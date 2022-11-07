كتير من البنات بيعتمدوا على استخدام الماسكارا لتكثيف وتطويل الرموش وابراز العين بشكل حلو ، وفي حين ان معظم انواع الماسكارا العادية بتسيح بسرعة وبتبوظ مكياجك وشكل عيونك خصوصا في الايام الحر ، فالماسكارا المضادة للماية بتكون افضل اختيار لبنات كتير عشان يحافظوا على مكياج العيون اطول فترة ممكنة ، ولكن هنا بتبدأ المشكلة عند ازالتها ، لو مش بتعرفي تشيلي الماسكارا المضادة للماية بشكل صح ، ممكن تعرضي رموشك لمشاكل كتير ، بداية من فقدان الرموش وحتى تجفيف الرموش ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل الطرق لازالة الماسكارا المضادة للماية بشكل خاص من غير ما تضري رموشك.

افضل الطرق لازالة الماسكارا:

1- استخدام مزيلات مكياج العيون:

مزيلات مكياج العيون متصممة بطريقة معينة لازالة الماسكارا المضادة للماية بأمان وفعالية وهتخلصك من كل اثارها بسرعة.

طريقة الاستخدام:

كل اللي هتعمليه رشي من مزيل المكياج على وسادة قطنية ، وامسحي بيها جفونك بالراحة.

2- جربي شامبو الاطفال:

شامبو الاطفال آمن للاستخدام على منطقة العين لانه مش بيسبب حساسية ، ويعتبر طريقة سهلة لازالة الماسكارا من غير زيت او مزيل مكياج.

طريقة الاستخدام:

كل اللي هتعمليه استخدمي كمية من شامبو الاطفال بحجم حبة البسلة وحطيه على رموشك باستخدام قطنة مبلولة ، بمجرد ما تمسحي الماسكارا بالشامبو ، استخدمي قطعة قماش مبلولة لازالة اي فائض من الجفن ، ولكن بنحذرك من استخدام الشامبو العادي ، لان شامبو الاطفال متصمم بحيث انه مايسببش اي تهيج للمناطق الحساسة زي العيون ، لكن استخدام الشامبو العادي ممكن يسبب رد فعل ، بالاضافة كمان انه زي ما دايما بنقول قبل استخدام اي وصفة منزلية اعملي اختبار حساسية وجربي على جزء صغير الاول من البشرة.

3- الكريم المرطب:

الكريم المرطب بيكون لطيف جدا على البشرة ، وبالتالي يعتبر طريقة رائعة لازالة الماسكارا.

طريقة الاستخدام:

ابدأي الاول بتنضيف وشك ، جففيه بطريقة التربيت ، حطي الكريم على الرموش والجلد ، سيبيه كام دقيقة عشان يشتغل ويعمل مفعولة ، بعدها امسحيه بقطعة قماش دافية ، الماسكارا هتتشال في لحظة ، بالاضافة ان الطريقة دي هتديكي ترطيب.

4- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند من الطرق الفعالة لازالة الماسكارا المضادة للماية ، ومش بس كده كمان بيساعد على نمو الرموش يعني تعتبر طريقة لازالة المكياج وعلاجية في نفس الوقت.

طريقة الاستخدام:

حطي كمية بسيطة من زيت جوز الهند على وسادة قطنية وامسحي بيها جفونك ، بالطريقة العادية اللي بتزيلي بيها مكياجك ، بمجرد ازالته نضفي وشك بشكل صحيح للتأكد من عدم وجود بقايا من الزيت.

5- وصفة لعمل مزيل مكياج العيون:

ضيفي 2 معلقة كبيرة من زيت اللوز او زيت الجوجوبا مع 2 معلقة كبيرة من ماية الورد وكمية صغيرة من الماية العادية ، صبي الخليط في ازازة شفافة ، ورجي كل المكونات كويس عشان يمتزجوا مع بعض ، حطي من الخليط على قطعة قطن وامسحي بيها الماسكارا.

والوصفة دي ممكن تقعد معاكي لحد 3 شهور ، يعني تقدري تزودي الكمية.

6- زيت الزيتون:

واحد من اسهل الطرق لازالة الماسكارا المضادة للماية من غير مزيل مكياج ، وزيت الزيتون مش بس هيرطب رموشك بمجرد ازالة الماسكارا ، لكن كمان هيأدي لتكسير الخصائص اللي بتخلي الماسكارا مضادة للماية.

طريقة الاستخدام:

كل اللي هتعمليه حطي كمية بسيطة من زيت الزيتون على صوابعك وافركي رموشك بالراحة ، لحد ما تلاقي الماسكارا طلعت معاكي ، بمجرد ما تخلصي هاتي قطعة قطن وامسحي رموشك.

نصايح عند ازالة الماسكارا:

– ماتستخدميش غير قطعة قطن او وسادات قطنية لازالة الماسكارا لانها بتكون ناعمة على العيون وفي نفس الوقت هتزيل كل المكياج بشكل فعال ، كمان ممكن استخدام قطعة قماش مبللة لازالة الماسكارا.

– خليكي لطيفة في الازالة ، لان ازالة الماسكارا بقوة او التعامل بعنف ممكن يسبب مشاكل ، زي خدش الجفون, ازالة الرموش, وممكن تسبب كمان احساس بالحرقان.

– نضفي بشرتك بعد الازالة ، بعد ازالة الماسكارا باي طريقة ، ضروري تنضيف الوجه لان ده هيساعد على ازالة اي بواقي مكياج وهيزيل كل الشوائب.

– ماتستخدميش مزيل المكياج العادي على رموشك او حتى غسول الوجه ، لان المنتجات دي بتحتوي على مكونات قاسية ممكن تسبب تفاعلات حساسية زي الاحمرار والحكة.

– ابعدي عن المنتجات اللي بتحتوي على مهيجات زي الكحول والمعطرات ، لانها ممكن تهيج منطقة العين اللي بتكون حساسة ، عشان كده عند اختيار مزيل مكياج العيون ، اتأكدي انه خالي من اي مكونات مهيجة.

– ماتفركيش العين ، فرك العيون اثناء ازالة الماسكارا ممكن يضر رموشك ويأدي لتساقطها.

5 حلول سهلة لازالة المكياج لو مش متوفر عندك مزيل مكياج