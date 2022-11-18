تكنيك “I’m Cold Makeup” احدث تريند مكياج على التيك توك للشتا

لو انتي دايما من متابعين تريندات المكياج على التيك توك ، في الغالب هيكون عدى عليكي تريند المكياج “I’m Cold Makeup” تكنيك المكياج ده من اكتر التريندات اللي انتشرت الفترة اللي فاتت كموضة للشتا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تعمليه بالخطوات والفيديو.

تكنيك I’m Cold Makeup:

– اول حاجة في التكنيك ده هو استخدام قاعدة مكياج مات باستخدام كريم اساس, كونسيلر, وبودرة ، عشان تعملي قاعدة مات ناعمة تقدري تكملي عليها باقي خطوات المكياج بسهولة وسلاسة.

– تاني خطوة ، باستخدام الفرشة حطي بلاشر برتقاني وبينك على الخدين, الانف, قوس كيوبيد ، ومزجي اللونين مع بعض كويس وخلي ايدك خفيفة في الدمج للحصول على اللوك المثالي ، بعدها ضيفي بودرة التثبيت وامزجيها.

– اما مكياج العيون ، حاولي تحافظي على البساطة بقدر الامكان عشان تعملي لوك ناعم ومحايد ، ممكن تستخدمي ايشادو ناعم بلون دافي (او تحطي نفس البلاشر اللي استخدمتيه كايشادو للعيون) ، وكده اللوك يبقى خلص لحد هنا ، بالنسبة للماسكارا والرموش حسب اختيارك لو عايزة تستخدميهم او لا.

– بالنسبة للحواجب استخدمي قلم حواجب وادمجي اللون بالفرشة ، ومش شرط تعتمدي على رسمة حواجب قوية ، لان الاساس في اللوك ده هو البلاشر.

– استخدمي هايلايتر على الزاوية الداخلية للعين ، وكمية بسيطة على طرف الانف.

– اخر حاجة استخدمي تينت باللون المفضل ليكي الاحمر او البرتقاني, ليب جلوس, ليب بالم, او روج ، او اي منتج تفضليه عشان تكملي اللوك مع البلاشر.

الطريقة بالفيديو:

@gjuanita “i’m cold” makeup look ☁️ so cute #coldmakeup #wintermakeuplook ♬ original sound – ci

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