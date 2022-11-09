طريقة عمل وصفة يخنة اللحمة مع الخضار

يخنة اللحمة من الاطباق اللذيذة جدا واللي يعتبر وجبة متكاملة لان الطبق فيه لحمة وخضار مع صوص كثيف وغني ، ممكن يتاكل مع ارز او خبز ، تعالوا نشوف مع بعض في السطور الجاية الطريقة بالخطوات.

وصفة يخنة اللحمة:

المكونات:

– 1 كيلو لحمة بقري, يفضل تكون من لحمة الكتف, متقطعة مكعبات متوسطة بحجم 1 ¼ بوصة تقريبا.

– ملح وفلفل اسود.

– 3 ½ معلقة كبيرة زيت زيتون, متقسمين.

– 2 كوباية بصل متقطع (1 بصلة كبيرة).

– 1 ½ معلقة كبيرة ثوم مفروم (حوالي 4 فصوص).

– ¼ كوباية دقيق.

– 1 ½ معلقة كبيرة صلصة طماطم.

– 4 ½ كوباية شوربة لحمة.

– 2 معلقة صغيرة وسترشير صوص.

– 1 معلقة كبيرة اوراق زعتر طازة.

– 2 معلقة صغيرة روزماري طازة.

– 2 ورق لوري (ورق الغار).

– ½ كيلو بطاطس.

– 400 جرام جزر (حوالي 4 حبة جزر).

– 1 معلقة كبيرة خل بلسميك.

– 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 300 درجة مئوية ، وانقلي رف الفرن للتلت السفلي.

2- في حلة كبيرة على نار متوسطة لعالية سخني 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

3- نشفي مكعبات اللحمة بمناديل المطبخ كويس ، تبيلهم بالملح والفلفل الاسود ، وحمريهم على دفعات وخلي بينهم مسافة ، عشان القطع كلها تاخد لون كويس من الجانبين.

4- حمري اللحمة لحد ما تتحول للون البني من تحت ، حوالي 3 – 4 دقايق ، وبعدها اقلبيها وحمريها من الجنب التاني لمدة دقيقتين تقريبا ، وانقليها لطبق على جنب.

5- ضيفي ½ معلقة كبيرة زيت زيتون كمان ، وكرري نفس العملية مع باقي كمية اللحمة ، وانقليها في الطبق على جنب.

6- خففي النار لمتوسطة ، ضيفي 1 معلقة كبيرة زيت زيتون ، وضيفي له البصل ، حمريه لمدة 5 دقايق او لحد ما لونه يبقى بني دهبي.

7- ضيفي الثوم وحمريه لمدة 30 ثانية.

8- ضيفي الدقيق وصلصة الطماطم ، وقلبي كل المكونات مع بعض لمدة 45 – 60 ثانية (قللي النار لو احتاجتي) ، واثناء التقليب ، صبي شوربة اللحمة وصلصة الوسترشير.

9- رجعي اللحمة اللي حمرناها في الحلة تاني مع باقي المكونات ، وضيفي الزعتر, الروزماري, الورق اللوري ، اغلي المزيج على نار هادية مع التقليب المتكرر كل شوية ، بعدها ارفعي الحلة من على النار.

10- غطي الحلة وانقليها للفرن ، وسيبيها حوالي 1 ½ ساعة.

11- بمجرد ما تتطبخ في الفرن ساعة ونص ، قطعي البطاطس مكعبات متوسطة بحجم بوصة واحدة ، والجزر شرايح متوسطة بحجم بوصة واحدة، ضيفي البطاطس والجزء للحلة وقلبيهم كويس ، ودخليها الفرن تاني.

12- سيبيها في الفرن لحد ما الخضار يستوي حوالي 60 – 70 دقيقة كمان.

13- خرجيها من الفرن وشيلي منها الورق اللوري ، وضيفي الخل البلسمي ، وتبليه بالملح والفلفل حسب الذوق.

14- قدميها مع التزيين بالبقدونس المفروم.

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