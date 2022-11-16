4 حاجات ممكن تعمليها لمنع الشعر الابيض وعكسه

على الرغم من ان صبغ الشعر هو اسرع طريقة لتغطية الشعر الابيض ، الا انه مش الاختيار الافضل لصحة شعرك ، ولحسن الحظ في بعض التغييرات في اسلوب الحياة اللي تقدري تعمليها للحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك ، من اول اكل كمية كافية من العناصر الغذائية لحد العناية بصحتك العاطفية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 4 حاجات لمنع الشعر الابيض.
حاجات لمنع الشعر الابيض:
1- دخلي كالسيوم اكتر في نظامك الغذائي:
الحصول على كمية كافية من الكالسيوم مش بس مهم لعظامك وعضلاتك ، ولكن كمان بيحافظ على صبغة شعرك لفترة اطول ، والدراسات اظهرت ان تناول 200 مجم من الكالسيوم يوميا ، ممكن في بعض الحالات انه يعكس الشعر الابيض ويرجعه للونه الطبيعي.
2- اتحكمي في التوتر:
التعرض لضغط مستمر ممكن يأثر على صحتك بطرق كتير ، بالاضافة انه بيخلي قلبك ينبض بشكل اسرع وبيعطل نومك ، وممكن يسبب كمان تصبغ شعرك ، والاجهاد المزمن ممكن يأدي للالتهاب ، واللي بدوره ممكن يأدي لتلف الخلايا ويسبب شيب الشعر المبكر.
3- احصلي على كمية كافية من البروتين:
اتباع نظام غذائي متوازن امر ضروري جدا للحصول على بشرة وشعر واظافر صحية وجميلة ، وتضمين الاطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي مفيد بشكل خاص لو بتحاولي محاربة الشعر الابيض ، اكل كمية كافية من الاطعمة الغنية بالبروتين زي البيض, فول الصويا, منتجات الالبان هتساعدك على منع شيب الشعر المبكر.
4- مراقبة مستويات الحديد في الجسم:
لو شعرك اتحول للون الابيض قبل الاوان ، في الحالة دي ممكن جدا يكون عندك مستويات منخفضة من الحديد ، الحديد معدن اساسي بيساعد خلايا الدم على حمل الاكسجين في جميع انحاء الجسم ، ولو انتي نباتية ومش بتاكلي لحوم ، اتأكدي من اكل الاطعمة الغنية بفيتامين سي لانها بتساعد جسمك على امتصاص الحديد.
4 وصفات طبيعية لتغطية الشعر الابيض
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