كتير من البنات بيعتمدوا على استخدام الماسكارا لتكثيف وتطويل الرموش وابراز العين بشكل حلو ، وفي حين ان معظم انواع الماسكارا العادية بتسيح بسرعة وبتبوظ مكياجك وشكل عيونك خصوصا في الايام الحر ، فالماسكارا المضادة للماية بتكون افضل اختيار لبنات كتير عشان يحافظوا على مكياج العيون اطول فترة ممكنة ، ولكن هنا بتبدأ المشكلة عند ازالتها ، لو مش بتعرفي تشيلي الماسكارا المضادة للماية بشكل صح ، ممكن تعرضي رموشك لمشاكل كتير ، بداية من فقدان الرموش وحتى تجفيف الرموش ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل الطرق لازالة الماسكارا المضادة للماية بشكل خاص من غير ما تضري رموشك.
افضل الطرق لازالة الماسكارا:
1- استخدام مزيلات مكياج العيون:
مزيلات مكياج العيون متصممة بطريقة معينة لازالة الماسكارا المضادة للماية بأمان وفعالية وهتخلصك من كل اثارها بسرعة.
طريقة الاستخدام:
كل اللي هتعمليه رشي من مزيل المكياج على وسادة قطنية ، وامسحي بيها جفونك بالراحة.
2- جربي شامبو الاطفال:
شامبو الاطفال آمن للاستخدام على منطقة العين لانه مش بيسبب حساسية ، ويعتبر طريقة سهلة لازالة الماسكارا من غير زيت او مزيل مكياج.
طريقة الاستخدام:
كل اللي هتعمليه استخدمي كمية من شامبو الاطفال بحجم حبة البسلة وحطيه على رموشك باستخدام قطنة مبلولة ، بمجرد ما تمسحي الماسكارا بالشامبو ، استخدمي قطعة قماش مبلولة لازالة اي فائض من الجفن ، ولكن بنحذرك من استخدام الشامبو العادي ، لان شامبو الاطفال متصمم بحيث انه مايسببش اي تهيج للمناطق الحساسة زي العيون ، لكن استخدام الشامبو العادي ممكن يسبب رد فعل ، بالاضافة كمان انه زي ما دايما بنقول قبل استخدام اي وصفة منزلية اعملي اختبار حساسية وجربي على جزء صغير الاول من البشرة.
3- الكريم المرطب:
الكريم المرطب بيكون لطيف جدا على البشرة ، وبالتالي يعتبر طريقة رائعة لازالة الماسكارا.
طريقة الاستخدام:
ابدأي الاول بتنضيف وشك ، جففيه بطريقة التربيت ، حطي الكريم على الرموش والجلد ، سيبيه كام دقيقة عشان يشتغل ويعمل مفعولة ، بعدها امسحيه بقطعة قماش دافية ، الماسكارا هتتشال في لحظة ، بالاضافة ان الطريقة دي هتديكي ترطيب.
4- زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند من الطرق الفعالة لازالة الماسكارا المضادة للماية ، ومش بس كده كمان بيساعد على نمو الرموش يعني تعتبر طريقة لازالة المكياج وعلاجية في نفس الوقت.
طريقة الاستخدام:
حطي كمية بسيطة من زيت جوز الهند على وسادة قطنية وامسحي بيها جفونك ، بالطريقة العادية اللي بتزيلي بيها مكياجك ، بمجرد ازالته نضفي وشك بشكل صحيح للتأكد من عدم وجود بقايا من الزيت.
5- وصفة لعمل مزيل مكياج العيون:
ضيفي 2 معلقة كبيرة من زيت اللوز او زيت الجوجوبا مع 2 معلقة كبيرة من ماية الورد وكمية صغيرة من الماية العادية ، صبي الخليط في ازازة شفافة ، ورجي كل المكونات كويس عشان يمتزجوا مع بعض ، حطي من الخليط على قطعة قطن وامسحي بيها الماسكارا.
والوصفة دي ممكن تقعد معاكي لحد 3 شهور ، يعني تقدري تزودي الكمية.
6- زيت الزيتون:
واحد من اسهل الطرق لازالة الماسكارا المضادة للماية من غير مزيل مكياج ، وزيت الزيتون مش بس هيرطب رموشك بمجرد ازالة الماسكارا ، لكن كمان هيأدي لتكسير الخصائص اللي بتخلي الماسكارا مضادة للماية.
طريقة الاستخدام:
كل اللي هتعمليه حطي كمية بسيطة من زيت الزيتون على صوابعك وافركي رموشك بالراحة ، لحد ما تلاقي الماسكارا طلعت معاكي ، بمجرد ما تخلصي هاتي قطعة قطن وامسحي رموشك.
نصايح عند ازالة الماسكارا:
– ماتستخدميش غير قطعة قطن او وسادات قطنية لازالة الماسكارا لانها بتكون ناعمة على العيون وفي نفس الوقت هتزيل كل المكياج بشكل فعال ، كمان ممكن استخدام قطعة قماش مبللة لازالة الماسكارا.
– خليكي لطيفة في الازالة ، لان ازالة الماسكارا بقوة او التعامل بعنف ممكن يسبب مشاكل ، زي خدش الجفون, ازالة الرموش, وممكن تسبب كمان احساس بالحرقان.
– نضفي بشرتك بعد الازالة ، بعد ازالة الماسكارا باي طريقة ، ضروري تنضيف الوجه لان ده هيساعد على ازالة اي بواقي مكياج وهيزيل كل الشوائب.
– ماتستخدميش مزيل المكياج العادي على رموشك او حتى غسول الوجه ، لان المنتجات دي بتحتوي على مكونات قاسية ممكن تسبب تفاعلات حساسية زي الاحمرار والحكة.
– ابعدي عن المنتجات اللي بتحتوي على مهيجات زي الكحول والمعطرات ، لانها ممكن تهيج منطقة العين اللي بتكون حساسة ، عشان كده عند اختيار مزيل مكياج العيون ، اتأكدي انه خالي من اي مكونات مهيجة.
– ماتفركيش العين ، فرك العيون اثناء ازالة الماسكارا ممكن يضر رموشك ويأدي لتساقطها.
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