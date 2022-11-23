طرق لعمل البادي سبلاش لتعطير وترطيب الجسم

البادي سبلاش من منتجات العناية بالجسم اللي في بنات كتير بيحبوا يستخدموها ، وهو منتج مش بس لتعطير الجسم لكن كمان بيساعد على الترطيب ، يعني معطر ومرطب في نفس الوقت ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق لعمل البادي سبلاش بمكونات طبيعية وبسيطة.
طرق لعمل البادي سبلاش:
الطريقة 1:
– اول حاجة اختاري ازازة سبراي تكون زجاج بدل البلاستيك ، لان الزيوت العطرية ممكن تتحلل من البلاستيك مع مرور الوقت ، والافضل الازازة تكون زرقا او بني لحماية الزيوت من اشعة الشمس.
– باستخدام قمع املي الازازة بالماية وتكون ماية مقطرة او مفلترة ، ماتستخدميش ماية الحنفية العادية لانها بتحتوي على معادن ممكن تأثر على باقي المكونات ، وسيبي مساحة صغيرة للزيت العطري.
– ضيفي من 40 – 45 نقطة زيت عطري لكل 60 ملل ماية ، اختاري الزيت العطري المفضل عندك ، ممكن تستخدمي نوع واحد او تعملي اي تركيبة من اختيارك من روايح مختلفة ، مثلا ، ممكن تخلطي زيت اللافندر مع الجريب فروت هيديكي ريحة لطيفة ومنعشة.
– اقفلي الازازة ورجيها عشان تمزجي المكونات كويس مع بعض ، دلوقتي البادي سبلاش جاهز للاستخدام ، وحطي في اعتبارك ان مع الوقت الزيت والماية بينفصلوا عن بعض ، عشان كده لازم ترجي الازازة قبل كل استخدام.
الطريقة 2:
الطريقة دي بادي سبلاش مع اضافة لمعة للجسم.
– هاتي ازازة بحجم من 150 – 180 ملل ، وتكون زجاج زي ما قولنا ، ولو معندكيش واحدة زجاج ممكن تستخدمي ازازة بلاستيك جودتها كويسة.
– باستخدام القمع ضيفي 3 معالق صغيرة من زيت الارجان ، لو مش متوفر ممكن تستخدمي بداله زيت الجوجوبا ، وممكن كمان تستخدمي الجليسرين النباتي كبديل.
– ضيفي 2 معلقة صغيرة من اي ايشادو لامع عندك ، تقدري تستخدمي الابيض, البرونزي, الدهبي ، او اي لون تفضليه ، واتجنبي استخدام الجليتر لانه ممكن يسد البخاخ بتاع الازازة.
– صبي 60 مل من الماية المقطرة او المفلترة.
– ضيفي من 20 – 25 نقطة من اي زيت عطري تفضليه.
– اقفلي الازازة ورجيها كويس لمزج كل المكونات ، وكده البادي سبلاش جاهز ، رجيه قبل كل استخدام.
الطريقة 3:
– هاتي ازازة زجاج بحجم 60 – 90 ملل.
– باستخدام قمع صبي 2 معلقة كبيرة (30 مل) ماية مقطرة او مفلترة.
– وممكن تضيفي 3 معالق كبيرة (45 مل) ماية ورد بدل الماية العادية ، ماية الورد ريحته منعشة واخف من الزيوت العطرية ، وبيساعد على توحيد لون البشرة.
– ممكن تضيفي 1 معلقة كبيرة كحول ، هيبقى مادة حافظة للبادي سبلاش وهيخليه يدوم معاكي فترة اطول ، وهيساعد كمان على ربط المكونات مع بعض ، وهيمنع الزيوت العطرية من الانفصال عن الماية.
– ضيفي 1 معلقة كبيرة من الجلسرين النباتي ، كمان الجلسرين هيربط بين مكونات البادي سبلاش ، وهيديه كثافة ، وكمان هيخلي الروايح تدوم فترة اطول ، بالاضافة ان الجلسرين بيحتوي على خصائص ترطيب وتوحيد للون البشرة.
– ضيفي 15 – 20 نقطة من اي نوع زيت عطري تفضليه ، ممكن تستخدمي ريحة واحدة ، او تعملي مزيج من الروايح ، باستخدام زيت الجريب فروت, الليمون, البرتقان.
– لو في الوصفة دي استخدمتي ماية الورد بدل الماية العادية ، مش هتحتاجي لاضافة الزيوت العطرية ، ضيفي الزيت العطري لو هتستخدمي ماية عادية.
– اقفلي الازازة ورجيها ، وكده البادي سبلاش جاهز للاستخدام ، رجيه قبل كل استخدام.
الطريقة 4:
– هاتي ازازة غامقة املي ال 1/3 بتاعها بالكحول.
– والتلت التاني من الازازة ضيفي 2 معلقة كبيرة من زيت اللافندر او زيت الورد او اي نوع زيت عطري تفضليه ، و 1 معلقة كبيرة جلسرين.
– والتلت الاخير من الازازة املية بالماية المفلترة او المقطرة.
– رجي الازازة لمزج المكونات ، واحفظيها في التلاجة لمدة اسبوع قبل الاستخدام.
الطريقة 5:
– هاتي ازازة سبراي زجاج غامقة.
– صبي فيها 10 ملل من اي نوع زيت عطري تفضليه ، 3 ملل من زيت بيبي جونسون ، 3 ملل من زيت الجلسرين ، 1 كوباية ماية ورد.
– اقفلي الازازة ورجيها لمزج المكونات مع بعض ، وكده البادي سبلاش جاهز للاستخدام.
الطريقة 6:
– في حلة على النار ضيفي 2 كوباية ماية وسيبيها تغلي، وبعدين ارفعي الماية من على النار.
– هاتي كمية من بتلات الورد الطبيعي اغسليه كويس وحطيه في الماية المغلية ، واستخدمي معلقة عشان تنزلي الورد لتحت والزيوت العطرية تخرج منه ، غطي الماية وسيبيها لحد ماتبرد.
– صفي البتلات من الماية واعصريها كويس عشان تستخرجي كل الماية منها.
– صبي ماية الورد في ازازة سبراي ، وضيفي لها كمية بسيطة من الكحول.
– ضيفي نقطتين من لون الطعام الاحمر عشان تدي البادي سبلاش لون احمر ولما ترشيه يدي جسمك لون وردي طبيعي.
– اقفلي الازازة ورجيها لمزج المكونات ، وكده يبقى البادي سبلاش جاهز للاستخدام.
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