل المكونات مع بعض كويس وسيبيهل لحد ما تغلي وقللي الحرارة لمتوسطة منخفضة وسيبيها تغلي لمدة 15 دقيقة, ضيفي الفاصوليا المسلوقة, المكرونة ، قلبيهم مع بعض وسيبيها لحد ما المكرونة والخضار يستوي ، لمدة 10 دقايق تقريبا ، ضيفي السبانخ وقلبي لحد ما تدبل ، لمدة 1 دقيقة تقريبا ، ارفعيها من على النار وضيفي الريحان, عصير الليمون, وتبليها بالملح والفلفل حسب الذوق.
3- اغرفي من الشوربة في طبق التقديم ورشي على الوش البيكون المحمر والجبنة البارميزان المبشورة، وتتقدم سخنة.
طريقة عمل وصفة يخنة اللحمة مع الخضار
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